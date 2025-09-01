English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Manoj Jarange Maratha Andolan: मोठी बातमी! मुंबईतील 'या' कर्मचाऱ्यांना Work From Home चे आदेश

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai Work From Home: दक्षिण मुंबईतील केंद्रस्थानी म्हणजेच मुंबई महानगरपालिका आणि परिसारमध्ये मोठ्याप्रमाणात मराठा आंदोलकांनी गर्दी केली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 1, 2025, 11:59 AM IST
घरुन काम करण्याचे आदेश

Manoj Jarange Maratha Morcha Mumbai Latest News: मराठ्यांना ओबीसींअंतर्गत आरक्षण द्यावं अशी मागणी करत आझाद मैदानावर मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. दुसरीकडे आज सोमवार असल्याने गणपतीच्या पाच दिवसांच्या सुट्ट्या संपवून अनेक नोकरदार आज कामावर रुजू होत आहेत. मात्र दक्षिण मुंबईमध्ये महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमधून आलेल्या मराठा आंदोलकांची संख्या पाहता अनेक रस्ते बंद ठेवण्यात आले आहेत. तसेच बेस्ट वाहतूक आणि टॅक्सी वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. म्हणूनच याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईतील काही कंपन्यांबरोबरच बँकांनीही कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सवलत दिली आहे.

कोणाला देण्यात आलं वर्क फ्रॉम होम?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण मुंबईतील काही कंपन्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात न येता वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आझाद मैदानात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये पोचण्यास अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. हे लक्षात घेता कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांत्रा तसेच सुरक्षा यंत्रणांवर पडणारा ताण टाळण्यासाठी आधीच खबरदारी घेत कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक वित्तीय आणि सॉफ्टवेअर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या बँक कर्मचाऱ्यांनाही घरुन काम

अनेक बँक कर्मचारीही वर्क फ्रॉम होम काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्ष उपस्थित राहून काम करणाऱ्या प्रोफाइल व्यतिरिक्त म्हणजेच मार्केटींग, लोन डिपार्टमेंटसारख्या विभागांना घरुन काम करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. 

दक्षिण मुंबईतील कोणते रस्ते बंद?

> मुंबई सीएसएमटी आणि पालिकेच्या दिशेने येणारे सर्व मार्ग वाहतूकीसाठी बंद राहणार आहेत. 
> जे.जे उड्डाणपुला मार्गे मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या गाड्या मुंबई पोलिस आयुक्तालयामार्गे पुढे मेट्रो जंक्शन किंवा चर्चगेट स्थानक मार्गे पुढे जाऊ दिले जाणार.
> मेट्रो जंक्शन ते सीएसएमटीच्या दिशेने येणारा आझाद मैदानच्या मुख्यद्वाराजवळील मुंबई महानगरपालिका मार्ग हाही बंद ठेवला जाणार आहे. 
> हजारीमल सोमानी रोड जो फॅशनस्ट्रीटहून सीएसएमटीकडे येणारा आणि आझाद मैदानला लागून असलेला मार्गही बंद ठेवला जाणार आहे.

FAQ

दक्षिण मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलन कोणत्या मागणीसाठी सुरू आहे?

मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत आझाद मैदानावर हे आंदोलन सुरू आहे.

हे आंदोलन कोणाच्या नेतृत्वाखाली आहे आणि आज कितवा दिवस आहे?

आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आहे आणि १ सप्टेंबर २०२५ रोजी याचा चौथा दिवस आहे.

आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीवर काय परिणाम झाला आहे?

आंदोलनामुळे अनेक रस्ते बंद ठेवण्यात आले आहेत, तसेच बेस्ट बस वाहतूक आणि टॅक्सी वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

