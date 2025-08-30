चक्का जाम! BMC मुख्यालयासमोरच मराठा आंदोलकांचा ठिय्या; चूल मांडली अन्...

Mumbai Maratha Morcha : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु केलं. सुरुवातीला आंदोलनाला एका दिवसाची परवानगी दिली असतानाच दुसऱ्या दिवशीसुद्धा या आंदोलनाला सशर्त परवानगी देण्यात आली. मात्र आंदोलनासाठी राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या मराठा बांधवांना इथं अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्या कारणानं संतप्त मराठा आंदोलनांनी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर असणआऱ्या मुख्य चौकातच चूल मांडली.
इथं पावसाच्या दिवसांमध्ये खाण्यापिण्याची सोय नाही, खाणयाचे स्टॉल बंद, हॉटेलं बंद अशा परिस्थितीमध्ये आंदोलकांची अन्नपाण्याची आबाळ होत असल्या कारणानं सरकारचा निषेध करत त्यांनी आपल्यासोबत आणलेली रसद वापरत रस्त्यातच चूल मांडत त्यावर पोहे, नाश्ता बनवण्यात सुरुवात केली आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या घोषणा केल्याचं पाहायला मिळालं.
शनिवारी दिवस उजाडताच इथं गर्दी जमण्यास सुरुवात झाली आणि मराठा आंदोलकांनी पुन्हा 'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देत छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक अर्थात सीएसएमटी स्थानकाबाहेर ठिय्या मांडल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामुळं सकाळच्या सत्रात इथं मोठी वाहतूक कोंडी आणि सामान्य नागरिकांची पूरती गैरसोय झाल्याचंही दिसून आलं.
आम्ही सर्वांना सहकार्य करत असूनही इथं आमच्यासाठी मात्र प्रशासन सहकार्य करतान दिसत नाहीये, असा संतप्त सूर आंदोलकांनी आळवला. सरकारकडून आपली अडवणूक केली जात, आहे याच भूमिकेवर ठाम राहत आंदोलकांनी संपूर्ण सीएसएमटी चौक व्यापला. ज्यामुळं जीपीओ, मंत्रालय, पोलीस मुख्याल, जेजे उड्डाणपूल, उच्च न्यायालय या आणि अशा महत्त्वाच्या भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. पोलिसांनी आंदोलकांना हटवण्याची विनंती करूनही काहीही परिणाम न झाल्यानं आंदोलनानं गंभीर वळण घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.