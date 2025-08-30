English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मराठा असूनही फडणवीसांचे बूट चाटून...', जरांगेंकडून नितेश राणेंना प्रत्युत्तर; चिमणी, चिचुंदरी आणि डुकराची उपमा

Manoj Jarange on Nitesh Rane: मनोज जरांगे पाटलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार किंवा प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीसांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा गंभीर आरोप नितेश राणे यांनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 30, 2025, 09:48 PM IST
'मराठा असूनही फडणवीसांचे बूट चाटून...', जरांगेंकडून नितेश राणेंना प्रत्युत्तर; चिमणी, चिचुंदरी आणि डुकराची उपमा

Manoj Jarange on Nitesh Rane: मनोज जरांगे पाटलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार किंवा प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीसांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा गंभीर आरोप नितेश राणे यांनी केला आहे. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं असून चिमणी, चिचुंदरी आणि डुकराची उपमा दिली आहे. नितेश राणे यांना मंत्रीपद जाण्याची भीती असल्यानेच अशी विधानं करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. तसंच आपण यासंदर्भात निलेश राणेंशी बोललो  होतो असा खुलासाही 'झी 24 तास'शी बोलताना केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नितेश राणेंचा खळबळजनक दावा

"जरांगे पाटलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार किंवा प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीसांची बदनामी करण्याचा कार्यक्रम कोणी करत असे तर सरकार म्हणून सगळी माहिती आमच्याकडे आहे. पेट्रोलसाठी पैसे कोण देत आहे. त्या मार्गावर लॉजवर राहण्याची सोय कोण करत आहे या सगळ्याची माहिती आहे," असं नितेश राणे म्हणाले आहेत.

मनोज जरांगेंकडून प्रत्युत्तर

मनोज जरांगे यांनी नितेश राणेंच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "तुम्ही मराठ्याचे असताना सेवा करायला हवी. जे करतात त्यांची नावं कशाला सांगत आहात. तुम्हाला वाटत असेल मदत करावी तर मग करा ना. मराठे उपाशी मरावेत असं वाटतं का? किती दिवस मराठे असूनही देवेंद्र फडणवीसांचे बूट चाटणार आहात? कधी तरी गरिबांच्या मदतीला या. 96 कुळी मराठा स्वत:ला समजतो, मग कशाला लेंड्या गोळा करत आहात? कोण देतंय याचा काय तपास लावणार आहे. गोरगरिब मराठे वर्गणी काढतात ते खरे 96 कुळी आहेत". 

"मी त्यांना फार दिवसांपासून ओळखतो. मी फक्त त्यांच्या मोठ्या भावाला, दादांना मानतो म्हणून त्यांना यांना बोलायला लावू नका सांगितलं आहे. पण बहुतेक आता त्यांना मंत्रीपद जाण्याची भीती आहे. मी निलेश राणे यांना बोलायला लावू नका सांगितलं होतं. यांना झोडणार असं म्ह़टलं होतं," असा खुलासा त्यांनी केला आहे. 

जरांगेंच्या मराठा आंदोलनावर नितेश राणेंचा आतापर्यंतचा सर्वात खळबळजनक आरोप, म्हणाले 'लॉजवर सर्वांच्या...'

 

"कोणी ना कोणीतरी खाऊ घालणारच. पण आम्ही घरुनच सर्व घेऊन गेलो आहोत. जे चोऱ्या करतात त्यांना दुसऱ्यांना चोरी केलं असंच वाटत असतं. इतरांचे कष्टाचे पैसे आहेत. लोकांनी मनाने पेट्रोल, डिझेल, वर्गणी दिल्या आहेत. कोणी देत असेल तर देणाऱ्याचं कौतुक करत तुम्हीही दिलं पाहिजे तर 96 कुळी आहात," असंही त्यांनी सांगितलं. 

"प्रवासात चिमणी गाडीवर धडकली तर बाजूला पडून ओरडते. तसंच ते करत आहेत. त्यांना तशी बोलण्याची सवय लागली आहे. चिचुंदरी लोकांच्या तंगड्यातून पळत असते. तिचं घाबरगुंडीचं कामच असतं," असा टोलाही त्यांनी लगावला. मंत्रीपद जाऊ नये यासाठी ते बोलत असून, त्यांचं मंत्रीपद नक्की जाणार अशी भविष्यवाणी त्यांनी केली. डुकराप्रमाणे खाण्याची सवय आहे. 96 कुळींचा एकही गुण त्यांच्यात नाही. असते तर लगेच मराठ्यांच्या सेवेसाठी पोहोचले असते अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. 

FAQ

1) आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतुकीवर काय परिणाम झाला?
आंदोलनामुळे 29 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली, विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि ईस्टर्न फ्रीवेच्या परिसरात. पोलिसांनी वाहनचालकांना पर्यायी मार्ग वापरण्याचा सल्ला दिला आणि ईस्टर्न फ्रीवे काही काळ बंद ठेवला. आंदोलकांच्या गाड्यांसाठी वाशी ते आझाद मैदानापर्यंत ग्रीन कॉरिडॉर तयार करण्यात आला.

2) आंदोलकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला?
आंदोलकांनी आझाद मैदानावर पाणी, स्वच्छतागृहे आणि अन्नाची कमतरता असल्याची तक्रार केली. मुंबईत सतत पडणाऱ्या पावसामुळे आंदोलकांना पाणथळ मैदानावर राहण्याची वेळ आली. काहींनी सरकारने मुद्दाम दुकाने बंद ठेवल्याचा आणि मूलभूत सुविधा न पुरवल्याचा आरोप केला.

3) सरकारने आंदोलनाला कसा प्रतिसाद दिला?
महाराष्ट्र सरकारने राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 12 सदस्यीय कॅबिनेट उपसमिती स्थापन केली आहे, जी जरांगे यांच्याशी चर्चा करत आहे. 30 ऑगस्ट 2025 रोजी उपसमितीने जरांगे यांच्याशी बैठक घेतली आणि सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच, जस्टिस शिंदे आणि विभागीय आयुक्त यांना जरांगे यांच्याशी चर्चेसाठी आझाद मैदानावर पाठवण्यात आले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Nitesh raneDevendra FadnavisManoj Jarangemaratha morcha

इतर बातम्या

6, 6, 6, 6, 6... दोन ओव्हरमध्ये 11 सिक्स, भारताच्या स्फोटक...

स्पोर्ट्स