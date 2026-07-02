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साकीनाक्यातील दुर्घटनेप्रकरणी राजीनाम्याची मागणी, अश्विनी भिडेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या 'प्रशासन जबाबदार...'

मुंबईतील साकीनाका येथील दुर्घटनेप्रकरणी चार अधिकाऱ्यांचं तात्काळ निलंबन करण्यात आल्याची माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली आहे. तसंच मृताच्या कुटुंबीयाला 10 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:43 PM IST
साकीनाक्यातील दुर्घटनेप्रकरणी राजीनाम्याची मागणी, अश्विनी भिडेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या 'प्रशासन जबाबदार...'
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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साकीनाक्यातील दुर्घटनेप्रकरणी राजीनाम्याची मागणी, अश्विनी भिडेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या 'प्रशासन जबाबदार...'
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