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चुकून लेडीज डब्यात चढला म्हणून महिलांनी त्याला धावत्या ट्रेनमधून बाहेर उडी मारायला लावली? Video Viral

सोशल मीडियावर मुंबई लोकलमधील हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून यावरुन दोन वेगवेगळी मतं व्यक्त केली जात आहेत. नेमकं या साऱ्यामध्ये घडलं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:02 AM IST
चुकून लेडीज डब्यात चढला म्हणून महिलांनी त्याला धावत्या ट्रेनमधून बाहेर उडी मारायला लावली? Video Viral
Image Credit: ट्रेनमधील व्हिडीओ व्हायरल (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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