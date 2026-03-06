English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  मोठी बातमी! मध्यरात्री अचानक बदलले महाराष्ट्रासहीत 9 राज्यांचे राज्यपाल; राज्याची धूरा राजघरण्यातील व्यक्तीकडे

मोठी बातमी! मध्यरात्री अचानक बदलले महाराष्ट्रासहीत 9 राज्यांचे राज्यपाल; राज्याची धूरा राजघरण्यातील व्यक्तीकडे

New Governor For Maharashtra: राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या कार्यालयांमधून नऊ राज्यपालांच्या नियुक्तीसंदर्भातील पत्रक गुरुवारी रात्री उशीरा प्रसिद्ध करण्यात आलं असून राज्यपाल बदलेल्या 9 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.

उर्वशी खोना | Updated: Mar 6, 2026, 07:05 AM IST
मोठी बातमी! मध्यरात्री अचानक बदलले महाराष्ट्रासहीत 9 राज्यांचे राज्यपाल; राज्याची धूरा राजघरण्यातील व्यक्तीकडे
महाराष्ट्रासह 9 राज्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्त्या (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

New Governor For Maharashtra: केंद्र सरकारने गुरुवारी रात्री उशीरा देशातील 9 राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती केली. या 9 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश असून आता महाराष्ट्राचं राज्यपाल पद जिष्णु देव वर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या कार्यालयांमधून या नियुक्त्यांसंदर्भातील पत्रक जारी करण्यात आलं आहे. राष्ट्रपतींनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. सी.व्ही. आनंद बोस यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे. 

कोणकोणत्या राज्यांचे राज्यपाल बदलले?

महाराष्ट्रासह 9 राज्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या असून यामध्ये तेलंगण, नागालँड, बिहार, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, लडाख आणि दिल्लीचा समावेश आहे. जिष्णु देव वर्मा यांचा त्रिपुरा राजघराण्याशी संबंध आहे. राजकुमार रामेंद्र किशोर देव वर्मा आणि महाराजकुमारी कमल प्रवा देवी यांचे  पुत्र आहेत. जिष्णु देव वर्मा हे सांस्कृतिक, क्रीडा व साहित्य क्षेत्रातील योगदानासाठीही ओळखले जातात. नियुक्तीनंतर जिष्णु देव वर्मा यांनी राष्ट्रपती मुर्मूंबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानलेत.

राजकीय प्रवास

जिष्णु देव वर्मा यांनी 1990 च्या सुरुवातीला भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केला. त्या काळात संपूर्ण त्रिपुरामध्ये राजकीय प्रभाव कम्युनिस्ट पक्षाचा होता. संपूर्ण राज्य त्यांच्या ताब्यात होते. तरीही वर्मांनी पक्षाच्या प्रति निष्ठा ठेवल्याचे दिसून आले. 2018 ते 2023 या काळात ते त्रिपुराचे दुसरे उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. या काळात त्यांनी अर्थसंकल्प, ग्रामीण विकास, वीज यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी चारिलम मतदारसंघातून पराभव झाला.

सांस्कृतिक आणि सामाजिक योगदान

जिष्णु देव वर्मा हे साहित्य आणि क्रीडा क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखले जातात. ते लेखक आणि कवी म्हणून उत्तर-पूर्व भारतात प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी 1990–1993 दरम्यान भारताच्या बॅडमिंटन असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. त्यांचा सांस्कृतिक सहभाग 'इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँण्ड कल्चरल हेरिटेज'बरोबरच 'नॉर्दन इस्टर्न काऊन्सिल'च्या कल्चरल अॅडव्हायजर कमिटीमध्ये दिसून येतो. जिष्णु देव वर्मा यांच्या नियुक्तीमुळे त्रिपुराचे स्थानिक राजकीय नेतृत्व आता राष्ट्रीय आणि प्रशासनिक पातळीवर दिसून येईल.

कोणाकडे कोणत्या राज्याची जबाबदारी? नव्या नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांची यादी

भारताच्या राष्ट्रपतींना कोणत्या राज्यपाल/उपराज्यपाल यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत पाहूयात संपूर्ण यादी

1) तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती.

2) हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला यांची तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती.

3) नंद किशोर यादव यांची नागालँडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती.

4) लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती.

5) तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती.

6) केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती.

7) लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर श्री कविंदर गुप्ता यांची हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती.

8) दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना यांची लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती.

9) दिल्ली तरनजित सिंग संधू यांची लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती.

About the Author

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Major governors reshuffleJishnu Dev Varmanew governor of maharashtraR N RaviBengal

