Marathi News
खळबळजनक दावा! मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून फडणवीसांना अडचणीत आणण्याचा दिल्लीतून प्रयत्न? 'अमित शहांच्या...'

Maratha Reservation CM Devendra Fadnavis In Trouble: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख करत एक खळबळजनक विधान करण्यात आलं आहे. या विधानाला मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमीवर आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 2, 2025, 01:45 PM IST
खळबळजनक दावा! मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून फडणवीसांना अडचणीत आणण्याचा दिल्लीतून प्रयत्न? 'अमित शहांच्या...'
खळबळजनक दावा (फोटो प्रातिनिधिक आहेत)

Maratha Reservation CM Devendra Fadnavis In Trouble: उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या मागून राजकारण सुरु असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी मंत्रिमंडळातील काही व्यक्ती प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राऊतांनी केला आहे.

हेच भाजपा, फडणवीसांचं राजकारण

"दोन मुख्य समाज एकामेकांसमोर उभे राहून रक्तपात करावा, संघर्ष करावा हेच महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकारण आहे. भारतीय जनता पक्षाचे हेच राजकारण आहे. कुठे आहेत उदय राजन भोसले? कुठे आहेत शिवेंद्रराजे भोसले? कुठे आहेत इतर मराठी समाज नेते? छगन भुजबळ सांगत आहेत मी एक ओबीसी नेता म्हणून मंत्रिमंडळात आहे. कौतुकास्पद आहे ते सांगत आहेत. इतर कोणी सांगत आहे का? हा विषय ओबीसी विरुद्ध मराठा नसून महाराष्ट्रातल्या एका मोठ्या समाजातल्या आर्थिक विषयाची जीवन मरणाच्या संबंधित विषय आहे," असं राऊत म्हणालेत.

प्रकरण चिघळावं असा प्रयत्न

मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात बोलताना राऊतांनी, "हे प्रकरण संपूर्ण चिघळावं. भीमा-कोरेगावसारखं आंदोलन या महाराष्ट्रात घडावं असं काही लोकांना वाटत आहे. ही माझी पक्की माहिती आहे. भीमा कोरेगावमध्ये दंगलीमागे काही शक्ती काम करत होत्या. अशा प्रकारचं आंदोलन चिघळावं, गावागावात दंगली घडाव्या यासाठी मंत्रिमंडळातल्या काही शक्ती काम करत आहेत. हे न्यायालयाला माहीत नसेल पण देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती आहे. म्हणून हा विषय सरकारच्या आख्यातारीतला आहे न्यायालयाच्या नाही," असं म्हटलं आहे.

फडणवीसांनी स्वतःच्या बुडाला आग लावून घेतली

"गावागावात भीमा कोरेगावसारखया दंगली व्हाव्या, आंदोलन व्हावे, संघर्ष व्हावा आणि हे राज्य अस्थिर व्हावा यासाठी मंत्रीमंडळातल्या काही शक्ती पडद्याआडून काम करत आहेत, हे फडणवीस यांना माहित आहे. फडणवीस यांनी शिवसेना फोडून, आम्हाला फोडून आपल्या घरामध्येच आग लावली आहे. त्यांना आता कळेल की त्यांनी किती मोठा गोंधळ या राज्यामध्ये घालून ठेवला आहे आणि स्वतःच्या बुडाला आग लावून घेतली आहे," असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.

अमित शाहांचा उल्लेख करत खळबळजनक दावा

"या आंदोलनाच्या आडून काही लोक आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्याचं काम करत असतील न्यायालयाला हे सुद्धा गांभीर्याने पाहावे लागेल. फडणवीसांच्या मित्र पक्षामधील काही नेते आहेत. नाव कशाला घेतलं पाहिजे अजिबात गरज नाही, नाव घ्यायची. अमित शहाांनी पाहिलं पाहिजे कारण अमित शहांच्या पाठिंब्याशिवाय या व्यक्ती काही करू शकत नाही. याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी दिल्लीतल्या भाजपमधून एक मोठा गट प्रयत्न करत आहे," असा खळबळजनक दावा राऊतांनी केला आहे.

