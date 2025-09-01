शेअर मार्केटसमोर राडा! इमारतीत घुसखोरीचा मराठा आंदोलकांचा प्रयत्न; 'आम्ही शेअर होल्डर्स, आमच्या आंदोलनाचा...'

Maratha Reservation Morcha Protesters Tried To Enter BSE Building: मराठ्यांना ओबीसींअंतर्गत आरक्षण द्यावे अशी मागणी करत हजारो आंदोलक शुक्रवारपासून दक्षिण मुंबईत ठाण मांडून आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु असून आज त्याचा चौथा दिवस आहे. या आंदोलनासाठी मुंबईत आलेल्या आंदोलकांना पुरेशा सुविधा पुरवल्या जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. रस्त्यावर अंघोळी, रस्त्यांकडेला मांडलेली चूक असं चित्र सध्या दक्षिण मुंबईत दिसत आहे. हे आंदोलक मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये भटकताना दिसत आहेत. मात्र काही आंदोलकांकडून हुल्लडबाजी केली जात आहे. असाच एक प्रकार भारतीय शेअर बाजाराचा कारभार जिथून चालतो त्या शेअर बाजाराच्या इमारतीजवळ घडली.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या इमारतीच्या परिसरातले काही व्हिडीओ समोर आले आहेत. या व्हिडीओमध्ये आंदोलक बीएसईच्या इमारतीत जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या आंदोलकांना सिक्युरिटी गार्ड आडवतात. आंदोलकांना अडवण्यात आल्यानंतर त्यांनी घोषणाबाजी सुरु केली. एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा दिल्यानंतर आंदोलकांनी सुरक्षारक्षकांबरोबर वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर या परिसरात मराठा आंदोलकांनी घोषणाबाजीला सुरुवात केली.
"आम्ही शेअर होल्डर आहोत आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे बीएसई कार्यालय बघण्याचा. यामध्ये आमचे पैसे गेले आहेत. आमच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारावर काहीही परिणाम होऊ शकतो. म्हणून आम्ही मार्केटची स्थिती बघण्यासाठी आलो होतो," असं हे आंदोलक सांगताना दिसत आहे. एकीकडे हे आंदोलक हुज्जत घालत असताना दुसऱ्या बाजूने नजर चुकवून इतर आंदोलकांनी इमारतीत येण्याचा प्रयत्न केला. शेअर होल्डर असल्यानं इथं येण्याचा आमचाही अधिकार म्हणत आत घुसण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र हा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला.
आता अशाप्रकारे शेअर बाजारासारख्या अती महत्त्वाच्या इमारतीमध्ये घुसखोरी करु पाहणाऱ्या आंदोलकांविरोधात मुंबई पोलीस काही कारवाई करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलन कोणत्या मागणीसाठी सुरू आहे?
मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.
हे आंदोलन कोणाच्या नेतृत्वाखाली आहे आणि कितव्या दिवसापर्यंत पोहोचले आहे?
आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आहे आणि 1 सप्टेंबर 2025 रोजी याचा चौथा दिवस आहे.
आंदोलकांना कोणत्या सुविधांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे?
आंदोलकांना पुरेशा स्वच्छतागृह सुविधा, स्वच्छ पाणी आणि निवारा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात नसल्याचा आरोप आहे. रस्त्यावर अंघोळ आणि रस्त्याकडेला चूल मांडलेली दिसत आहेत.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) परिसरात कोणती घटना घडली?
काही मराठा आंदोलकांनी बीएसईच्या इमारतीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुरक्षारक्षकांनी त्यांना अडवले. यानंतर आंदोलकांनी 'एक मराठा, लाख मराठा'च्या घोषणा देत वाद घालण्यास सुरुवात केली.
आंदोलकांनी बीएसईच्या इमारतीत प्रवेश का करायचा प्रयत्न केला?
आंदोलकांनी दावा केला की, ते शेअरहोल्डर असून त्यांना बीएसई कार्यालय पाहण्याचा आणि मार्केटची स्थिती तपासण्याचा अधिकार आहे, कारण त्यांचे पैसे यात गुंतवलेले आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, त्यांच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.