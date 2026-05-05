Mumbai News : मुंबईतील सायन रुग्णालयात थरार! डोक्यात कोयता अडकलेला असताना तो तरुण स्वतः चालत आला अन् मग...थरकाप उडवणारा VIDEO

Mumbai News : मुंबईतील सायन रुग्णालयातील एक थरकाप उडवणारा व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. यात एक तरुणाच्या डोक्यात कोयता अडकलेला असताना तो स्वतः चालत रुग्णालयात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 5, 2026, 08:45 AM IST
Mumbai News : मुंबई हे शहर चोवीस तास जाग असतं. मुंबई ही गुन्हेगारीसाठी पण ओळखली जाते. दोन टोळीमधील वाद आणि त्यात पोलिसांची एन्ट्री हे चित्र अनेक वेळा मुंबईत पाहिला मिळतं. मुंबईतील अशीच एक थरकाप उडवणाऱ्या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओमध्ये मुंबईतील नावाजलेल्या सायन रुग्णालयात एक तरुण डोक्यात अक्षरश: कोयता  खुपसलेल्या अवस्थेत स्वतः चालत आला. सायन रुग्णालयातील आयसीयूच्या बाहेर तो अगदी सहज उभा होता. धक्कादायक म्हणजे तो काहीच घडलं नाहीय असं मस्त उभा तर होताच शिवाय मोबाईलमध्ये काहीतरी टाइप करताना दिसत आहे. दुसरीकडे त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांनाही काही फरक पडला नाही, असं काहीस चित्र या व्हिडीओमध्ये दिसतं आहे. 

हा व्हिडीओ नीट पाहिल्यावर असंही लक्षात येतं की, त्याच्यासोबत कोणीही दिसत नाही आहे. तर रुग्णालयातील डॉक्टरही त्याच्याकडे लक्ष देत नाही आहे. जणू काही किरकोळ दुखापत झालेला एखादा रुग्ण तिथे उभा आहे. 

मुंबईतील रुग्णालयात थरारक घटना!

मुंबईतील या थरकाप उडवणाऱ्या व्हिडीओने सर्वांना धक्का बसला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओमधील तरुणासोबत हाणामारी झाल्याच जाणवतं. कारण त्याचा शर्ट फाटलेला दिसतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार हे भयानक दृश्य पाहून मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयात आलेले इतर काही रुग्णांमध्ये भीतीचं वातावरण होतं.

 

रुग्णालयात त्यावेळी उपस्थितीत प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, तो गंभीर जखमी अस्वस्थेत स्वत:च चालत आला. त्याची अस्वस्था पाहता त्याला तात्काळ उपचाराची गरज होती. पण रुग्णालय व्यवस्थेकडून त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

कोण आहे तो तरुण आणि काय घडलं त्याच्यासोबत?

रुग्णालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तरुणाचं नाव रोहित पवार आहे. तो मानर्खुदचा राहणारा असून त्याचं वय 27 वर्षांचं आहे. तीन अल्पवयीन मुलांनी त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. पोलिसांनी त्या मुलांची ओळख पटली असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या तिघांना डोंगरी बालगृहात ठेवण्यात आलं आहे. या तरुणावर शुक्रवारी 2 मे 2026 रोजी रात्रीच्या वेळी हल्ला झाला. त्यानंतर 3 मे 2026 रोजी साधारण 3 ते 3.30 दरम्यान तो सायन रुग्णालयात आला. त्याच्या वडिलांनी सांगितलं की, तो घरातून शुक्रवारी 2 मे 2026 ला 10 च्या दरम्यान बाहेर पडला. त्याला मी जाऊ नको असं म्हटलं होतं तरी तो गेला. तीन अल्पवयीन मुलं त्याचे मित्र असून जुन्या वादातून हा हल्ला झाल्याचे बोलं जातंय. त्याची प्रकृती आता ठीक आहे. दरम्यान कोयत्या हा त्या तरुणाच्या डोक्यात जवळपास 1.5 इंच आत खोलवर शिरला होता. नशिबाने मेंदूला कुठलीही इजा न झाल्यामुळे त्याचे प्राण वाचले आहे, असं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

