हिंदी भाषेचे वाकडे कोणी करू शकणार नाही, मुंबईच्या कोणत्याही कोपऱ्यात...', मंगलप्रभात लोढांचा इशारा!

Mangal Prabhat Lodha On Hindi: मुंबईच्या कोणत्याही भागात हिंदी किंवा हिंदुस्थानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या, तरी त्या रोखल्या जाऊ शकत नाहीत, असे विधान मंगलप्रभात लोढा यांनी केले. हिंदी पत्रकारितेच्या 200 वर्षांच्या स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप आमदार अमित साटम यांनी हिंदी भाषा, पत्रकारिता आणि भारतीय भाषांच्या महत्त्वावर भाष्य केले. हिंदी ही देशाला जोडणारी भाषा असून मातृभाषांसोबत इतर भाषांचाही सन्मान केला पाहिजे, असे मत या नेत्यांनी व्यक्त केले. यावेळी मंगलप्रभात लोढा यांच्या विधानाने साऱ्यांचे लक्ष वेधले.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हिंदी भाषेच्या समर्थनार्थ ठाम भूमिका मांडली. मुंबईच्या कोणत्याही भागात हिंदी किंवा हिंदुस्थानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या, तरी त्या रोखल्या जाऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हिंदी भाषेचा सन्मान करण्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नसून ती देशातील लोकांना जोडणारी भाषा असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोढा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही कौतुक केले. भारताला अधिक एकसंध आणि मजबूत बनविण्यासाठी विविध भाषांमध्ये संवाद वाढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हिंदी ही संपर्क साधणारी आणि लोकांना जवळ आणणारी भाषा असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी पत्रकारितेच्या ऐतिहासिक योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. देशात पत्रकारितेची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. त्या काळात हिंदी वृत्तपत्र सुरू करणे हे मोठे धाडस होते, असे त्यांनी सांगितले. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान अनेक पत्रकारांनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून स्वातंत्र्याची ज्वाला जनतेपर्यंत पोहोचवली. हिंदी पत्रकारितेने समाजाला दिशा देण्याचे काम सातत्याने केले असल्याचे फडणवीस म्हणाले. हिंदी पत्रकारितेच्या 200 वर्षांच्या प्रवासात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान होणे ही अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठी आणि हिंदी भाषांमधील ऐतिहासिक संबंधांवर प्रकाश टाकला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करणारे गागाभट्ट आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे सहकारी कवी कलश यांचा उल्लेख करत त्यांनी महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतातील सांस्कृतिक संबंध अधोरेखित केले. मराठी आणि हिंदी या भाषा एकमेकींच्या खूप जवळ असल्याचे सांगत त्यांनी भाषांमध्ये वाद निर्माण करण्याऐवजी परस्पर सन्मानाची भावना असावी, असे मत व्यक्त केले. भाषा ही संवादाचे साधन आहे, संघर्षाचे नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये शिक्षण मातृभाषेत दिले जाते, याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. जर्मनी, फ्रान्स आणि चीन यांसारख्या देशांनी स्वतःच्या भाषेत शिक्षण व्यवस्था उभी केल्यामुळे त्यांना विकासाचा वेग मिळाला, असे त्यांनी सांगितले. भारतातही मातृभाषेचा सन्मान वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांनी आपली मातृभाषा शिकावीच, पण त्याचबरोबर अनेक भाषा आत्मसात केल्यास ज्ञानाची व्याप्ती वाढते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक भाषा समाजाला वेगळे विचार आणि संस्कृती देते, असेही ते म्हणाले.
भाजप आमदार अमित साटम यांनी हिंदी ही जगातील सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी एक असल्याचे सांगितले. हिंदी ही केवळ संवादाची भाषा नसून भारतीय समाजाच्या भावविश्वाशी जोडलेली भाषा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काही राजकीय पक्ष हिंदीला विरोध करतात, मात्र त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील मुले परदेशी भाषा शिकतात, असा टोला त्यांनी लगावला. हिंदीला विरोध हा अनेकदा राजकीय फायद्यासाठी केला जातो, असा आरोपही त्यांनी केला. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात हिंदीत भाषण करून भाषेचा जागतिक स्तरावर गौरव वाढविला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली.