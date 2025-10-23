मुंबई मेट्रो 3मध्ये खाण्यावर बंदी? Viral Video मुळं नेटकऱ्यांमध्येच सुरू झाला वाद

Mumbai News Today: मुंबई मेट्रो 3 चा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. मुंबईतील पहिल्या भुयारी मेट्रोला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या मेट्रोमुळं पश्चिम उपनगरातून दक्षिण मुंबईत येणे सोप्पे झाले आहे. मात्र सध्या मुंबई मेट्रो 3 चा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओला आत्तापर्यंत 1.9 मिलियन जणांनी पाहिला आहे. या व्हिडिओत एक व्यक्ती मुंबई मेट्रो 3मध्ये खाताना दिसत आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी हे बेशित्स वागणं असल्याचं म्हटलं आहे तर काहींनी सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागावं याची शिस्त नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र काहींनी या व्यक्तीची बाजू घेतली आहे.
या व्हिडिओत एक व्यक्ती शांतपणे मेट्रोत स्नॅक्स खाताना दिसतोय. तर मेट्रोतील काही प्रवासी त्याला खाताना पाहत आहेत. एका युजरने कमेंट केली आहे की, त्याने नंतर माफीदेखील मागितली. तर, याच युजरच्या कमेंटला एकाने उत्तर दिलं आहे. पण असेही काही लोक आहेत जे कधीच बदलत नाहीत. त्यांनाही सार्वजनिक भान असायला हवं. मात्र अनेकांनी या व्यक्तीची बाजू घेतली आहे. काहींनी म्हटलं आहे की, या व्हिडिओत वाईट काय आहे.. तो व्यक्ती एका साधारण व्यक्तीसारखाच खातोय?
तसंच, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मेट्रो कोचमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. मेट्रोमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास बंदी असल्याचे एकाने म्हटलं आहे. एका युजरने म्हटलं आहे की, हे देखील लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की मेट्रोमध्ये व्हिडिओग्राफीला परवानगी नाही. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा रेकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट केल्याने गोपनीयतेची चिंता निर्माण होऊ शकते.
मुंबई मेट्रोच्या नियमांनुसार, मेट्रो कोचमध्ये खाण्यास सक्त मनाई आहे. सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, मेट्रो डब्यांमध्ये खाण्यास बंदी असल्याचा नियम आहे. या नियमावर एका युजरने प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुंबई मेट्रोमध्ये खाण्याची परवानगी नाही? मी जास्त प्रवास केलेला नाही म्हणून मला माहिती नाही? त्यावर एकाने उत्तर देत म्हटलं आहे की, मुंबई मेट्रोमध्ये खाण्याची परवानगी नाही."
या व्हायरल व्हिडिओमुळं वाद निर्माण झाला आहे. काहींनी त्या व्यक्तीला भूक लागली असेल त्यामुळं त्याने खाल्लं असेल असं म्हणत सहानुभूती दाखवली. तर काहींनी या मुळं अस्वच्छता पसरेल असं म्हणत आणि मेट्रोत खाण्यास मनाई असल्याचे म्हणत टीका केली आहे.
