चुकून लेडीज डब्यात चढला म्हणून महिलांनी त्याला धावत्या ट्रेनमधून बाहेर उडी मारायला लावली? Video Viral

मुंबई लोकलमधील वेगवेगळे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतात. कधी लोकल ट्रेनच्या डब्यातील हाणामारी तर कधी एखाद्या रीलमध्ये कोणीतरी ट्रेनच्या डब्यातच नाचतानाही पाहायला मिळतं. मात्र सध्या व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमुळे मुंबई लोकलमधील एक रंजक किस्सा चर्चेत आला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक पुरुष चुकून महिलांच्या डब्यात चढतो. त्यानंतर ट्रेन सुरु होते आणि मग एकच गोंधळ उडतो. या महिला या पुरुषाला धावत्या ट्रेनमधून उडी मारायला लावतात की काय असं हा व्हायरल व्हिडीओ पाहिल्यावर वाटतं. मात्र यामागील घटनाक्रम अगदीच वेगळा आहे.
लेडीज डब्यात पुरुष चढल्याने अनेक महिला या पुरुषाला काय काय बोलू लागतात. या महिला पुरुषाला त्याची चूक लक्षात आणून देतात. मात्र आपली चूक लक्षात आल्यानंतर ही व्यक्ती पुढील स्टेशनपर्यंत वाट पाहण्याऐवजी धावत्या ट्रेनमधून खाली उडी मारण्याचा प्रयत्न करताना व्हिडीओत दिसत आहे.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये चुकून लेडीज डब्यात चढल्याचे लक्षात आल्यावर तो माणूस घाबरलेला दिसतोय. अनेक महिला आक्रमकपणे त्याला ही गोष्ट सांगताना दिसतात. त्यामुळेच हा पुरुष पुढील स्टेशन येण्याची वाट पाहण्याऐवजी धावत्या ट्रेनमधून बाहेर उडी मारण्याचा विचार करतो आणि ट्रेनच्या डब्यातून स्वत:ला बाहेर झोकून देण्याचे तयारीत असतो. मात्र असं केल्यास या व्यक्तीला गंभीर दुखापत होऊ शकते किंवा त्याचा जीवही जाऊ शकतो या भीतीने अनेकजणी त्याला असं करण्यापासून रोखतात.
लेडीज डब्यात चढल्याने धावत्या लोकलमधून उडी मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या पुरुषाला इतर महिला मागे ओढतात. महिलांचा आक्रमकपणा पाहून हा माणूस घाबरलेला दिसतोय हे स्पष्ट होतंय. ट्रेन पुढच्या स्थानकावर पोहोचेपर्यंत तो हात जोडून उभा राहून वारंवार माफी मागत असल्याचेही दिसत आहे. त्यानंतर ट्रेन पुढच्या स्थानकावर पोहोचल्यानंतर तो डब्यातून उतरतो.
Bro realised he was in the ladies’ coach… and completely panicked.— Gems Of Railway (@GemsOfRailway) August 29, 2026
A man accidentally boarded the ladie’s compartment of a moving local train.
After women passengers pointed out his mistake, he tried to jump off the moving train.
Thankfully, several women quickly pulled him… pic.twitter.com/IODxUzEgtj
या व्हायरल व्हिडिओवरुन सोशल मीडियावर चर्चा रंगली असून अनेकांनी घाईगडबड असताना अशा चुका होऊ शकतात असं म्हटलंय. अनेकांनी अगदी धावत्या ट्रेनमधून उडी मारण्याइतकी ही गंभीर चूक नसल्याचंही नमूद केलं आहे. काहींनी अशाप्रकारे महिला चुकून जनरल डब्यात चढली तर तिला पुरुषांकडून कशाप्रकारे अधिक प्राधान्य दिलं जातं आणि तिची काळजी घेतली जाते हे नमूद केलं आहे.