मालाड रेल्वे स्थानकावरील हत्या प्रकरणी आरोपीला अवघ्या 12 तासांत अटक!

Malad Murder Case Update: मालाड रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर काल घडलेल्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. लोकलमधून उतरताना झालेल्या किरकोळ भांडणातून एका प्रवाशाची धारधार शस्त्राने भोसकून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेत अलोक सिंग या प्रवाशाचा मृत्यू झाला. लोकलमधून उतरत असताना दोघांमध्ये वाद झाला आणि या वादाचं रुपांतर थेट हाणामारीत झालं. यावेळी आरोपीने अलोक सिंग यांच्या पोटात धारधार शस्त्र खुपसल्याने ते गंभीर जखमी झाले आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला होता. रेल्वे पोलिसांनी स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू केला आणि आरोपीला ताब्यात घेतलं. या आरोपीला अवघ्या 12 तासात अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव ओमकार एकनाथ शिंदे (वय २७) असून तो मालाड पूर्वेकडील कुरार व्हिलेज परिसरात राहणारा आहे. दरम्यान, आज दुपारी आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी बोरिवली कोर्टाने आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे याला 5 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सध्या आरोपी बोरिवली लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात असून प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.
बोरिवली जीआरपीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता एम, खुपेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 24 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 5 वाजून 40 मिनिटांच्या दरम्यान घडली. या घटनेमुळे रेल्वे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा सुरू आहे असे चित्र उभे राहत आहे.
सध्या सरू असलेल्या रेल्वेसंबंधीत कामांमुळे आधीच कितीतरी लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत, उपलब्ध असलेल्या लोकल जवळजवळ रोजच अर्धा-अर्धा तास उशीराने धावत आहेत. यासगळ्यामुळे होणारी गर्दी आणि इतर समस्यांना सामोरे जात, प्रवासी त्यांच्या जीव हातावर घेऊन प्रवास करत असतात. लोकलमधील प्रवाशांमध्ये लहान-मोठे वाद झाल्याच्या बातम्या अनेकदा समोर येत असतात. पण या वादातून अशी काही गंभीर घटना घडेल असा कोणी विचारही केलेला नसतो. अशा घटना टाळण्यासाठी सरकारने लोकल प्रवाशांसाठी अधिक सोई-सुविधांचे नियोजन करणे आणि सुरक्षिततेत वाढ करणे गरजेचे आहे.