English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठा आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मुंबई पोलिसांचा जरांगेंना सर्वात मोठा धक्का; थेट...

Manoj Jarange Maratha Reservation Police In Action: मागील पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनानंतर आता मुंबई पोलिसांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगेंना मोठा धक्का दिला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 2, 2025, 09:16 AM IST
मराठा आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मुंबई पोलिसांचा जरांगेंना सर्वात मोठा धक्का; थेट...
मुंबई पोलिसांचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Manoj Jarange Maratha Reservation Police In Action: उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने रेल्वे स्थानक आणि रस्ते रिकामे करण्याचे निर्देश दिले असून आज दुपारी चार वाजेपर्यंत आझाद मैदान वगळता इतर कुठेही आंदोलक दिसता कामा नये असे निर्देश दिले आहेत. असं असतानाच आता मुंबई पोलिस अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं चित्र दिसत आहे. मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावली आहे. आझाद मैदान रिकामं करण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हटलं आहे नोटीसमध्ये?

परवानगी नसल्याने तसेच नियमांच उल्लंघन झाल्याने आझाद मैदान खाली करण्याच्या सूचना नोटीसमध्ये आहेत. केवळ पहिल्याच दिवशी परवानगी दिली होती त्यानंतर कोणत्याही दिवशी आंदोलनाला परवानगी नसल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं आहे. आंदोलन करण्यासाठी न्यायालय आणि पोलिस यांनी देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लघंन करण्यात आल्याने जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनाच्या परवानग्या नाकारण्यात आली आहे. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे. तसेच पत्रात जरांगे पाटलांनी प्रसार माध्यमांवर केलेल्या वक्तवयाचीही पोलिसांनी दखल घेत त्याचा उल्लेखही नोटीसमध्ये केला आहे.

मराठा आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान : वीरेन शाह

आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनामुळे शहरात गोंधळाचे वातावरण झाले आहे. या आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी केला आहे. या आंदोलनामुळे झालेली वाहतूक कोंडी आणि वाढणारी गर्दी यामुळे शहराचे दैनंदिन जीवन तसेच अनेक व्यवहार विस्कळीत झाले आहेत. तर काल, रविवार असूनही दुकाने व बाजारातील विक्री अत्यंत कमी झाली असून, व्यापारी आणि दुकानदार हतबल झाले आहेत. तसेच अनेक व्यावसायिक बैठका पुढे ढकलाव्या लागत आहेत. कार्यालयीन कामकाज बिघडले असून, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे शाह म्हणाले.

मुंबई पोलीस Action मोडमध्ये! CSMT स्टेशनला वेढा घातला अन्...

हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानंतर जे जे उड्डाणपूलाचा रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेसमोरील रस्ताही मोकळा करण्यात आला आहे. पोलीस अॅक्शन मोडवर आले असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला पोलिसांनी सुरक्षेचा वेढा घातला आहे. मराठा आंदोलकांना केवळ भूयारी मार्गाचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकामधून मराठा आंदोलकांना बाहेर काढण्यात येत आहे.

FAQ

मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले आहेत?
उच्च न्यायालयाने सोमवारी (1 सप्टेंबर 2025) आझाद मैदानाव्यतिरिक्त मुंबईतील रेल्वे स्थानके आणि रस्ते तातडीने मोकळे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलकांनी मंगळवारी (2 सप्टेंबर 2025) दुपारी 4 वाजेपर्यंत आझाद मैदान सोडून इतर ठिकाणी उपस्थित राहू नये, असे आदेश दिले आहेत.

मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना काय नोटीस बजावली आहे?
मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून आझाद मैदान लवकरात लवकर रिकामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परवानगी नसल्याने आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत.

मराठा आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम झाला आहे?
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांच्या मते, आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी आणि गर्दीमुळे शहराचे दैनंदिन जीवन आणि व्यवहार विस्कळीत झाले आहेत. रविवारीही दुकाने आणि बाजारातील विक्री कमी झाली, व्यावसायिक बैठका पुढे ढकलाव्या लागल्या, आणि कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Manoj JarangeManoj jarange patilmaratha reservationMumbaiमनोज जरांगे

इतर बातम्या

बाप्पाच्या निरोपास पावसाची हजेरी; राज्यात पुन्हा मुसळधार! र...

महाराष्ट्र बातम्या