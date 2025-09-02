मराठा आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मुंबई पोलिसांचा जरांगेंना सर्वात मोठा धक्का; थेट...

Manoj Jarange Maratha Reservation Police In Action: उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने रेल्वे स्थानक आणि रस्ते रिकामे करण्याचे निर्देश दिले असून आज दुपारी चार वाजेपर्यंत आझाद मैदान वगळता इतर कुठेही आंदोलक दिसता कामा नये असे निर्देश दिले आहेत. असं असतानाच आता मुंबई पोलिस अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं चित्र दिसत आहे. मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावली आहे. आझाद मैदान रिकामं करण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहेत.
परवानगी नसल्याने तसेच नियमांच उल्लंघन झाल्याने आझाद मैदान खाली करण्याच्या सूचना नोटीसमध्ये आहेत. केवळ पहिल्याच दिवशी परवानगी दिली होती त्यानंतर कोणत्याही दिवशी आंदोलनाला परवानगी नसल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं आहे. आंदोलन करण्यासाठी न्यायालय आणि पोलिस यांनी देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लघंन करण्यात आल्याने जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनाच्या परवानग्या नाकारण्यात आली आहे. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे. तसेच पत्रात जरांगे पाटलांनी प्रसार माध्यमांवर केलेल्या वक्तवयाचीही पोलिसांनी दखल घेत त्याचा उल्लेखही नोटीसमध्ये केला आहे.
आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनामुळे शहरात गोंधळाचे वातावरण झाले आहे. या आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी केला आहे. या आंदोलनामुळे झालेली वाहतूक कोंडी आणि वाढणारी गर्दी यामुळे शहराचे दैनंदिन जीवन तसेच अनेक व्यवहार विस्कळीत झाले आहेत. तर काल, रविवार असूनही दुकाने व बाजारातील विक्री अत्यंत कमी झाली असून, व्यापारी आणि दुकानदार हतबल झाले आहेत. तसेच अनेक व्यावसायिक बैठका पुढे ढकलाव्या लागत आहेत. कार्यालयीन कामकाज बिघडले असून, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे शाह म्हणाले.
हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानंतर जे जे उड्डाणपूलाचा रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेसमोरील रस्ताही मोकळा करण्यात आला आहे. पोलीस अॅक्शन मोडवर आले असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला पोलिसांनी सुरक्षेचा वेढा घातला आहे. मराठा आंदोलकांना केवळ भूयारी मार्गाचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकामधून मराठा आंदोलकांना बाहेर काढण्यात येत आहे.
