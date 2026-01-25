English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मालाड रेल्वे स्थानकावरील हत्या प्रकरणी आरोपीला अवघ्या 12 तासांत अटक!

Malad Murder Case Accused Arrested: काल (24 जानेवारी रोजी) संध्याकाळी मलाड रेल्वे स्थानकावर एक धक्कादायक घटना घडली. लोकलमधून उतराना झालेल्या वादाचे रूपांतर हत्याप्रकरणात झाले. या प्रकरणातील आरोपीला पोलीसांनी अवघ्या 12 तासांत अटक केले आहे. कशी घडली ही घटना? काय आहे नेमकं प्रकरण? सदर बातमीतून सविस्तर जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 25, 2026, 04:13 PM IST
मालाड रेल्वे स्थानकावरील हत्या प्रकरणी आरोपीला अवघ्या 12 तासांत अटक!

Malad Murder Case Update: मालाड रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर काल घडलेल्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. लोकलमधून उतरताना झालेल्या किरकोळ भांडणातून एका प्रवाशाची धारधार शस्त्राने भोसकून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेत अलोक सिंग या प्रवाशाचा मृत्यू झाला. लोकलमधून उतरत असताना दोघांमध्ये वाद झाला आणि या वादाचं रुपांतर थेट हाणामारीत झालं. यावेळी आरोपीने अलोक सिंग यांच्या पोटात धारधार शस्त्र खुपसल्याने ते गंभीर जखमी झाले आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे केला तपास

दरम्यान या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला होता. रेल्वे पोलिसांनी स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू केला आणि आरोपीला ताब्यात घेतलं. या आरोपीला अवघ्या 12 तासात अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव ओमकार एकनाथ शिंदे (वय २७) असून तो मालाड पूर्वेकडील कुरार व्हिलेज परिसरात राहणारा आहे. दरम्यान, आज दुपारी आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी बोरिवली कोर्टाने आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे याला 5 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सध्या आरोपी बोरिवली लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात असून प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.

 

काय म्हणाले पोलीस निरीक्षक? 

बोरिवली जीआरपीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता एम, खुपेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 24 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 5 वाजून 40 मिनिटांच्या दरम्यान घडली. या घटनेमुळे रेल्वे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा सुरू आहे असे चित्र उभे राहत आहे. 

 

रेल्वे सुरक्षिततेत वाढ करणे आवश्यक 

सध्या सरू असलेल्या रेल्वेसंबंधीत कामांमुळे आधीच कितीतरी लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत, उपलब्ध असलेल्या लोकल जवळजवळ रोजच अर्धा-अर्धा तास उशीराने धावत आहेत. यासगळ्यामुळे होणारी गर्दी आणि इतर समस्यांना सामोरे जात, प्रवासी त्यांच्या जीव हातावर घेऊन प्रवास करत असतात. लोकलमधील प्रवाशांमध्ये लहान-मोठे वाद झाल्याच्या बातम्या अनेकदा समोर येत असतात. पण या वादातून अशी काही गंभीर घटना घडेल असा कोणी विचारही केलेला नसतो. अशा घटना टाळण्यासाठी सरकारने लोकल प्रवाशांसाठी अधिक सोई-सुविधांचे नियोजन करणे आणि सुरक्षिततेत वाढ करणे गरजेचे आहे.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Malad Murder Case UpdateMalad Railway Stationcrime newsmarathi news

इतर बातम्या

Republic Day: 26 जानेवारीला असतो 'या' चार भारतीय...

स्पोर्ट्स