मालाडमध्ये खळबळ! 19 वर्षीय तरुणाची अचानक प्रकृती बिघडली अन् काहीच वेळात मृत्यू, कारण ऐकून पोलिसही हादरले

मुंबईतील मालाड पूर्व परिसरातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ड्रग्सच्या ओव्हरडोसमुळे अवघ्या 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळं मुलाला ड्रग्स कुठून मिळाले? ते त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर पुन्हा एकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, ही घटना कुरार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. ड्रग्सचे सेवन केल्यानंतर तरुणाची प्रकृती अचानक बिघडली. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच कुरार पोलिसांनी घटनास्थळी आणि रुग्णालयात आवश्यक तपास सुरू केला आहे. तरुणाने नेमके कोणते अमली पदार्थ घेतले होते, तसेच त्याला ड्रग्स कोणी पुरवले, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या सेवनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कुरार पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
मालाड-मालवणी येथील राठोडी व्हिलेज गंगाधाम सोसायटी, अली तलाव परिसरात काही दिवसांपूर्वी साडेआठच्या सुमारास कचरा टाकण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या अवघ्या 6 वर्षांच्या चिमुकलीचे एका नशेत धुंद असलेल्या मवालीने अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे
मात्र, आसपासच्या दुकानदारांनी प्रसंगावधान राखत चिमुकलीला त्या व्यक्तीच्या तावडीतून वाचवले. त्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. अशाच प्रकारे नशेत धुंद असलेले समाजकंटक घराबाहेर खेळणाऱ्या किंवा जाणाऱ्या चिमुकल्या मुलींना लक्ष्य करून अपहरण करतात आणि त्यानंतर अत्याचार करून हत्या केल्याच्या घटना यापूर्वीही समोर आल्या आहेत.
या घटनेचा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत असलेल्या या संशयिताला मालवणी पोलिसांनी तातडीने अटक करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. वेळेत कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात या परिसरातून एखादी दुःखद घटना समोर येण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.