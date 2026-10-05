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मालाडमध्ये खळबळ! 19 वर्षीय तरुणाची अचानक प्रकृती बिघडली अन् काहीच वेळात मृत्यू, कारण ऐकून पोलिसही हादरले

मुंबईतील मालाड पूर्व परिसरातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे.  या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 05, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 09:36 AM IST
मालाडमध्ये खळबळ! 19 वर्षीय तरुणाची अचानक प्रकृती बिघडली अन् काहीच वेळात मृत्यू, कारण ऐकून पोलिसही हादरले
Image Credit: malad crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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