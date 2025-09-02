'मुंबई शहरातील...', आझाद मैदान खाली करण्याच्या नोटीशीत पोलिसांनी जरांगेंना काय सांगितलंय वाचा

Mumbai Police Notice To Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha: मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस पाठवली आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी नसल्याने तातडीने मैदान खाली करावं असं पोलिसांनी नोटीसध्ये म्हटलं आहे. पोलिसांनी पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये अंतरवाली सराटीमधील जरांगेंच्या टीममधील 8 जणांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात...
मुंबई पोलिसांनी नोटीसमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
प्रति,
आमरण उपोषण अंतरवाली सराटी,
ता. अंबड, जि. जालना.
1) श्री. किशोर आबा मरकड (कोर कमिटी सदस्य),
2) श्री. पांडुरंग तारक (कोर कमिटी सदस्य),
3) श्री. शैलेंद्र मरकड (कोर कमिटी सदस्य),
4) श्री. सुदाम बष्पा मुकणे (कोर कमिटी सदस्य),
5) श्री. बाळासाहेब इंगळे (कोर कमिटी सदस्य),
6) श्री. अॅड. अमोल लहाणे (कोर कमिटी सदस्य),
7) श्री. श्रीराम कुरणकर (कोर कमिटी सदस्य),
8) श्री. संजय कटारे (कोर कमिटी सदस्य),
ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. 25656/2025 (अॅमी फॉऊंडेशन वि. महाराष्ट्र राज्य व इतर) च्या सुनावणीमध्ये दिनांक 26/08/2025 रोजी दिलेल्या आदेशात खालीलप्रमाणे निर्देश दिले होते :-
1) प्रतिवादी क्र. 05, 06 व 07 म्हणजेच आपण स्वतः, श्री. विरेंद्र पवार व आमरण उपोषण अंतरवाली सराटी, यांनी "जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका नियम, 2025 अन्वये सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी प्राप्त केल्याशिवाय आझाद मैदान, मुंबई येथे कोणतेही आंदोलन करू नये.
२) प्रतिवादी यांना असे आंदोलन करावयाचे असल्यास त्यासाठी त्यांनी "जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका नियम, 2025" अन्वये अर्ज सादर करावा.
३) मुंबई शहरातील जनजीवन विस्कळीत होवू नये यासाठी प्रतिवादी यांना खारघर, नवी मुंबई या ठिकाणी आंदोलन करण्यास पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने विचार करावा.
४) सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रतिवादी यांना "जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका नियम, 2025 अन्यये आंदोलन करण्यास परवानगी दिल्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी घालून दिलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन प्रतिवादी करतील.
आणि ज्याअर्थी, तद्नंतर आपण केलेल्या अर्जानुसार दि. 29/08/2025 रोजी सकाळी 9:00 ते 18:00 वा. दरम्यान आझाद मैदान, मुंबई येथे आपल्या मागण्यांकरीता एक दिवस आंदोलन करण्याची परवानगी या कार्यालयाचे पत्र कमांक 7608/2025, दिनांक 27/08/2025 अन्यये आपणांस देण्यात आली होती. नमूद परवानगी देताना आपणांस "जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका (अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण विभाग, मुंबई यांच्या अधिकार क्षेत्रात) नियम, 2025" व मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचे उपरोक्त नमूद प्रकरणातील दि. 26/08/2025 रोजीचे अंतरिम आदेशाची माहिती देण्यात आली होती. तसेच तत्पूर्वी आपणास दिनांक 26/08/2025 रोजीचे पत्राद्वारे मा. उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त जर अंताि चाहे "जारमा आंदोलने व मिरवणका नियम 20275 या नियमावलीची पत देखील देण्यात आली.
आपणास यापूर्वी आंदोलन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीतील अटी व शर्तीचे आपण उल्लंघन केलेले असल्यामुळे तसेच, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 26/08/2025 रोजीच्या त्यांच्या अंतरिम आदेशामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे आपण उल्लंघन केलेले असल्याने, दिनांक 01/09/2025 रोजी आपण सादर केलेल्या विनंती अर्जानुसार (या पोलीस ठाण्याचे आवक क्रमांक 1135/9/2025, दिनांक 01/09/2025) आपण मागितलेली आंदोलनाबाबतची परवानगी याद्वारे नाकारण्यात येत आहे. त्यानुसार आपण आझाद मैदान परिसर लवकरात लवकर रिक्त करावा.
> मराठा आंदोलनकारींनी जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका परवानगी शिवाय आझाद मैदान, मुंबई येथे कोणतेही आंदोलन करू नये.
> मराठा आंदोलनकारींना परवानगी पाहिजे असल्यास जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका नियम, 2025 अन्यये अर्ज सादर करावा.
> मुंबई शहरातील जनजीवन विस्कळीत होवू नये यासाठी खारघर, नवी मुंबई या ठिकाणी आंदोलन करण्यास पर्यायी जागा म्हणून वापरा
> जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका नियम, 2025 अन्वये आंदोलन करण्यास परवानगी दिल्यास दिलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करावे लागेल
> आपल्यासह महाराष्ट्राच्या विविध भागातील सुमारे 40 हजार आंदोलकाचा समावेश करण्यात आलेला आहे
> संबंधित असलेली सुमारे 11 हजार लहान मोठी चार चाकी वाहने मुंबई शहरात आणण्यात आली आहेत.
> 5 हजार वाहने हि दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान, मा. उच्च न्यायालय परिसर, मंत्रालय परिसर, कुलाबा, काळबादेवी, डोंगरी, पायुधनी, वाडीबंदर, इ. परिसरात आणण्यात आली
> त्यातील बहुतेक वाहने हि दक्षिण मुंबईतील महात्मा गांधी मार्ग, दादाभाई नवरोजी मार्ग, महापालिका मार्ग, हजारीमल सोमाणी मार्ग, इ. मुख्य मार्गावर आणि सी.एस.एम. टि. जंक्शन, मेट्रो जंक्शन, ओ.सी.एस. जंक्शन, इ. मुख्य चौकांमध्ये दिनांक 29/08/2025 पासून अनाधिकृत रित्या उभी करण्यात आली आहेत. सदरची सर्व वाहने उपरोक्त नमूद मुख्य मार्गावर व मुख्य चौकांमध्ये वाहतूकीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन न करता इतस्ततः पार्क करण्यात आलेले असून त्यामुळे सदर ठिकाणच्या वाहतुकीचा पुर्ण बोजवारा उडालेला आहे.
> दक्षिण मुंबईतील मा. मुंबई उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, इतर न्यायालये, कामा हॉस्पीटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल, जी.टि. हॉस्पीटल, बॉम्बे हॉस्पीटल, मंत्रालय, विधान भवन, महाराष्ट्र / मुंबई पोलीस मुख्यालय, सी.एस.एम.टी. / चर्चगेट रेल्वे स्थानक, इ. आपात्कालीन, सेवाभूत, अत्यावश्यक, शासकीय, निमशासकीय व खाजगी संस्थामध्ये सामान्य जनतेस जाण्यापासून वंचित केले आहे.
> तसेच, आंदोलकांनी उपरोक्त नमूद रस्ते व चौकांमध्ये उघड्यावर अन्न शिजवून, अर्धनग्न अवस्थेत स्नान करून, उघड्यावर शौचास बसून व लघुशंका करून, सार्वजनिक स्वास्थास बाधा निर्माण केली आहे. तसेच, त्यांनी सार्वजनिक जागेत असभ्य वर्तन देखील केलेले आहे.
> जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणूका नियम, 2025" मधील नियम व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने उपरोक्त नमूद प्रकरणामध्ये दिलेले आपण खालील नमूद नियमांचा व आदेशांचा भंग केलेला असल्याचे दिसून येत आहे.
> आंदोलनातील एक आंदोलक तानाजी बालाजीराव पाटील,आंदोलनाचे स्थळ आझाद मैदान येथे आपले अंगावर रॉकेल हा ज्वलनशिल पदार्थ ओतून घेवून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला आहे.
> आंदोलनात लहान मुले, गरोदर स्त्रिया व वृध्द व्यक्तींना सहभागी केले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत सुचित केले होते. पंरतु, आपले आंदोलनात अनेक जेष्ठ नागरिक सहभागी करण्यात आलेले आहेत. त्यातील आंदोलनाचे स्थळ आझाद मैदान येथे एक जेष्ठ नागरीक नामे शिवाजी तुकाराम कुमरे, वय 77 वर्षे यांनी आरक्षण देत नसल्यास मी गळफास घेवून जीव देतो असे म्हटले होते, सदरबाबत आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे नोंद घेण्यात आलेली आहे.
> आपल्या आंदोलनाला परवानगी देताना आपल्या वाहनांनी मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर ते ईस्टर्न फ्री वे या मागनि वाडीबंदर जंक्शन पर्यत येतील,
> पुढे मुख्य आंदोलकासोबत फक्त 5 वाहने आझाद मैदान येथे जातील व इतर सर्व वाहने ही वाडीबंदर येथून पोलीसांनी निर्देशित केलेल्या शिवडी-ए शेड व कॉटनग्रीन परिसरातील नियोजित ठिकाणी पार्कीग करीता नेण्यात येतील.
> सुमारे 5 हजार वाहने आणून सर्व मुख्य मार्गावर व चौका-चौकात सदर वाहने पार्क करून वाहतूक कोंडी व अडथळे निर्माण केले. याद्वारे आपण नियमचा भंग केलेला आहे.
> आंदोलकांची कमाल संख्या हि 5 हजारांपर्यंतच ठेवणे आपणांवर बंधनकारक होते. आझाद मैदानामधील 7 हजार चौरस मीटर हे क्षेत्र आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले असून त्याची क्षमता ५००० पर्यंत आंदोलकांनाच सामावून घेण्याएवढी आहे. तेथे त्यापेक्षा जास्त संख्येने आंदोलक आल्यास त्यांना थांबण्यासाठी मैदानात पर्याप्त जागा उपलब्ध होणार नाही, असे आपणांस कळवूनही आपण आझाद मैदान येथे सुरू केलेल्या आपल्या आंदोलनात सुमारे 40 हजार आंदोलकांचा समावेश आहे. सदरची बाब पाहता आपण 5 हजारांपेक्षा जास्त आंदोलक आणून नियम क्र. 06 चा भंग केलेला आहे.
> निर्देशित केलेल्या क्षेत्राच्या दिशेने आणि क्षेत्राकडून मोर्चा नेला जाणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना देखील आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात सी.एस.एम.टी., चर्चगेट, हि रेल्वे स्थानके, महानगरपालिका मुख्यालय, हुतात्मा चौक, मेट्रो जंक्शन, ओ.सी. एस. जंक्शन, सी.एस.एम.टि. जंक्शन, इ. ठिकाणी मोर्चे नेवून रास्ता रोको केले, अश्लिल वर्तन केले, रस्त्यावर किकेट / कबडडी असे खेळ खेळून सार्वजनिक वाहतूकीस अडथळे आणले. तसेच त्यांनी रस्त्यावरील वाहनांचे टपावर चढून कपडे काढून विक्षिप्त नाचकाम केले व रस्त्यावरील सिग्नल पोल वर चढून नारेबाजी केली. तसेच, मुंबई शहरातील "बेस्ट" उपक्रमातील मिटी बसमध्ये घुसखोरी करून मुंबईतील नागरीकांशी उध्दट वर्तन करून भांडणे केली. अशा प्रकारे आपल्या आंदोलकांनी आपल्या आंदोलना दरम्यान नियमबाहय कामे करून नियम चा भंग केला.
> परवानगी घेतल्याशिवाय ध्वनीक्षेपक, सार्वजनिक प्रचार यंत्रणा किंवा गोंगाट करणारी उपकरणे यांचा वापर करता येणार नाही असे आपणास परवानगी पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले होते. तरी सुध्दा आपण व आपले आंदोलक यांनी अनेक ठिकाणी ध्वनीक्षेपक व गोंगाट करणारी उपकरणे, वादये याचा उपयोग विनापरवाना केलेला आहे. आपण स्वतः आंदोलनासाठी वापरत असलेल्या ध्वनीक्षेपकाची रितसर परवानगी घेतलेली नाही. त्यावरून आपण नियमचा भंग केला आहे.
> आंदोलनाची वेळ सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 6.00 वा. याच वेळेसाठी दिलेली असून त्यानंतर आपल्या आंदोलकांना मैदानात थांबता येणार नाही असे परवानगी पत्रात नमूद असतानाही आपण दिनांक 29/08/2025 पासून अदयाप पावेतो आंदोलन सुरु ठेवलेले असून आपण नियम क्र. 10 चे उल्लघंन केलेले आहे.
> आंदोलनातील सहभागी व्यक्ती कोणतेही अन्न शिजवणार नाहीत किंवा केर-कचरा टाकणार नाहीत असे महत्त्वाचे नियम असून देखील आपले आंदोलकांनी आझाद मैदान येथे तसेच, मैदाना लगतच्या सार्वजनिक रस्त्यावर व सार्वजनिक व खाजगी ठिकाणी अन्न शिजविणे, लघुशंका करणे, आंघोळ करणे, केरकचरा करणे, नियम क्र 11 (ज) भंग केला आहे.
> दिनांक 26/08/2025 रोजीच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन केलेले आहे
> परिच्छेद क्र. 21 (ब) प्रतिवादी क्र. 5 ते 7 यांनी प्रथमदर्शनी त्यांना राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या परवानगीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केलेले असल्याने त्यांचेकडे सध्या आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी कोणतीही वैध परवानगी नसल्याने राज्य शासनाने पुढील कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया अवलंबून पुढील पावले उचलावीत
> ज्या अर्थी, आपण दिनांक 29/08/2025 रोजी पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे सुरू केलेल्या आमरण उपोषण या आंदोलना दरम्यान केलेल्या उल्लंघनांमुळे व बेकायदेशीर कृत्यांमुळे मुंबई शहरात सार्वजनिक स्वास्थ, सार्वजनिक सुव्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेस गंभीर बाधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी अत्यावश्यक असलेल्या जीवनाश्यक वस्तु आणि सेवांचा नागरीकांना पुरवठा करण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये अडथळे निर्माण झाले असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
> त्या अर्थी, आपणास यापूर्वी आंदोलन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीतील अटी व शर्तीचे आपण उल्लंघन केलेले असल्यामुळे तसेच, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 26/08/2025 रोजीच्या त्यांच्या अंतरिम आदेशामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे आपण उल्लंघन केलेले असल्याने, दिनांक 01/09/2025 रोजी आपण सादर केलेल्या विनंती अर्जानुसार (या पोलीस ठाण्याचे आवक क्रमांक 1135/9/2025, दिनांक 01/09/2025) आपण मागितलेली आंदोलनाबाबतची परवानगी याद्वारे नाकारण्यात येत आहे. त्यानुसार आपण आझाद मैदान परिसर लवकरात लवकर रिक्त करावा.
मनोज जरांगे यांना आंदोलनासाठी परवानगी मिळाली होती का?
होय, 27 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या पत्र क्रमांक 7608/2025 अन्वये, मनोज जरांगे यांना 29 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 9:00 ते सायंकाळी 6:00 वाजेपर्यंत आझाद मैदानात एकदिवसीय आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती.
आंदोलनाच्या परवानगीसाठी कोणत्या अटी होत्या?
परवानगी देताना "जाहिर सभा, आंदोलने व मिरवणुका नियम, 2025" आणि उच्च न्यायालयाच्या 26 ऑगस्ट 2025 च्या अंतरिम आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक होते. याची माहिती जरांगे यांना 26 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या पत्राद्वारे आणि नियमावलीच्या प्रतीसह देण्यात आली होती.
पोलिसांनी मनोज जरांगे यांना काय निर्देश दिले आहेत?
पोलिसांनी जरांगे यांना आझाद मैदान परिसर लवकरात लवकर रिक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण त्यांनी नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे.