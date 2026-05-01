मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! 2 ,3 ,4 आणि 5 मे रोजी मुंबईवर मोठं संकट

Mumbai News : महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट पाहिला मिळत आहे. यावर्षी मुंबईतही हवामानात चढ - उतार पाहिला मिळत आहे. भारतीय हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस मुंबईकरांसाठी मोठं संकट घेऊन आलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: May 1, 2026, 11:24 AM IST
Mumbai Weather News :  महाराष्ट्रासह यंदा मुंबईतही उकाड्याने नागरिक त्रस्त आहे. यंदा मुंबईत उष्णतेचा कहर पाहिला मिळतोय. मुंबईत मध्येच उष्णता मध्येच आभाळ असे दुहेरी परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यात भारतीय हवामान विभागाने मुंबईकरांसाठी संकटाची घंटा दिली आहे. मुंबईकरांसाठी पुढील पाच दिवस कठीण असणार आहे. मे महिन्याची सुरुवात झाली असून आजपासून पुढील पाच दिवस म्हणजे 5 मे पर्यंत सूर्य आग ओकणार असल्याचा इशारा दिला आहे. पुढील पाच दिवस उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने वर्तविला आहे. उन्हाळ्याची सुट्टी आणि आज महाराष्ट्र दिनाची सुट्टी असून मुंबईतील पर्यटनस्थळी शुकशुकाट पाहिला मिळत आहे. 

पाच दिवसांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या इशारानुसार मुंबईत पुढील पाच दिवस तापमान हे अंदाजाचे 35 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सकाळी आभाळ असलं तरी दुपारी उष्णता वाढणार आहे. या उष्णतेची लाट आणि हवामान विभागाच्या इशारानंतर मुंबई पालिकेने नागरिकांना दुपाच्या वेळेत बाहेर पडणाऱ्या काळजी घेण्याचे आवाहन केलं आहे. तसंच मुंबई महापालिकेने नागरिकांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) प्रसिद्ध केलं आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे काय काळजी घ्यायची याबद्दल सांगितलं आहे. 

 

विशेषत लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींनी मे महिन्यात अधिक काळजी घ्यावी असे आवाहन मुंबई महापालिकेने केलं आहे. एवढंच नाही तरी, मुलांना किंवा पाळीव प्राण्यांना बंद वाहनात किंवा उन्हात एकटे सोडू नये, असंही सांगण्यात आलंय. यासोबतच दुपारी 12 ते 4 घराबाहेर पडणे विशेष काळजी घेण्याबद्दल आवाहन करण्यात आलंय. 

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी!

1मे महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लोकल प्रवासांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्यात आल्या आहेत. एकूण 15 डब्ब्यांच्या एसी लोकल प्रवाशांच्या सेवेमध्ये दाखल झाल्या आहेत. प्रवाशांकडून एसी लोकलला चांगला प्रतिसाद पाहता, हा निर्णय घेतला गेला आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिलीये. 

मोठी बातमी! लोणावळा घाटात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी

1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनाची सुट्टी, शनिवार आणि रविवार सलग तीन दिवस लॉंग विकेंड आल्यामुळे मुंबईकर घराबाहेर पडले आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण वाहतूक कोंडी पाहिला मिळत आहे. मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याच पाहिला मिळालं आहे. अखेर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महामार्ग पोलिसांना 15 मिनिटांचा ब्लॉक घेण्याची वेळ आली आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

