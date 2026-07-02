साकीनाक्यातील दुर्घटनेप्रकरणी राजीनाम्याची मागणी, अश्विनी भिडेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या 'प्रशासन जबाबदार...'

मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर महापालिकेच्या या कारभारावर राजकीय स्तरातून टीका करण्यात येत आहेत. तर उपमहापौर संजय घाडी यांनी थेट महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अश्विनी भिडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानात त्यांनी पत्रकार परिषद घेत घटनेची सविस्तर माहिती दिली आहे.
रस्त्याच्या कामामुळं मॅनहोलची झाकणं काढावी लागली होती. एल वॉर्डमध्ये ही घटना घडली होती. काही दिवसांपूर्वी 75 मॅनहॉलवरच्या जाळ्या लावण्याचे काम सुरु होते. त्यातील फक्त 4 मॅनहॉलला जाळ्या लावायचे शिल्लक होते. आणि त्यातील एकाच जाळी लावण्याचे काम वॉर्डने हाती घेतलं होतं. ज्या सुरक्षिततेसाठी ही जाळी लावतोय तेच काम करताना मात्र ती सुरक्षितता पाळली गेली नाही. मॅनहॉलचे काम करत असताना कंत्राटदाराने, त्याच्या कामगाराने व सुपरवायझरने त्याची काळजी घ्यायला हवी होती. तिथे दोन माणसं उभी केली होती. ते कदाचित सूचनाही देत असतील. मात्र घाईघाईत चालणाऱ्या व्यक्ती त्या सूचना समजू शकत नाही. मॅनहॉलला जाळी लावून सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत सुरू होता. मात्र उघडलेल्या मॅनहॉलमुळं हे पादचारी त्यात पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. ही दुर्देवी घटना आहे, असं त्या म्हणाल्या.
गेल्या तीन महिन्यांपासून अनेक बैठका घेतल्या व साइट व्हिजिट केल्या त्यात हा आमचा आघाडीचा मुद्दा होत्या त्याची माहितीही वेळोवेळी घेतली होती. त्यातील मॅनहॉलचे काम 31 मे पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, असंही अश्विनी भिडे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, सगळ्या मॅनहोल वर जाळी बसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 1 लाख 3 हजार 926 मॅनहोल आहेत ज्यावर जाळी बसवली आहे. तर, 4646 मॅनहोलवरील जाळ्या रस्त्याच्या कामासाठी ओपन करण्यात आले होते. रस्त्यावर काम सुरू असल्याने काही ठिकाणी मॅनहोल खुले राहिले. ही बाब गंभीर घेतली आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
पश्चिम उपनगरातील SO यांच्या अंतर्गत डेप्युटी कमिशनर यांची समिती नेमली आहे. कोण जबाबदार आहे याची चौकशी करण्यात येईल. तसंच, आणखी उपाय योजना काय का हेही पाहिले जाईल. सुपर्वीजन सहाय्यक आयुक्त, मेंटेनन्स सहाय्यक इंजिनियर आणि इंजिनियर यांना निलंबित केले आहे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबासाठी 10 लाख रुपये देण्यात येणार. तसंच, ज्या ज्या ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहे झाली आहेत त्या ठिकाणचे मॅनहोल चेक करणार, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही रिव्ह्यू घेत होतो. सतत याबाबत आढावा सुरू आहे. त्या ठिकाणी जाळी बसवायची होती कंत्राटदार करणार होता. पण नेमके आदेश कोणी दिले ते पाहणार. कुठल्याही बाबतीत प्रशासन जबाबदार असतेच पण प्रत्येक ठिकाणी जाऊन प्रशासनला पाहता येणार नाही. हा रिव्ह्यूचा मुद्दा होता. सादरीकरण सगळ्यांनी केले आहे. जाळ्या लावण्याचे काम एक अर्थी 100 टक्के झालेले होते. पण रस्त्याच्या कामाला काहीवेळा काढावे लागतात. तिथेच जाळी बाकी होती, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.