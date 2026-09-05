महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, मुंबई पोलीस दलातील रिक्त पदांना फडणवीस सरकारची मंजुरी;; काय आहे निर्णय?

मुंबईच्या कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थेत पारंपरिक पद्धतीने महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मुंबई पोलीस माऊंटेड यूनिट अर्थात घोडदळ पथकाला आता मनुष्यबळाचे बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने या युनिटसाठी 70 नवीन इक्विस्ट्रीयन स्पोर्समन पदांना मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या विशेष पथकाची कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ही 70 नवीन पदे युनिटमधील विद्यमान 70 पदांच्या जागी मंजूर करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलीस v माऊंटेड यूनिट साठी 70 इक्वस्ट्रन स्पोर्ट्समन पदांना मंजुरी दिली आहे. या पदांमुळे घोडदळ पथकाची मनुष्यबळ रचना अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. पोलिसांच्या नियमित कामकाजासोबतच गर्दीचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि संवेदनशील ठिकाणी बंदोबस्तासाठी माऊंटेड यूनिट चा वापर केला जातो.
या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे हे 70 नवीन पदनाम मंजूर झाले असले तरी उपलब्ध वृत्तानुसार ते विद्यमान 70 पदांची जागा घेणार आहेत. त्यामुळे 'मुंबई पोलिसांच्या संख्येत थेट 70 जणांची वाढ' असा अर्थ काढणे अचूक ठरणार नाही. निर्णयाचा मुख्य उद्देश माऊंटेड यूनिट मधील पदरचना अधिक योग्य पद्धतीने मजबूत करणे हा आहे.
घोड्यावरून गस्त घालणाऱ्या पोलिसांना गर्दीच्या भागात तुलनेने उंचावरून परिसरावर नजर ठेवण्याचा फायदा मिळतो. मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये, मिरवणुका, उत्सव आणि गर्दीच्या ठिकाणी नियंत्रण ठेवताना माऊंटेड पोलीस उपयोगी ठरू शकते. घोड्यांच्या हालचालीमुळे वाहनांना किंवा मोठ्या पोलिस वाहनांना पोहोचणे अवघड असलेल्या ठिकाणीही पथकाला काम करता येते.
मुंबईमध्ये वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रम होत असतात. गणेशोत्सव, मिरवणुका, क्रीडा किंवा मनोरंजनाचे मोठे कार्यक्रम आणि पर्यटनस्थळांवरील गर्दी अशा परिस्थितीत पोलिसांवर अतिरिक्त बंदोबस्ताची जबाबदारी असते. अशा वेळी माऊंटेड यूनिट हे पोलिसांच्या इतर यंत्रणेला पूरक पथक म्हणून काम करू शकते.
ड्रोन, सीसीटीव्ही, बॉडी कॅमेरे आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असला तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील पोलिसिंगचे महत्त्व कमी झालेले नाही. माऊंटेड यूनिटचे वैशिष्ट्य म्हणजे मनुष्यबळ आणि घोड्यांची गतिशीलता. गर्दीत पोलिसांची दृश्यमानता वाढवणे आणि मोठ्या क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे यासाठी हे पथक उपयोगी ठरू शकते.
सरकारच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया, पदांची अंमलबजावणी आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यानंतर Mounted Unit ची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता किती वाढते, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे मंजुरीला तातडीने 70 नवीन पोलिसांची नियुक्ती झाली आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
माऊंटेड यूनिट सक्षम करण्यासाठी केवळ मनुष्यबळ पुरेसे नसते. घोड्यांचे प्रशिक्षण, पोलिस कर्मचाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण, पशुवैद्यकीय देखभाल, सुरक्षित वाहतूक, निवास आणि उपकरणे यांचीही व्यवस्था आवश्यक असते. त्यामुळे 70 पदांना मिळालेली मंजुरी हा युनिट मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई पोलिसांच्या विशेष घोडदळ पथकाची क्षमता अधिक परिणामकारक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.