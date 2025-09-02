Manoj Jarange Maratha Morcha : ...तर महागात पडेल; मैदान रिकामं करायला सांगताच जरांगेंचा इशारा

Manoj Jarange Maratha Morcha Updates : मुंबईच्या आझाद मैदानात मागील पाच दिवसांपासून सुरू असणारा मराठा मोर्चा हा अत्यंत शांततापूर्ण मार्गानं आणि लोकशाही मार्गानं सुरू असल्याचं ठाम मत आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधताना मांडलं.
गेल्या दोन वर्षांपासून आपण शांतततेनं आंदोलन करतोय असं सांगताना न्यायदेवता आमच्या वेदना जाणून घेईल आणि आम्ही कुठंही लोकशाही, कायदा आणि नियमाचं उल्लंघन केलं नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार ते पाच तासात रस्त्यांवरून आमच्या गाड्या निघाल्या, ज्यानंतर कुठेही वाहतूक कोंडी दिसत नसल्याचं म्हणत आपण, आंदोलकांनी न्यायदेवतेचा आदेश पाळल्याचं त्यांनी स्पष्ट करत आमच्याकडून आणखी काय अपेक्षा आहे, 'आणखी काय करु?' असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
न्यायालय जे सांगेल ते आम्ही करु याचा पुनरुच्चार करत नियमांचं पालन करून आंदोलन शांततेत सुरू राहणार याच भूमिकेवर ते ठाम राहिले. 'राहिला विषय सरकारचा, सरकारनं न्यायालयात जाऊन आमच्याविरोधात जाण्याचा प्रयत्न केला तरी सांगतो, हैदराबाद, सातारा गॅझेटनुसार सगळ्या मागण्यांची अमंलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडत नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. सगेसोयरेंच्या अधिसूचनेची अंमलबदजावणी झाली पाहिजे, या अंमलबजावणीत काय अडचणी आहेत ते सांगा, मराठा कुणबी एक आहेत हे म्हणायला काय अडचणी आहेत हे आम्हाला सांगा', असा आग्रही सूर त्यांनी आळवला.
आतापर्यंत मराठा, सगेसोयऱ्यांच्या 58 लाख नोंदी सापडल्याचं सांगत प्रत्येक ग्रामपंचायतीनं त्या नोंदींबाबत जागच्या जागी प्रमाणपत्र वाटप करणं आवश्यक आहे त्याविशयी कुणबी प्रमाणपत्र तातडीनं देणं गरजेचं आहे त्याशिवाय आम्ही इथून उठत नाही, मी मेलो तरी आझाद मैदानातून हटत नाही; हाच एल्गार त्यांनी पुन्हा केला.
मराठा आंदोलकांवर करण्यात आलेले खटले मागे घ्या अशी मागणी करताना आम्ही शांत आहोत शांत राहुद्या, एखाद्या समाजावर अन्याय होईल असं वागू नका असा थेट इशारा आझाद मैदानातून दिला.
शनिवार आणि रविवारी आणखी आंदोलक मुंबईत आले तर आंदोलन छान होईल असा इशारा मनोज जरांगे यांनी यावेळी दिला. त्यांचा हा इशारा पाहता आंदोलन आणखी लांबवण्याचीच त्यांची रणनिती असल्याचं स्पष्ट झालं. मराठा आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या तणावावर भाष्य करताना 'आम्ही मुंबईत आलो म्हणून तुम्ही पोलिसांकडून मारहाण करून घेतली, तुमच्याही नेत्यांना मुंबईत यायचंय हेसुद्धा लक्षात घ्या', असं म्हणताना आंदोलनाचा विरोध करणाऱ्यांना इशारा दिला. या परिस्थितीवर तात्काळ मार्ग काढत मराठ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणीही त्यांनी केली आणि इतक्यावरच न थांबता 'आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यास महागात पडेल, मराठे काय आहेत हे दाखवून देऊ. मराठ्यांचा अपमान करू नका, त्यांच्या मागण्या मान्य करा मराठे कधी तुम्हाला विसरणार नाही. मराठ्यांच्या अपमानानं त्यांच्या मनात अपमानाची चीड निर्माण होईल. तुम्ही ज्यांच्या जीवावर उडता त्यांच्यापेक्षा आमची संख्या साडेनऊपट जास्त आहे हे लक्षात ठेवा. जिथं नाही घुसायचं तिथं घुसू नका', अशा शब्दांत मराठा समाजाची भूमिका पुन्हा सरकारपुढं मांडली.
