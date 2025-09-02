English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maratha Andolan: मुंबईत किती आंदोलक आलेत? खरा आकडा समोर; वाहनांची संख्या धडकी भरवणारी

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Total Number Of Protesters In City: मुंबईत मागील पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान किती आंदोलक आणि गाड्या शहरात आल्या माहितीये का? जाणून घ्या आकडेवारी

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 2, 2025, 07:57 AM IST
Maratha Andolan: मुंबईत किती आंदोलक आलेत? खरा आकडा समोर; वाहनांची संख्या धडकी भरवणारी
समोर आली आकडेवारी (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Total Number Of Protesters In City: मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरु केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा आज म्हणजेच मंगळवारी पाचवा दिवस आहे. मागील चार दिवसांमध्ये मुंबईतील या मराठा आंदोलनासाठी महाराष्ट्रभरातून आलेल्या आंदोलकांचा आकडा 60 हजारांवर पोहोचला आहे. आंदोलकांनी आणलेल्या चारशे गाड्या आझाद मैदानाजवळील रस्त्यांवर दुतर्फा उभ्या आहेत, तर आंदोलकांच्या मुंबईत दहा हजार गाड्या आल्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी 5 हजार गाड्या परत गेल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. सोमवारी आंदोलकांची अनेक वाहने मुंबईच्या वेशीवर अडवण्यात आली.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायालयाच्या आदेशीची प्रतिक्षा

मुंबईच्या प्रमुख रस्त्यांवर असलेली आंदोलकांची वाहने हटवण्यासाठी पोलिस मराठा समन्वयकांची मदत घेत होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीही हजारो आंदोलक मुंबईकडे येत होते. मात्र, आंदोलकांच्या गाड्या पोलिसांनी मुंबईच्या वेशीवरच थांबविल्या. त्यामुळे आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे दिसले. गेल्या चार दिवसांत 10 हजारांहून अधिक वाहने मुंबईत धडकली.

अधिकाऱ्यांसह 2 हजार पोलिस तैनात

बंदोबस्तासाठी सहपोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांच्यासह 5 अपर पोलिस आयुक्त, 9 पोलिस उपायुक्त आणि 2 हजार पोलिस अधिकारी, अंमलदार, तसेच एसआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पोलिस फोर्सच्या चार तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेतली जात आहे; पण बळाचा वापर न करता आंदोलकांना समजावून गर्दी नियंत्रित केली जात आहे.

1200 वाहने नवी मुंबईत अडवली

आझाद मैदान, सीएसएमटी परिसरातच 300 ते 400 वाहने पार्क करण्यात आली आहेत. त्यात खाण्या-पिण्याची शिदोरी घेऊन येणाऱ्या वाहनांची भर पडताना दिसत आहे. पोलिसांकडून ही वाहने हटविण्याबाबत समन्वयकांच्या मदतीने विनंती करण्यात येत आहे.

...अन् मुख्य चौकाने मोकळा श्वास घेतला

आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी आंदोलकांनी वावरू नये. असे कोर्टाने आदेश दिले आहेत. तसेच पाच हजारांपेक्षा जास्त लोक आणू नये ही आयोजकांची जबाबदारी होती असं म्हणत मुंबई कोर्टाने फटकारलं आहे. पहिल्या दिवशीच 6 नंतर मैदान खाली करणं आवश्यक होतं. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. या आदेशानंतर जरांगेंनी समर्थकांना वाहने नियोजित पार्किंगमध्ये दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महानगरपालिकेचा मुख्य चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ठिकाणवरील वाहने हलवण्यात आली. तब्बल चार दिवसांनंतर मुख्य चौकाने मोकळा श्वास घेतला.

FAQ

आतापर्यंत किती आंदोलक आझाद मैदानावर जमले आहेत?
मागील चार दिवसांत महाराष्ट्रभरातून सुमारे 60,000 आंदोलक मुंबईतील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

आंदोलकांनी किती वाहने आणली आहेत?
आंदोलकांनी सुमारे 10,000 वाहने मुंबईत आणली आहेत, त्यापैकी 5,000 वाहने परत गेली आहेत. आझाद मैदानाजवळ 400 वाहने रस्त्यांवर उभी आहेत.

पोलिसांनी किती वाहने मुंबईच्या वेशीवर अडवली?
पोलिसांनी नवी मुंबईत 1,200 वाहने अडवली आहेत. तसेच, आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी अनेक वाहने मुंबईच्या वेशीवर थांबवण्यात आली.

आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी काय व्यवस्था आहे?
सहपोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांच्यासह 5 अपर पोलिस आयुक्त, 9 पोलिस उपायुक्त, 2,000 पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, तसेच एसआरपीएफ आणि सेंट्रल आर्म पोलिस फोर्सच्या चार तुकड्या तैनात आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Manoj JarangeManoj jarange patilmaratha reservationMumbaiमनोज जरांगे

इतर बातम्या

मनोज जरांगेंची जीवाची बाजी, तर आंदोलकांची मुंबईत हुल्लडबाजी

मुंबई बातम्या