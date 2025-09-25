English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई लोकलमध्ये बसायला सीट मिळाली नाही, तरुणाने केलेला जुगाड पाहून तुम्हालाही बसेल शॉक

Man Sleeping In Mumbai Local: मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये सामानाच्या रॅकवर झोपलेल्या एका माणसाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 25, 2025, 03:14 PM IST
मुंबई लोकलमध्ये बसायला सीट मिळाली नाही, तरुणाने केलेला जुगाड पाहून तुम्हालाही बसेल शॉक
Man Sleeping In Mumbai Local Train On Luggage Counter Hilarious Reddit Post Goes Viral

Mumbai Local Viral Video: मुंबई लोकल ट्रेनमधील एक फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा फोटो पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या फोटोत स्पष्टपणे दिसत आहे की एक व्यक्ती सीटवर किंवा खाली झोपलेला नाहीये तर जिथे सामान ठेवण्यात येते तिथे चक्क झोपला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई लोकलमधील हा फोटो पाहून अनेक प्रवाशांना आश्चर्यचकित केले आहे. गर्दीच्या वेळी ट्रेनमध्ये बसायला जागा नसेल तर लोक दरवाजाजवळ खाली बसतात. मात्र या व्यक्ती थेट सामान ठेवण्याच्या जागेवर जाऊन शांतपणे झोपला आहे. या फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्यक्तीची ही आयडिया काही लोकांना चांगलीच आवडली आहे. 

काही नेटकऱ्यांना हा फोटो मजेशीर वाटला तर काहींनी या फोटोवर चिंता व्यक्त केली आहे. या फोटोतील व्यक्ती फारच थकलेला व तणावात असेल म्हणून त्याला अशा जागी झोपावं लागलं. त्याने हाताची वळकटी करुन त्यावर डोकं ठेवून झोपला आहे. ट्रेनमध्ये असलेले प्रवासी त्याच्याकडे आश्चर्याने पाहत पुढे जात आहेत. 

आत्तापर्यंत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या व्हायरल फोटोवर कोणतेही वक्तव्य केले नाहीये. मात्र जे लोक दररोज मुंबई लोकलने प्रवास करताय त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे दृश्य सामान्य आहे. मुंबई लोकलला मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हटलं जातं. गर्दीच्या वेळेला बसायला सीट तर सोडाच पण ट्रेनमध्ये चढणेही मुश्कील होऊन जाते. अशातच हा व्यक्ती फारच थकलेला होता आणि जागा पाहून तिथेच झोपून गेला. 

आता या घटनेवर रेडिटवर वेगवेगळ्या कमेंट येत आहे. काही लोकांनी लोकल ट्रेनच्या गर्दीत स्वतःसाठी जागा शोधली आहे. पण काही जणांनी मात्र चिंता व्यक्त केली आहे. कारण ट्रेनने ब्रेक घेतल्यानंतर तो खाली पडू शकतो त्यामुळं दुर्घटना होऊ शकतो. 

Mumbaiiiii Localllll
byu/HedgehogAway8862 inmumbai

एका युजरने म्हटलं आहे की, देवाच्या कृपाने या शहरात प्रत्येकाला आराम करण्यासाठी जागा मिळुदेत. तर. दुसऱ्या युजरने म्हटलं आहे की, त्याला झोपू द्या रे, तो किती थकलेला आहे. तो त्याच्यासाठी व त्याच्या कुटुंबासाठी मेहनत करतो. तर, एकाने म्हटलं आहे की, मी त्याचा थकवा समजू शकतो. 

FAQ

प्रश्न १: मुंबई लोकल ट्रेनचा हा व्हायरल फोटो काय आहे?

उत्तर: मुंबई लोकल ट्रेनमधील एका फोटोमध्ये एक व्यक्ती सामान ठेवण्याच्या जागेवर (लगेज रॅक) शांतपणे झोपलेली दिसत आहे. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, प्रवाशांना आश्चर्यचकित करणारा आहे.

प्रश्न २: व्यक्ती सामान रॅकवर कशी झोपली आहे?

उत्तर: गर्दीच्या वेळी ट्रेनमध्ये जागा नसल्याने ही व्यक्ती सामान ठेवण्याच्या धातूच्या शेल्फवर पडली आहे. तिने हाताची वळकटी करून डोके ठेवले असून, ती फार थकलेली आणि तणावात दिसत आहे. इतर प्रवासी तिच्याकडे आश्चर्याने पाहत आहेत.

प्रश्न ३: या फोटोवर लोकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?

उत्तर: काही नेटकऱ्यांना हा फोटो मजेशीर आणि सर्जनशील वाटला, तर काहींनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणतात की ब्रेक घेतल्यास व्यक्ती खाली पडू शकते आणि दुर्घटना होऊ शकते. काहींनी म्हटले की, "देवाच्या कृपेने जागा मिळाली" किंवा "झोपू द्या, तो थकलेला आहे."

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Man Sleeping in Mumbai Local TrainMan Sleeping on Luggage Rack in Local Trainmumbai local train viral videoviral reddit post

इतर बातम्या

Abhishek Sharma: पाकिस्तान्यानी अभिषेक शर्माचा घेतला डिजिटल...

स्पोर्ट्स