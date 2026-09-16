मान्सूनबाबत मोठी अपडेट; एकाचवेळी 3 नवीन प्रणाली सक्रिय, महाराष्ट्रासह 21 राज्यांना IMD चा अलर्ट

17 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : मान्सूनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. बंगालच्या उपसागरात एक नवीन चक्रीवादळ प्रणाली तयार होत आहे. तर 3 नवीन मान्सून प्रणाली सक्रिय झाल्या आहेत. यामुळे भारतात पुन्हा एकदा पावसाचा रोद वाढणार आहे. महाराष्ट्रासह 21 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. हवामान खात्याने मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.
नैऋत्य राजस्थानवर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत असल्याने हवामान पुन्हा बदलणार आहे. पूर्व, ईशान्य आणि मध्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये २२ सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार पाऊस आणि वादळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर थायलंडच्या मध्य-ट्रोपोस्फियरमध्ये चक्रीवादळी स्थिती कायम आहे. 18 सप्टेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत ते उत्तर अंदमान समुद्रात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. परिणामी 19 सप्टेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत त्याच प्रदेशात (उत्तर अंदमान समुद्र) कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ते हळूहळू मजबूत होईल आणि पुढील 3-4 दिवसांत पश्चिम-वायव्य दिशेने दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीकडे सरकेल.
उत्तर गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगालपासून उत्तर ओडिशापर्यंत एक द्रोणी पसरलेली आहे. मध्य आसामवर एक चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. दक्षिण किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि रायलसीमावरही एक चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे, तर दुसरी द्रोणी उत्तर अंतर्गत कर्नाटकापासून मन्नारच्या आखातापर्यंत पसरलेली आहे.
दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, आसाम, त्रिपुरा, नागालँड, केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकसह 21 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट जारी केला आहे. मुसळधरा पावसाचा अंजाद वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात पुढील चार दिवसांत अनेक भागांत रिमझिम पावसाचा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी वर्तवला आहे. गौरी , गणपतीच्या विसर्जनाच्या दिवशी हलक्या सरींची शक्यता आहे. तर, 20 ते 23 सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्रात पाऊस जोर धरण्याची शक्यता आहे.