महिला असल्याने मनीषा म्हैसकरांना मंत्र्याने डावललं! स्वत: म्हैसकरांचा आरोप; म्हणाल्या, 'महिला-पुरुष भेद अत्यंत...'

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Manisha Mhaiskar : राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी गंभीर आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्यात की, महिला असल्याने त्यांना एका मंत्र्‍याने डावललं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 11, 2026, 12:47 PM IST
महिला असल्याने मनीषा म्हैसकरांना मंत्र्याने डावललं!

मनीषा म्हैसकर यांनी त्यांच्या लेखात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्या म्हणाल्यात की, 2023 मध्ये स्थापन झालेल्या महायुती सरकारमधील एका नेत्याने 'माझा विभाग चालवायला मला महिला नको', असं सांगितलं होतं, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्या पुढे म्हणाल्यात की, माझ्या 33 वर्षांच्या कारकिर्दीत केवळ एकदाच असा अनुभव आला होता. खरे तर महिला - पुरुष भेद अत्यंत पुसट झाले आहेत. जेव्हा 2023 मध्ये मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर अधिकारी नियुक्तीच्या प्रक्रियेदरम्यान एका नेत्याने ‘माझा विभाग चालवायला मला महिला सचिव नको’ असं सांगितलं आणि ते माझ्यासाठी धक्कादायक होतं. 

 

त्या पुढे म्हणाल्यात की, महिला अधिकाऱ्यांनी कायम वेळेचे व्यवस्थापन आणि प्राधान्यक्रम ठरवायचे असतात. उत्तम टीम उभी करायची असते. प्रशासकीय यशाचे रहस्य तुमची टीमवर्क किती चांगले करता यावर अवलंबून असते. विविध समाज माध्यमांवर सक्रिय असण्याचे कारण, मला व्यक्त व्हायला आवडते, या वक्तव्यामुळे मनीषा म्हैसकर यांनी एकच खळबळ माजली आहे. तर त्यांच्या या विधानानंतर महायुती सरकारमधील त्या मंत्र्यावर अप्रत्यक्ष टीकेची चर्चा रंगली आहे. 

दिल्ली इथे झालेल्या संमेलनात महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अनुभवांवर चर्चा केली आहे. या प्रसंगी मनीषा म्हैसकर यांनी हे धक्कादायक विधान केलं आहे.  तसंच महिला शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने प्रकाशित स्मरणिकेत हा उल्लेख मनीषा म्हैसकर यांनी केला आहे. 

एवढया वर्षांनी खुलासा करावा हे योग्य नाही - संजय शिरसाट

मंत्री संजय शिरसाट यांनी मनीषा म्हैसकर यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, मनीषा म्हैसकर यांनी एवढया वर्षांनी खुलासा करावा हे योग्य नाही, एखाद्य महिलेवर बोलण्यासाठी असे वक्तव्य करणे गैर आहे. अनेक महिला चांगल्या पदावर काम करत आहे, महिला सन्मान करणे महायुती काम आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

