English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चक्का जाम! BMC मुख्यालयासमोरच मराठा आंदोलकांचा ठिय्या; चूल मांडली अन्...

Mumbai Maratha Morcha : दक्षिण मुंबईमध्ये मराठा मोर्चातील आंदोलकांनी अतिशय वर्दळीच्या अशा मुंबई महानगरपालिकेसमोरील मुख्य चौकात ठिय्या मांडल्यानं सामान्य नागरिकांचा खोळंबा...   

सायली पाटील | Updated: Aug 30, 2025, 09:46 AM IST
चक्का जाम! BMC मुख्यालयासमोरच मराठा आंदोलकांचा ठिय्या; चूल मांडली अन्...
Manoj Jarange Maratha Morcha protestors cooks food in front of bmc head office heavy rush in csmt railway station area

Mumbai Maratha Morcha : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु केलं. सुरुवातीला आंदोलनाला एका दिवसाची परवानगी दिली असतानाच दुसऱ्या दिवशीसुद्धा या आंदोलनाला सशर्त परवानगी देण्यात आली. मात्र आंदोलनासाठी राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या मराठा बांधवांना इथं अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्या कारणानं संतप्त मराठा आंदोलनांनी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर असणआऱ्या मुख्य चौकातच चूल मांडली. 

Add Zee News as a Preferred Source

इथं पावसाच्या दिवसांमध्ये खाण्यापिण्याची सोय नाही, खाणयाचे स्टॉल बंद, हॉटेलं बंद अशा परिस्थितीमध्ये आंदोलकांची अन्नपाण्याची आबाळ होत असल्या कारणानं सरकारचा निषेध करत त्यांनी आपल्यासोबत आणलेली रसद वापरत रस्त्यातच चूल मांडत त्यावर पोहे, नाश्ता बनवण्यात सुरुवात केली आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या घोषणा केल्याचं पाहायला मिळालं. 

हेसुद्धा वाचा : मनोज जरांगेंचा सूचक इशारा; बुधवारी- गुरुवारी आणखी मराठा आंदोलक मुंबईत येतील, 4 सप्टेंबरपर्यंत आंदोलन लांबणार?

शनिवारी दिवस उजाडताच इथं गर्दी जमण्यास सुरुवात झाली आणि मराठा आंदोलकांनी पुन्हा 'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देत छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक अर्थात सीएसएमटी स्थानकाबाहेर ठिय्या मांडल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामुळं सकाळच्या सत्रात इथं मोठी वाहतूक कोंडी आणि सामान्य नागरिकांची पूरती गैरसोय झाल्याचंही दिसून आलं. 

प्रशासन सहकार्य करत नाही... 

आम्ही सर्वांना सहकार्य करत असूनही इथं आमच्यासाठी मात्र प्रशासन सहकार्य करतान दिसत नाहीये, असा संतप्त सूर आंदोलकांनी आळवला. सरकारकडून आपली अडवणूक केली जात, आहे याच भूमिकेवर ठाम राहत आंदोलकांनी संपूर्ण सीएसएमटी चौक व्यापला. ज्यामुळं जीपीओ, मंत्रालय, पोलीस मुख्याल, जेजे उड्डाणपूल, उच्च न्यायालय या आणि अशा महत्त्वाच्या भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. पोलिसांनी आंदोलकांना हटवण्याची विनंती करूनही काहीही परिणाम न झाल्यानं आंदोलनानं गंभीर वळण घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Manoj Jarange Maratha MorchaManoj Jarange Maratha Morcha NewsManoj Jarange Maratha Morcha Breaking NewsManoj Jarange Morcha NewsManoj jarange patil

इतर बातम्या

PKLच्या पहिल्या टाय-ब्रेकरमध्ये पुणेरी पलटनचा विजय! आदित्य...

स्पोर्ट्स