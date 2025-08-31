'मी उद्यापासून...', जरांगेंचा सरकारला इशारा; आक्रमक भूमिका घेत म्हणाले, 'तुमच्या नालायकपणामुळे माझं...'

Manoj Jarange Speech 31 Aug 2025: मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं या मागणीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील ठाम आहे. आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी समर्थकांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरुन सरकारला इशारा दिला आहे. याचबरोबरच आर्थिक व्यवहार होत असून यामुळे आपलं नाव खराब होत असल्याबद्दल जरांगेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आपल्या समर्थकांना उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये जरांगेंनी आंदोलनाच्या नावाखाली पैशांची देवाण-घेवाण होत असून यामुळे माझं नाव खराब होत असल्याचंही जरांगेंनी संतापून म्हटलं आहे. "पैसे गोळा करण्यासाठी काहीजण काम करत आहेत. हे असं कोण करतंय मला माहिती आहे. मी नाव पण घेऊ शकतो. तुमच्या अशा नालायकपणामुळे माझं नाव खराब होतं. मी महाराष्ट्रातील मराठा समजला सांगतो, कोणालाही पैसे देऊ नका. तुम्हाला काय सेवा करायची आहे ती तुम्ही करू शकता पण पैसे द्यायचे नाही," असं जरांगेंनी मदतीचा हात पुढे करणाऱ्यांना म्हणाले.
पुढे बोलताना जरांगेंनी आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचं सांगितलं. सरकारला दोन वर्ष दिल्यानंतरही काहीही हलचाली झाल्याचं दिसलं नाही असं नमूद करतानाच जरांगेंनी, "उद्यापासून मी पाणी देखील पिणार नाही. उद्यापासून कडक उपोषण करणार, सरकार काही मागण्या ऐकत नाही. अंबालबजावणी करत नाहीये," असं म्हणत निर्जळ उपोषण करणार असल्याचं समर्थकांना सांगितलं. तसेच, "काहीही झाले तरी आरक्षण घेणार तेही ओबीसीमधूनच घेणार," असं जरांगेंनी समर्थकांना दिलेल्या भाषणामध्ये ठणकावून सांगितलं.
नितेश राणेंवर निशाणा साधताना जरांगे यांनी त्यांचं उल्लेख चिचुंदरी असा केला. "चिचुंदरी काय बोलते तेही कळत नाही," असा टोला जरांगेंनी लगावला. "नितेश राणे यांच्याकडे आंदोलन संपले की बघतोच," असंही जरांगे म्हणाले.
"आपापल्या गाड्या वाशी-शिवडी या भागात लागा. आझाद मैदानाच्या परिसरातून गाड्या काढा," असं आवाहन जरांगेंनी समर्थकांना केलं. "तुम्ही लांब गाडी लावल्या की तुम्हाला ट्रेननेने प्रवास करता येईल," असंही जरांगेंनी समर्थकांना सांगितलं.
जरांगे यांनी आंदोलन तीव्र करण्याबाबत काय सांगितलं?
जरांगे यांनी 1 सप्टेंबर 2025 पासून निर्जळ उपोषण (पाणीही न पिण्याचा निर्णय) सुरू करणार असल्याचं जाहीर केलं. सरकारला दोन वर्षे दिली, पण मागण्या पूर्ण न झाल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
जरांगे यांनी आर्थिक व्यवहारांबाबत काय नाराजी व्यक्त केली?
जरांगे यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली पैशांची देवाण-घेवाण होत असल्याने संताप व्यक्त केला. त्यांनी सांगितलं की, काहीजण पैसे गोळा करत असून यामुळे त्यांचं नाव खराब होत आहे. त्यांनी समर्थकांना कोणालाही पैसे देऊ नये, असं आवाहन केलं.
जरांगे यांनी पैशांच्या देवाण-घेवाणीवर काय कारवाईचा इशारा दिला?
जरांगे यांनी पैसे गोळा करणाऱ्यांची नावं माहित असल्याचं सांगितलं आणि त्यांना "नालायक" म्हणत त्यांच्यामुळे आपलं नाव खराब होत असल्याची खंत व्यक्त केली. त्यांनी समर्थकांना फक्त सेवा करायची असेल तर करावी, पण पैसे देऊ नये, असं स्पष्ट केलं.