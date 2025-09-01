Manoj Jarange Maratha Andolan: मोठी बातमी! मुंबईतील 'या' कर्मचाऱ्यांना Work From Home चे आदेश

Manoj Jarange Maratha Morcha Mumbai Latest News: मराठ्यांना ओबीसींअंतर्गत आरक्षण द्यावं अशी मागणी करत आझाद मैदानावर मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. दुसरीकडे आज सोमवार असल्याने गणपतीच्या पाच दिवसांच्या सुट्ट्या संपवून अनेक नोकरदार आज कामावर रुजू होत आहेत. मात्र दक्षिण मुंबईमध्ये महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमधून आलेल्या मराठा आंदोलकांची संख्या पाहता अनेक रस्ते बंद ठेवण्यात आले आहेत. तसेच बेस्ट वाहतूक आणि टॅक्सी वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. म्हणूनच याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईतील काही कंपन्यांबरोबरच बँकांनीही कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सवलत दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण मुंबईतील काही कंपन्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात न येता वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आझाद मैदानात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये पोचण्यास अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. हे लक्षात घेता कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांत्रा तसेच सुरक्षा यंत्रणांवर पडणारा ताण टाळण्यासाठी आधीच खबरदारी घेत कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक वित्तीय आणि सॉफ्टवेअर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अनेक बँक कर्मचारीही वर्क फ्रॉम होम काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्ष उपस्थित राहून काम करणाऱ्या प्रोफाइल व्यतिरिक्त म्हणजेच मार्केटींग, लोन डिपार्टमेंटसारख्या विभागांना घरुन काम करण्याची मूभा देण्यात आली आहे.
> मुंबई सीएसएमटी आणि पालिकेच्या दिशेने येणारे सर्व मार्ग वाहतूकीसाठी बंद राहणार आहेत.
> जे.जे उड्डाणपुला मार्गे मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या गाड्या मुंबई पोलिस आयुक्तालयामार्गे पुढे मेट्रो जंक्शन किंवा चर्चगेट स्थानक मार्गे पुढे जाऊ दिले जाणार.
> मेट्रो जंक्शन ते सीएसएमटीच्या दिशेने येणारा आझाद मैदानच्या मुख्यद्वाराजवळील मुंबई महानगरपालिका मार्ग हाही बंद ठेवला जाणार आहे.
> हजारीमल सोमानी रोड जो फॅशनस्ट्रीटहून सीएसएमटीकडे येणारा आणि आझाद मैदानला लागून असलेला मार्गही बंद ठेवला जाणार आहे.
