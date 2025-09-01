Manoj Jarange Mumbai Morcha: वाहतूक अतिसंथ गतीने; मुंबईत येणाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना, 'हे' रस्ते बंद

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: चौथा दिवस उजाडला तरीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असणारं आंदोलन सोमवारीसुद्धा सुरूच असून, त्याचा थेट परिणाम मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर होताना दिसत आहे. गणेशोत्सवाची सुट्टी संपल्यानं मोठा नोकरदार वर्ग आता कार्यालयांकडे जाण्यासाठी निघालेला असतानाच दक्षिण मुंबईतील अती वर्दळीच्या ठिकाणांवर बहुतांश भागांमध्ये रस्ते वाहतूक बंज असल्यामुळं नागरिकांपुढं मोठा पेच उभा राहिला आहे.
सोमवारी सकाळच्या सुमारास एकीकडे सीएसएमटी स्थानक आणि नजीकचा परिसर अडवून बसलेले आंदोलक तर दुसरीकडे दिवसभरात या भागात ये-जा करणारे लाखो नागरिक, या परिस्थितीनं पोलीस यंत्रणांच्या आव्हानातसुद्धा भर पडत आहे.
सीएसएमटी समोरच आंदोलकांनी कब्जा केल्यानं सोमवारी उपनगरांतून सीएसएमटी, फोर्ट, नरिमन पॉइंट इथं असणाऱ्या कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या शासकीय आणि खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना अनेक पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत असून, यामध्ये त्यांचा बराचसा वेळ दवडला जात आहे. दक्षिण मुंबई भागात टॅक्सी आणि कॅबची संख्यासुद्धा कमी असल्या कारणानं हा पर्यायही मर्यादित संख्येत उपलब्ध आहे ज्यामुळं नागरिकांचा मोठा खोळंबा होताना दिसत आहे.
मराठा आंदोलकांनी रास्तारोकोप्रमाणे रेलरोको केल्यास दिवसभरासाठी उपनगरीय लोकल सेवेच्या वेळापत्रकाचा खेळखंडोबा होईल याची सतर्कता बाळगत रेल्वे यंत्रणासुद्धा सध्या सतरक असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान याचा सर्वाधिक फटका नोकरदार वर्गासह बाहेरगावी ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांनाही बसू शकतो यासाठी रेल्वे वेळांच्या आधी रेल्वे स्थानकांवर पोहोचण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. दरम्यान रेल्वे स्थानकांवरही यंत्रणांकडून प्रवाशांना वेळोवेळी सूचना केल्या जात असून गर्दीच्या वेळी सामान्य प्रवाशांना त्रास होणार नाही यासाठीचे प्रयत्न केले जात आहेत.
हुतात्मा चौकाहून सीएसएमटीच्या दिशेने येणाऱ्या वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. तसेच मंत्रालयासमोरील मॅडम कामा रोड ते मरीनड्राईव्ह जंक्शन हे मार्गही सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी वाहतूकीसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दोन दिवसांपासून मराठा आंदोलकांनी फ्री वे वर वाहने उभी केल्याने बंद असलेला फ्री वे वाहतूकीसाठी खुला राहणार आहे. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीएसएमटी परिसरात करण्यात आलेल्या वाहतूकीच्या बदलामुळे आझाद मैदान, मरीनड्राईव्ह, पायधुनी आणि वडाळा वाहतूक पोलिसांना वाढीव कुमक ही देण्यात आली.
उद्या सकाळी सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईकडे जाताना वाहतूक मंदावण्याची आणि कधीकधी अडथळा येण्याची शक्यता आहे. गैरसोय कमी करण्यासाठी वाहतूक चौकांवर दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे . #MTPTrafficUpdate
— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) August 31, 2025
सध्याच्या घडीला दक्षिण मुंबईमध्ये नरिमन पॉईंट ते ओव्हल मैदान परिसर हा रस्ता बंद आहे. तर, चर्चगेटकडून फोर्टच्या दिशेनं जाणारा रस्तासुद्धा वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. ज्यामुळं नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे. फ्री वेवरून सातत्यानं आंदोलकांची वाहनं येत असून, वाडी बंदर परिसर आणि नजीकच्या भागांमध्येही आंदोलकांच्या वाहनांची गर्दी आहे. ज्यामुळं रस्ते मार्गानं नोकरीसाठी येणाऱ्या अनेकांनाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीसंदर्भात ठिकठिकाणी असणाऱ्या पोलीस चौक्यांवरून पोलिसांच्या मदतीनं वाहतुकीच्या मार्गांसंदर्भातील निर्णय घेण्याचं आवाहन मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक शाखेनं केलं आहे.
आंदोलनामुळे कोणते रस्ते बंद आहेत?
पूर्व द्रुतगती मार्ग, सायन-पनवेल मार्ग, पी. डी. मेलो मार्ग, नरिमन पॉइंट ते ओव्हल मैदान आणि चर्चगेट ते फोर्ट मार्ग बंद आहेत.
पर्यायी मार्ग कोणते?
माणखुर्द जंक्शन, छेडा नगर रोड, अमर महाल, नेहरूनगर पूल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड वापरावे.
रेल्वे सेवांवर काय परिणाम झाला?
सीएसएमटी स्थानकावर आंदोलकांच्या गर्दीमुळे लोकल गाड्यांना किरकोळ विलंब होत आहे. प्रवाशांनी वेळेआधी स्थानकावर पोहोचावे.