पश्चिम उपनगरे आणि हार्बर मार्ग आता मेट्रोने कनेक्ट होणार, गणेशोत्सवानंतर सुरू होणार मेट्रोची 'ही' महत्त्वाची मार्गिका

Mumbai Metro 2B: मंडाळे ते डी. एन. नगर मेट्रो 2 ब मार्गिकेचा पहिला टप्पा सप्टेंबरअखेर, तर दहिसर ते मीरा भाईंदर मेट्रो 9 मार्गिकेचा पहिला टप्पा नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार आहे. दरवर्षी 50 किमीची मेट्रो मार्गिका सुरू करण्याचे लक्ष्य एमएमआरडीएला दिले आहे. त्यातून मेट्रोचे 400 किमीचे नेटवर्क सुरू करू शकू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.
बीकेसीतील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एमएमआरडीए आणि महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन व लोकार्पण झाले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी उपस्थित होते.
अंधेरी पश्चिम ते मंडाले मेट्रो २ ब मार्गिकेतील मंडाले ते डायमंड गार्डन असा पहिला टप्पा लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेची एकूण लांबी 24 किमी असून एकूण 20 स्थानके असणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च 10,986 कोटी इतका असणार असून मेट्रो 2A दहिसर पूर्व ते अंधेरी पश्चिम, डीएन नगर मार्गिकेचाच विस्तार आहे. सध्या या मेट्रो मार्गिकेचा पहिला टप्पा या वर्षाअखेर सुरू होऊ शकतो. मेट्रो 2ब मार्गिकेचा चेंबूर डायमंड मार्केट ते मंडाले असा पहिला टप्पा आहे.
मेट्रो2 बमुळं हार्बर मार्गावरुन पश्चिम उपनगरात येणे सहज शक्य होणार आहे. तसंच, पश्चिम द्रुतगती मार्ग, पूर्व द्रुतगती मार्ग, पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, मोनोरेल, मेट्रो मार्ग -2अ (दहिसर ते डी एन नगर), मेट्रो मार्ग-3 (कुलाबा ते सिप्झ) आणि मेट्रो मार्ग -4 (वडाळा ते कासारवडवली) या महत्वाच्या मार्गांना जोडणारा आहे.
ईएसआयसी नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी हॉस्पिटल, खिरा नगर, सारस्वत नगर, नॅशनल कॉलेज, वांद्रे मेट्रो, आयकर कार्यालय, आयएलएफएस, एमटीएनएल मेट्रो, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला (पू), ईईएच चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द, मंडाले मेट्रो
मेट्रो 2B (यलो लाइन) ही मुंबईतील अंधेरी पश्चिमेतील डी. एन. नगर ते मंडाळे (मानखुर्द) यांना जोडणारी 23.643 किमी लांबीची पूर्णपणे उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो मार्गिका आहे. ही मेट्रो लाइन 2 चा एक भाग असून, दहिसर-बांद्रा-मानखुर्द मार्गाचा विस्तार आहे.
लांबी: 23.643 किमी
स्थानके: 20 (सर्व उन्नत)
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 10,986 कोटी रुपये आहे (राज्य कर, 7.5% वार्षिक वाढ आणि व्याजासह).