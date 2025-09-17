मीनाताईंच्या पुतळ्यावर रंग फेकणारा उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकर्त्याचा भाऊ; जबाबात पोलिसांना दिली धक्कादायक माहिती!

Meenatai Thackeray statue: दादरमधील शिवाजी पार्क परिसरात मीनाताई ठाकरे यांच्या अर्धाकृती पुतळ्यावर लाल रंग फासण्याचा घृणास्पद प्रयत्न झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. शिवसेना भवनच्या अगदी जवळ असलेल्या या पुतळ्यावर हा प्रकार घडल्याने शिवसैनिकांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, पोलिसांनी आरोपी उपेंद्र गुणाजी पावसकर याला ताब्यात घेतले आहे. उपेंद्र पावसकरने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात धक्कादायक माहिती दिली आहे.
शिवाजी पार्क येथे मीनाताईंचा पुतळा शिवसेना भवनासमोर उभारला असून, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचे निवासस्थानही जवळच आहे. मंगळवारी सकाळी एका अज्ञाताने पुतळ्यावर रंग फासण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळताच शिवसैनिक घटनास्थळी धावले. त्यांनी तात्काळ पुतळ्याची स्वच्छता केली, मात्र तणाव वाढल्याने पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि सुरक्षा कवायती वाढवली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध लागला असून, तो ठाकरेंच्या एका कार्यकर्त्याचा चुलत भाऊ असल्याचे सांगितले जाते.
शिवसेना (उभा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेची कठोर निंदा करत तपासाची मागणी केली. "हा अत्यंत खेदजनक व निंदनीय प्रकार आहे. यामागे फक्त दोन प्रकारचे लोक असू शकतात—ज्यांना आई-वडिलांचे नाव घेण्याची लाज वाटते असे अनाथ व्यक्ती किंवा मोदीजींच्या मातोश्रींचा अपमान झाल्यावर बिहार बंद करण्याचा अपयशी डाव पाडण्याचा प्रयत्न झाल्याप्रमाणे महाराष्ट्राला भडकावण्याचा षडयंत्रकारक डाव," असे ठाकरे म्हणाले. पूर्वी अशी घटना घडली होती तेव्हा शिवसैनिक संतापले होते आणि आजही असेच झाले, पण आम्ही त्यांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने गुन्हा कबूल केला असून, त्याच्या जबाबात संपत्ती वादात उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप समोर आला आहे. दादर पोलिस ठाण्यात श्रीधर पावसकर व आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध तक्रारींसाठी सतत धाव घेणाऱ्या व्यक्तीशी आरोपीचा संबंध असल्याची माहिती मिळत आहे. पोलिस अधिक गहन तपास करीत आहेत. आरोपी हा उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकर्त्याचा भाऊ असल्याचं म्हटलं जात आहे.
शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या कृत्याला विकृत मानसिकतेचे उदाहरण ठरवले. "फक्त मनोरुग्णच असे घृणास्पद कृत्य करू शकतो. सामान्य माणूस, कोणत्याही जाती-धर्म-पक्षाचा असो, हयात नसलेल्या व्यक्तीशी असा वागू शकत नाही. गृहमंत्रालयाने सीसीटीव्हीच्या मदतीने तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करावी. अन्यथा, हे जाहीर करावे की ते अपयशी ठरले आहेत," असा इशाराच त्यांनी दिला. पुढे, "१२ तासांत आरोपी समोर हजर राहिला पाहिजे. मीनाताईंनी राजकारणात कधीच पाऊल टाकले नाही, तरी असा तिरस्कार? हे शिवसैनिकांच्या भावनांना चटका लावणारे आहे. आमच्या धैर्याची कसोटी घेऊ नये," असे त्या म्हणाल्या. निवडणूक राजकारणासाठी असा गलिच्छ डाव पाडणाऱ्यांची बुद्धी सुधारावी, असा टोला त्यांनी लगावला.
भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी घटनेचा शब्दशः निषेध करत, "मीनाताई वात्सल्यमूर्ती होत्या, माँसाहेब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या. महाराष्ट्रात त्यांचे मातृतुल्य स्थान आहे. विकृत मनाचा व्यक्तीच असे करू शकतो. पोलिस सीसीटीव्हीच्या आधारे लवकर आरोपीला पकडतील, यावर माझा विश्वास आहे. तणाव किंवा अन्य हेतू असू शकतो, पोलिसांनी तात्काळ तपास करून प्रकरण निकाली काढावे," असे आवाहन केले.या घटनेमुळे राजकीय नेत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, तपासाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मीनाताईंच्या स्मृतींना असा अपमान होणे खेदजनक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे, तर पोलिसांकडून गुन्ह्यामागील खरी कारण शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
उत्तर: पोलिसांनी उपेंद्र गुणाजी पावसकर याला ताब्यात घेतले आहे. त्याने गुन्हा कबूल केला असून, संपत्तीच्या वादात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला आहे. तो ठाकरेंच्या एका कार्यकर्त्याचा चुलत भाऊ असल्याचे सांगितले जाते.
उत्तर: उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेची कठोर निंदा करत तपासाची मागणी केली. यामागे आई-वडिलांचे नाव घेण्यास लाज वाटणारे बेवारस लोक किंवा महाराष्ट्र पेटवण्याचा षडयंत्रकारी डाव असू शकतो, असे ते म्हणाले. त्यांनी शिवसैनिकांना संयम राखण्याचे आवाहन केले.
उत्तर: सुषमा अंधारे यांनी या कृत्याला विकृत मानसिकतेचे ठरवत गृहमंत्रालयाला १२ तासांत आरोपीला समोर आणण्याची मागणी केली. मीनाताईंनी राजकारणात पाऊल न ठेवता तरी असा तिरस्कार घृणास्पद आहे आणि शिवसैनिकांच्या भावना दुखावणारा आहे, असे त्या म्हणाल्या. निवडणूक राजकारणासाठी असा डाव असेल तर तो किळसवाणा आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.