मराठा आरक्षणाच्या मोर्चाला हुल्लडबाजीचं गालबोट? आंदोलकांची जीवाची मुंबई

Manoj Jarange Maratha Morcha : मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळालंच पाहिजे या मागणीसह मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आंदोलनाची हाक दिली आणि हजारोंच्या संख्येनं मराठा समर्थक मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले. पाहता पाहता मुंबईतील आझाद मैदान परिसर आणि नजीकच्या भागांमध्ये फक्त मराठा आंदोलकांच्याच वाहनांची गर्दी पाहायला मिळाली. (Mumbai News)
इथं मुंबई शहरात आधीच (Ganeshotsav 2025) गणेशोत्सवास सुरुवात झाल्या कारणानं या उत्सवासाठी शहराबाहेरुन कैक नागरिक दाखल झाल्यानं पोलीस यंत्रणेवर सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून ताण असतानाच मराठा आंदोलनामुळं संरक्षणाच्या मुद्द्यावर अतिरिक्त ताण आला आणि पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आला. आंदोलनचा चौथा दिवस उजाडेपर्यंत आंदोलक अधिक आक्रमक होताना दिसले.
जी दृश्य शनिवार आणि रविवारी पाहायला मिळाली त्याच दृश्यांची पुनरावृत्ती 1 सप्टेंबर रोजीसुद्धा पाहायला मिळाली. जिथं मराठा आंदोलकांनी सीएसएमटी रेल्वे स्थानक फलाट, स्थानक परिसर, मेट्रो सिनेमागृहानजीकचा परिसर आणि आझाद मैदान इथं एकच गोंधळ केला. गणेशोत्सवाच्या सुट्टीनंतर अनेक मुंबईकर नोकरीवर परतत असतानाच दक्षिण मुंबईत, जिथं अनेक कार्यालयं आहेत तिथं मराठा आंदोलकांनी ठिय्या मांल्यानं सामान्य नागरिकांना प्रचंड आव्हानांचा सामना करावा लागला.
'मुंबई आपली आहे, मुंबईला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या' असं खुद्द आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगेंनी आंदोलकांना, कार्यकर्त्यांना सांगूनही त्यांच्याही शब्दाला न जुमानता आंदोलकांनी पोलिसांच्या सूचनांकडेसुद्धा दुर्लक्ष केलं. सोमवारी सकाळच्या सुमारास साधारण पाच तासांपासून CSMT रेल्वे स्थानकात गोंधळ केला. कोणी हलगीच्या तालावर नाचत होतं, तर कोण दहिहंडीचे थर लावत होतं. कोणी घोषणाबाजी करत होतं तर कोणी गडबड गोंधळ घालत होतं.
काहींनी बॅरिगेट्सवर चढून गोंधळ घातला, तर काहींनी चक्क नारळाच्या झाडांवर चढून नारळ तोडल्याचं पाहायला मिळालं. मरिन ड्राईव्हच्या कट्ट्यावर काही आंदोलनकर्ते फेरफटका मारताना तर काही दक्षिण मुंबईच्या ताज हॉटेलपाशी जाऊन तिथं फोटोसेशन करतानाही दिसले.
एकिकडे फलाटावर आंदोलनकर्ते कुस्ती खेळताना दिसले, तर दुसरीकडे काहींनी रेल्वे स्थानाकडून महत्वपूर्ण अशा BMC, मंत्रालय, विधानभवनाकडे जाणारा मार्गअडवून ठेवल्याचं पाहायला मिळालं. रेल्वे पोलिसांनी वारंवार विनवणी करूनही त्यांना आंदोलककर्ते अरेरावी करत फटकरत मनमानी करताना दिसले आणि आंदोलनाचा मुख्य हेतू विसरून त्याला कुठेतरी हुल्लडबाजीचं गालबोट लागतंय का? हाच प्रश्न उपस्थित राहिला.