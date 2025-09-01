जरांगेंच्या आंदोलनापेक्षा दहापट मोठं आंदोलन... ‘या’ व्यक्तीसाठी आझाद मैदानात जमलेले 2 लाख लोक

Biggest Protests On Azad Maidan In Near Mumbai: मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मागील चार दिवसांपासून दक्षिण मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेले आहेत. त्यामुळेच आझाद मैदान हे सध्या राज्याबरोबरच देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. मात्र आझाद मैदानावर जरांगेंच्या समर्थनात आलेला जनमसुदाय पाहून हा सर्वात मोठा मोर्चा आहे की काय असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र असं नाहीये. यापूर्वीही जरांगेंसाठी जमलेल्या गर्दीच्या दहापट अधिक मोठी गर्दी एका व्यक्तीसाठी जमली होती. विशेष म्हणजे ही व्यक्ती बाळासाहेब ठाकरे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर किंवा इतर कोणताही राजकीय नेता नव्हता. नेमकी ही सभा झालेली कधी आणि कशासाठी हे जाणून घेऊयात...
29 ऑगस्ट 2025 रोजी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मोठे आंदोलन सुरु आहे. पहिल्या दिवशी आणि त्यानंतर अशी एकूण आकडेवारीचा विचार केला तर या आंदोलनामध्ये 20 ते 40 हजार आंदोलक सहभागी झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मनोज जरांगे यांनी यावेळी उपोषण सुरू केले असून चौथ्या दिवसापासून ते निर्जळ उपोषण करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. जरांगेंनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. या आंदोलनामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) परिसरात आंदोलकांची प्रचंड गर्दी आहे. यासाठी 1500 हून अधिक पोलीस आझाद मैदानाच्या आजूबाजूला तैनात करण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आङे. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारवरील दबाव वाढला आहे.
9 ऑगस्ट 2017 रोजी मराठा क्रांती मोर्चाने आझाद मैदानात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठी रॅली आयोजित केली होती. या मोर्चात हजारो लोक सहभागी झाले होते. सहभागींनी भगव्या टोप्या आणि झेंडे हाती घेतल्याने या आंदोलनाचं म्हणजे मराठ्यांची भगवी लाट मुंबईत दाखल अशापद्धतीने वार्तांकन करण्यात आलं. या मोर्चाला मराठा समाजाचा मोठा पाठिंबा होता, आणि यात रितेश देशमुख यांसारख्या सेलिब्रिटींनीही समर्थन दिले होते. हा मोर्चा मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीचा 58 वा मोर्चा होता.
संदर्भ: डिसेंबर 2019 मध्ये आझाद मैदानात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि NRC विरोधात ‘इन्किलाब मोर्चा’ नावाने मोठी सभा झाली. या सभेमध्ये जवळपास एक लाख लोक सहभागी झाले होते. या आंदोलनात विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांचा समावेश होता. हे आंदोलन शांततापूर्ण होते, आणि यात विविध समुदायांचा सहभाग होता. यामुळे आझाद मैदान पुन्हा एकदा सामाजिक आंदोलनांचे केंद्र असल्याचं अधोरेखित झालं.
1931 मध्ये महात्मा गांधींनी आझाद मैदानात स्वातंत्र्य चळवळीच्या अंतर्गत मोठी सभा आयोजित केली होती. या सभेत दोन लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते, ज्यामुळे ती त्याकाळातील सर्वात मोठी सभा मानली जाते. गांधीजींच्या अटकेनंतर (1930) आणि त्यांच्या सुटकेनंतर (25 जानेवारी 1931) या सभेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 26 जानेवारी 1931 रोजी पूर्ण स्वराज्याच्या घोषणेच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त ही सभा झाली होती. यात कामगार, महिला, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांचा मोठा सहभाग होता. या सभेमुळे आझाद मैदान स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रमुख केंद्र बनले, आणि ती भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना ठरली.
सहभागींची संख्या हा सर्वात मोठ्या आंदोलनाचा निकष गृहित धरला तर 1931 मधील गांधीजींच्या सभेत दोन लाखांहून अधिक लोकांचा सहभाग होता. त्यामुळे ती उपस्थितांच्या संख्येच्या दृष्टीने ही सर्वात मोठी सभा म्हणता येईल. गांधीजींच्या 1931 च्या सभेने स्वातंत्र्य चळवळीला दिशा दिली, तर मराठा क्रांती मोर्चा (2017) आणि मनोज जरांगेंच्या सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीकडे राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले गेले.
संख्यात्मक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून महात्मा गांधींची 1931 मधील सभा ही आझाद मैदानातील सर्वात मोठं आंदोलन मानता येईल. त्यात दोन लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते आणि ती स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरलेली सभा होती. मात्र आधुनिक काळात मराठा क्रांती मोर्चा (2017) आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे सध्याचे आंदोलनही तितकेच प्रभावशाली ठरले हे नाकारता येणार नाही.
सध्या आझाद मैदानात कोणते आंदोलन सुरू आहे?
मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलन 29 ऑगस्ट 2025 पासून आझाद मैदानात सुरू आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचा कितवा दिवस आहे?
1 सप्टेंबर 2025 रोजी हे आंदोलन चौथ्या दिवसापर्यंत पोहोचले आहे.
सध्याच्या मराठा आंदोलनात किती लोक सहभागी झाले आहेत?
सध्याच्या आंदोलनात 20 ते 40 हजार आंदोलक सहभागी झाल्याचा अंदाज आहे.