मुंबई लोकलमध्ये बसायला सीट मिळाली नाही, तरुणाने केलेला जुगाड पाहून तुम्हालाही बसेल शॉक

Mumbai Local Viral Video: मुंबई लोकल ट्रेनमधील एक फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा फोटो पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या फोटोत स्पष्टपणे दिसत आहे की एक व्यक्ती सीटवर किंवा खाली झोपलेला नाहीये तर जिथे सामान ठेवण्यात येते तिथे चक्क झोपला होता.
मुंबई लोकलमधील हा फोटो पाहून अनेक प्रवाशांना आश्चर्यचकित केले आहे. गर्दीच्या वेळी ट्रेनमध्ये बसायला जागा नसेल तर लोक दरवाजाजवळ खाली बसतात. मात्र या व्यक्ती थेट सामान ठेवण्याच्या जागेवर जाऊन शांतपणे झोपला आहे. या फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्यक्तीची ही आयडिया काही लोकांना चांगलीच आवडली आहे.
काही नेटकऱ्यांना हा फोटो मजेशीर वाटला तर काहींनी या फोटोवर चिंता व्यक्त केली आहे. या फोटोतील व्यक्ती फारच थकलेला व तणावात असेल म्हणून त्याला अशा जागी झोपावं लागलं. त्याने हाताची वळकटी करुन त्यावर डोकं ठेवून झोपला आहे. ट्रेनमध्ये असलेले प्रवासी त्याच्याकडे आश्चर्याने पाहत पुढे जात आहेत.
आत्तापर्यंत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या व्हायरल फोटोवर कोणतेही वक्तव्य केले नाहीये. मात्र जे लोक दररोज मुंबई लोकलने प्रवास करताय त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे दृश्य सामान्य आहे. मुंबई लोकलला मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हटलं जातं. गर्दीच्या वेळेला बसायला सीट तर सोडाच पण ट्रेनमध्ये चढणेही मुश्कील होऊन जाते. अशातच हा व्यक्ती फारच थकलेला होता आणि जागा पाहून तिथेच झोपून गेला.
आता या घटनेवर रेडिटवर वेगवेगळ्या कमेंट येत आहे. काही लोकांनी लोकल ट्रेनच्या गर्दीत स्वतःसाठी जागा शोधली आहे. पण काही जणांनी मात्र चिंता व्यक्त केली आहे. कारण ट्रेनने ब्रेक घेतल्यानंतर तो खाली पडू शकतो त्यामुळं दुर्घटना होऊ शकतो.
एका युजरने म्हटलं आहे की, देवाच्या कृपाने या शहरात प्रत्येकाला आराम करण्यासाठी जागा मिळुदेत. तर. दुसऱ्या युजरने म्हटलं आहे की, त्याला झोपू द्या रे, तो किती थकलेला आहे. तो त्याच्यासाठी व त्याच्या कुटुंबासाठी मेहनत करतो. तर, एकाने म्हटलं आहे की, मी त्याचा थकवा समजू शकतो.
