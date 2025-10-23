English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई मेट्रो 3मध्ये खाण्यावर बंदी? Viral Video मुळं नेटकऱ्यांमध्येच सुरू झाला वाद

Mumbai Metro 3 Viral Video: मुंबई मेट्रोतील एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळं चांगलाच वाददेखील रंगला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 23, 2025, 03:10 PM IST
Man Seen Eating Snacks Inside Mumbai Metro 3 Sparks Debate Online

Mumbai News Today: मुंबई मेट्रो 3 चा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. मुंबईतील पहिल्या भुयारी मेट्रोला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या मेट्रोमुळं पश्चिम उपनगरातून दक्षिण मुंबईत येणे सोप्पे झाले आहे. मात्र सध्या मुंबई मेट्रो 3 चा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओला आत्तापर्यंत 1.9 मिलियन जणांनी पाहिला आहे. या व्हिडिओत एक व्यक्ती मुंबई मेट्रो 3मध्ये खाताना दिसत आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी हे बेशित्स वागणं असल्याचं म्हटलं आहे तर काहींनी सार्वजनिक ठिकाणी कसं वागावं याची शिस्त नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र काहींनी या व्यक्तीची बाजू घेतली आहे.

या व्हिडिओत एक व्यक्ती शांतपणे मेट्रोत स्नॅक्स खाताना दिसतोय. तर मेट्रोतील काही प्रवासी त्याला खाताना पाहत आहेत. एका युजरने कमेंट केली आहे की, त्याने नंतर माफीदेखील मागितली. तर, याच युजरच्या कमेंटला एकाने उत्तर दिलं आहे. पण असेही काही लोक आहेत जे कधीच बदलत नाहीत. त्यांनाही सार्वजनिक भान असायला हवं. मात्र अनेकांनी या व्यक्तीची बाजू घेतली आहे. काहींनी म्हटलं आहे की, या व्हिडिओत वाईट काय आहे.. तो व्यक्ती एका साधारण व्यक्तीसारखाच खातोय?

तसंच, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मेट्रो कोचमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. मेट्रोमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास बंदी असल्याचे एकाने म्हटलं आहे. एका युजरने म्हटलं आहे की, हे देखील लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की मेट्रोमध्ये व्हिडिओग्राफीला परवानगी नाही. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा रेकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट केल्याने गोपनीयतेची चिंता निर्माण होऊ शकते.

मुंबई मेट्रोच्या नियमांनुसार, मेट्रो कोचमध्ये खाण्यास सक्त मनाई आहे. सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, मेट्रो डब्यांमध्ये खाण्यास बंदी असल्याचा नियम आहे. या नियमावर एका युजरने प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुंबई मेट्रोमध्ये खाण्याची परवानगी नाही? मी जास्त प्रवास केलेला नाही म्हणून मला माहिती नाही? त्यावर एकाने उत्तर देत म्हटलं आहे की, मुंबई मेट्रोमध्ये खाण्याची परवानगी नाही."

या व्हायरल व्हिडिओमुळं वाद निर्माण झाला आहे. काहींनी त्या व्यक्तीला भूक लागली असेल त्यामुळं त्याने खाल्लं असेल असं म्हणत सहानुभूती दाखवली. तर काहींनी या मुळं अस्वच्छता पसरेल असं म्हणत आणि मेट्रोत खाण्यास मनाई असल्याचे म्हणत टीका केली आहे.

FAQ

प्रश्न १: मुंबई मेट्रो ३ चा शेवटचा टप्पा कधी सुरू झाला आणि त्याचा प्रवाशांना कसा फायदा होत आहे?

उत्तर: मुंबई मेट्रो ३ चा शेवटचा टप्पा अलीकडेच सुरू झाला आहे. या भुयारी मेट्रोमुळे पश्चिम उपनगरातून दक्षिण मुंबईत प्रवास सोपा आणि जलद झाला आहे. नागरिकांकडून या मेट्रोला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

प्रश्न २: मुंबई मेट्रो ३ मधील व्हायरल व्हिडिओ काय आहे आणि त्याला किती लोकांनी पाहिले आहे?

उत्तर: हा व्हिडिओ एका व्यक्तीचा आहे जो मेट्रो कोचमध्ये शांतपणे स्नॅक्स खाताना दिसतोय. इतर प्रवासी त्याला पाहत आहेत. या व्हिडिओला आत्तापर्यंत १.९ मिलियन (१९ लाख) लोकांनी पाहिले आहे आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

प्रश्न ३: या व्हिडिओवर लोकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?

उत्तर: प्रतिक्रिया संमिश्र आहेत. काहींनी हे बेशिस्त वागणूक असल्याचे आणि सार्वजनिक ठिकाणी शिस्त नसल्याचे म्हटले आहे. काहींनी अस्वच्छता पसरेल आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची टीका केली आहे. दुसरीकडे, काहींनी व्यक्तीची बाजू घेतली आहे की, भूक लागली असेल तर काय हरकत, आणि तो साधारणपणे खातोय. एका युजरने सांगितले की, व्यक्तीने नंतर माफी मागितली.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

