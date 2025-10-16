English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईची वेगळी बाजू समोर आली आहे. एका तरुणाने राम मंदिर रेल्वे स्टेशनवर एका महिलेची डिलिव्हरी केली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 16, 2025, 07:49 AM IST
रिअल लाईफ रँचो! रेल्वे स्टेशनवर पठ्याने केली डिलिव्हरी; व्हिडीओ कॉलवर डॉक्टर अन् ...
Ram Mandir Railway Delivery

3 इडिएट्समधील रँचोची रिअल लाईफमध्ये भेट झाली आहे. मुंबईतील राम मंदिर रेल्वे स्टेशनवर रात्री 1 वाजता एका महिलेची प्रसूती झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे व्हिडीओ कॉलवर डॉक्टर या तरुणाला सांगत होते त्या पद्धतीने तरुणाने या महिलेची रेल्वे स्टेशनवर प्रसूती केली आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे  रात्री उशिरा 1 च्या दरम्यान रेल्वेने प्रवास करत असताना या महिलेला प्रसूती कळा सुरु झाल्या. तेव्हा तरुणाने प्रसंगावधान दाखवत ट्रेनची साखळी ओढून ट्रेन थांबवली आणि डॉक्टरच्या व्हिडिओ कॉलद्वारे मार्गदर्शन करून प्रसूती केली. ही घटना खूपच प्रेरणादायी आहे आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या तरुणाचं नाव विकास बेगडे असून त्याच कौतुक करण्यात आलं. सीआरपीएफ आणि तेथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी या तरुणाचं कौतुक केलं आहे. या व्यक्तीच्या मदतीने महिलेने गोंडस बाळाला जन्म दिला. तरुणाने सांगितलं की, मला डिलिव्हरी करताना मोठं दडपण होतं पण डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणेच त्याने केलं. प्रसूती झाल्यानंतर महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 

प्रसूती झाली. प्रसूती राम मंदिर स्टेशनजवळ चालत्या ट्रेनमध्ये महिलेची प्रसूती झाली आहे. यावेळी डॉक्टर तेथे उपस्थित नव्हते. पण डॉक्टरांनी दिलेली माहिती त्याने तंतोतंत पाळली आणि महिलेची प्रसूती केली आहे. बाळाचे डोके अर्धे बाहेर आले होते. एम्ब्युलन्स उशिरा येत असल्याने प्रत्यक्षदर्शींनी डॉक्टरांना फोन केला. एका महिला डॉक्टरने व्हिडिओ कॉलवर मार्गदर्शन केले आणि विकास यांनी ही गोष्ट अगदी तंतोतंत तशी पाळली. 

या तरुणाचं नाव विकास बेद्रे असून त्याच कौतुक करण्यात आलं. सीआरपीएफ आणि तेथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी या तरुणाचं कौतुक केलं आहे. या व्यक्तीच्या मदतीने महिलेने गोंडस बाळाला जन्म दिला. ही घटना 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री सुमारे 1 वाजता मुंबईतील राम मंदिर रेल्वे स्टेशनवर घडली. ट्रेन चालू असताना महिलेला प्रसुंग आला आणि स्टेशनवर ट्रेन थांबवण्यात आली.

FAQ

विकास बेद्रे कोण आहेत?
विकास बेद्रे हे एक सामान्य प्रवासी आहेत, ज्यांनी या संकटकाळात धैर्य दाखवले. त्यांनी प्रथमच अशी मदत केली होती आणि ते म्हणाले, "पहिलीच वेळ होती. मी महिलेला मदत करण्याच्या उद्देशाने हे केलं. खूप भीती वाटत होती, पण व्हिडिओ कॉलवर मॅडमने मदत केली."

आई आणि बाळ कसे आहेत?
बाळ आणि आई दोघेही सुखरूप आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि ते आता सुरक्षित आहेत. प्रत्यक्षदर्शी मनीत ढिल्लॉन यांनी सांगितले, "या रात्री या पुरुषामुळे दोन जीव वाचले." प्रत्यक्षदर्शी मनीत ढिल्लॉन (@manjeet9862_ ) यांनी इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामुळे ही घटना व्हायरल झाली. सोशल मीडियावर लोक म्हणत आहेत, "खरा हिरो!" आणि "अशा साहसी लोकांची कमतरता नाही." तसेच रुग्णालयाने मदत नाकारल्याबद्दल प्रत्यक्षदर्शींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

