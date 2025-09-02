'उपसमितीच्या बैठकीत हसत हसत...'; मराठा आंदोलनाचा प्रश्न कसा सोडवता येईल राऊतांनी सांगितलं

Sanjay Raut Slams Government: उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयावरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. "शेतकऱ्यांना जेव्हा आंदोलन केले दिल्लीच्या सीमेवर तेव्हा त्या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावं लागलं. नरेंद्र मोदी यांना तीन काळे कायदे मागे घ्यावे लागले. हे आंदोलन त्याच प्रकारचे आहे. ओबीसी समाज मराठा समाज धनगर समाज या सगळ्यांना त्याच्या आर्थिक निकषावर, आर्थिक दुबळपणावर येण्याचा विचार करावा लागेल. आंदोलकांवर जबरदस्ती करून त्यांना बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र गणपतीत विस्कळीत होईल," असं सूचक विधान राऊत यांनी केलं.
"आम्हाला भान आहे मुंबईच्या उच्च न्यायालयाला सुद्धा ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. आतापर्यंत एका पक्षाचे प्रवक्ते उच्च न्यायालयाच्या खुर्च्यावर कधी विराजमान झालेले आम्हाला दिसला नव्हता. मुंबई मराठी माणसाची आहे आणि त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने भान गरजेचे आहे. हे मी उच्च न्यायाचा सन्मान आणि आदर ठेवून सांगतो. ज्या उच्च न्यायालयामध्ये भाजपचे प्रवक्ते एका विशिष्ट विचारांचे मुख्य प्रवक्ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसवल्या जातात तेव्हा कुठे जातं भान? महाराष्ट्र हा व्यवहार का झाला आहे? न्यायव्यवस्था कोलमडली आहे. न्यायव्यवस्थेवरती जो काही निर्णय दिलेला आहे हे न्यायालयाचं कामच नाही. हे सरकार आणि आंदोलकांमधलं काम मी यापूर्वी सांगितलं आहे," असं राऊत म्हणाले.
नक्की वाचा >> खळबळजनक दावा! मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून फडणवीसांना अडचणीत आणण्याचा दिल्लीतून प्रयत्न? 'अमित शहांच्या...'
राऊत यांनी उपसमितीच्या बैठकीतील फोटोंवरुनही निशाणा साधला आहे. "उपसमितीच्या बैठकीचं छायाचित्र आज बघितलं असेल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले चेहऱ्यावर अजिबात गांभीर्य नाही. हसत हसत काजू-बदाम खात आहेत. लोक बाहेर उपाशी आहे. या जातीला त्या जातीविरुद्ध उभं करायचं. त्या जातीला या जातीविरुद्ध उभं करायचं. कोर्टामध्ये माणसं पाठवायची. या सरकारचे काम अराजक निर्माण करत आहे. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि आवश्यक ती घटना दुरुस्त करावे असा हा विषय आहे," असं राऊत म्हणाले.
"महाराष्ट्रच्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उपसमितीने तिथे बैठका घेऊन काजू-बदाम खाण्यापेक्षा या राज्याच्या विरोधी पक्षाने त्यांनी एकत्र आणले पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनाही एकत्र आणलं पाहिजे. एकत्र चर्चा केली पाहिजे आणि त्यानंतर जरांगे यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेट आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर जाऊन हा विषय जरा योग्य पद्धतीने हाताळला पाहिजे," असं राऊत म्हणाले.
"आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू आहे. बाळा नांदगावकर यांच्याकडून अशी एक सूचना आली आहे. त्यांना वानखेडे स्टेडियम मध्ये एकत्र जागा द्या. वानखेडे स्टेडियम अॅक्टिव्ह आहे तिथे आपले सामने होतात तिथे म्युझियम उभारले आहेत परवा सुनील गावस्करांपासून सचिन तेंडुलकर, शरदराव पवार यांचे पुतळे उभारले. सतत सातत्याने तिथे अशा प्रकारचे एक एक कार्यक्रम होत असतात. त्यापेक्षा मुंबईमध्ये ज्या मैदानावर क्रिकेट सध्या होत नाही तिथे फक्त श्रीमंतांचा क्लब आहे ते ब्रेबोन स्टेडियम आहे. CCA क्लब अधिक योग्य ठरेल पण आझाद मैदान चिखलामध्ये कार्यकर्त्यांना बसता येत नाही. त्याच्यामुळे ते रस्त्यावर येतात. त्यापेक्षा ब्रेबोन स्टेडियमला जागा दिली तर तिथे आता क्रिकेटचे सामने होत नाहीत. एकेकाळी व्हायचे त्यांनी वसंतराव नाईक असताना इतिहास आहे. मराठी माणसाच्या दुष्काळग्रस्तांच्या जागेसाठी जागा नाकारली आता तो क्लब आहे तिथे आता काहीच होत नाही फक्त दारू पिण्याशिवाय क्लब द्यावा. जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी पण जबरदस्तीने हटवण्याचा उपक्रम करत असतील तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील स्वतःला जे मराठी किंवा मराठे समजतात त्यांना याचा जाब विचारावा लागेल," असंही राऊत म्हणाले.
