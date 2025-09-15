English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डमध्ये कबुतरखाने असावेत, लोढांची इच्छा, विरोधकांचा जोरदार हल्लाबोल

मुंबईतील कबुतरखान्यांवरून मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 08:52 PM IST
मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डमध्ये कबुतरखाने असावेत, लोढांची इच्छा, विरोधकांचा जोरदार हल्लाबोल
dadar kabutarkhana mangal prabhat lodha

मानवी आरोग्याचा विचार करत मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदी मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवली आहे. कबुतरांना अनधिकृतपणे दाणा-पाणी घालणाऱ्यांना आता दंडही आकारण्यात येत आहे, मात्र असं असतानाही मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री असलेल्या मंगलप्रभात लोढांनी मात्र मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डमध्ये कबुतरखाने असावेत अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यावरून विरोधकांनी लोढांसह भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईतील कबुतरखान्यांवरून मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिल्यानंतर जैन समाजाने तीव्र आंदोलन केलं. या आंदोलनावर राज्यभरातून टीकाही झाली. आणि पुन्हा एकदा हा वाद हाय़कोर्टात पोहोचला. मात्र कोर्टाने मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आणि जे कबुतरांना दाणा-पाणी घाततील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असतानाही मुंबईचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढांनी मात्र वेगळीच भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डात कबुतरखाने असावेत अशी आपली अपेक्षा आहे असं वक्तव्य लोढांनी केलं. लोढांच्या याच वक्तव्यामुळे कबुतरखान्यांवरुन नवा वाद निर्माण झाला आहे. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात नव्या कबूतरखान्याचं मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलं. यावेळी लोढा यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. 

कोर्टाचे आदेश मंगलप्रभात लोढांना मान्य नाहीयत का असा सवाल करत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी लोढांवर टीकास्त्र डागलंय.. त्यासोबतच मुंबईतील जागांवर राजकीय बिल्डर लॉबीचा डोळा असल्याचा आरोप राऊतांनी केला आहे. तर संजय राऊतांच्या टीकेला भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी प्रत्यूत्तर दिलंय... शिवसेना UBTमुळे मराठी माणूस मुंबईबाहेर गेल्याचा पलटवार नवनाथ बन यांनी केला आहे.

 तर कोर्टाचा आणि सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या मंगलप्रभात लोढांवर जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केलीय.. हाच शहरीनक्षलवाद असल्याचं म्हणत पटोले यांनी शरसंधान साधलं आहे. दरम्यान लोढा कुठलंही बेकायदेशीर कृत्य करणार नाहीत असं सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. 

कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असतानाही मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी प्रत्येक वॉर्डमध्ये कबुतरखाना असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय. त्यामुळे विरोधकांनी लोढांसह भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केलाय.. लोढांच्या या वक्तव्यावरून कबुतरखान्यांचा वाद पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे..

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mangal Prabhat LodhaWishKabutarkhanaevery wardMumbai

इतर बातम्या

IndiGo चा सेल सुरु, 1299 मध्ये बुक करा फ्लाइट तिकीट, जाणून...

भारत