मनोज जरांगेंची जीवाची बाजी, तर आंदोलकांची मुंबईत हुल्लडबाजी

Mumbai News : जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. आझाद मैदानावर जरांगे पाटलांनी आजपासून पाणीबंद उपोषण सुरू केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी एकीकडे जरांगे जीवाची बाजी लावतायत. मात्र, दुसरीकडे मराठा आंदोलकांनी जरांगेंच्या आवाहनाकडे पाठ फिरवली का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय. याचं कारण जरांगे पाटलांनी सांगितलेल्यानंतरही मराठा आंदोलक हे अनेक ठिकाणी हुल्लडबाजी करताना दिसतायत.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेत. आरक्षणासाठी राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येनं मराठा समाज मुंबईत एकवटला आहे. एकीकडे जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी आपली लढाई तीव्र केलीय. तर दुसरीकडे मात्र, काही मराठा आंदोलक हे जीवाची मुंबई करतांना दिसतायत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी जरांगे पाटलांनी निर्जळी उपोषण सुरू करून जीवाची बाजी लावलीय. मात्र, दुसरीकडे मराठा आंदोलक हे हुल्लडबाजी करताना दिसतायत.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर मराठा आंदोलक रेल्वे ट्रॅकवर उतल्याचं पाहायला मिळाले होते. यावेळी आंदोलकांनी सीएसएमटी स्थानकावर मोठी गर्दी केली होती. यावेळी मराठा आंदोलकांकडून घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. मराठा आंदोलकांच्या या गर्दीमुळे आणि रेल्वे स्टेशनवर केलेल्या गर्दीमुळे लोकल ट्रेनला विलंब झाल्याचं पाहायला मिळालं आणि त्यामुळे प्रवाशांना देखील मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला होता.
काही आंदोलक हे मोटरमनच्या कॅबिनमध्ये देखील घुसल्याचं पाहायला मिळाले. लोको पायलटनं केलेल्या बऱ्याच विनंतीनंतर आंदोलक हे खाली उतरले. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्टेशनवर काही मराठा आंदोलक दहीहंडीचे थर रचताना दिसतायत. त्यातील सर्वात तरूण हा दंड थोपटतोय. तर बाकीच्या आंदोलकांकडून खाली घोषणाबाजी करण्यात आली. सीएसएमटीवर स्थानकावर दोन मराठा आंदोलक कुस्ती करताना दिसत आहेत. तर आजूबाजूचे काही मराठा आंदोलक हे कुस्ती करणा-या आंदोलकांचा उत्साह वाढवतांना दिसले.
ही तिसरी दृश्य देखील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरचीच आहेत. या दृश्यांमध्ये रेल्वे स्टेशनवर काही मराठा आंदोलक हे हलगी वाजवत आहेत. तर बाकीचे मराठा आंदोलक हे हलगीच्या तारावर ठेका घेताना दिसत आहेत. सीएसएमटी स्थानकावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते त्यात मराठा आंदोलकांच्या अशा हुल्लडबाजीमुळे प्रवाशांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागतोय.
केवळ सीएसएमटीवरच नव्हे तर रेल्वे स्टेशनबाहेर देखील मराठा आंदोलकांची हुल्लडबाजी पाहायला मिळाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेसमोरील बॅरिकेट्स खेळणं बनवून त्यावर बसून काही मराठा आंदोलक हे हुल्लडबाजी करताना दिसत आहेत. एवढंच नव्हे तर रेल्वे स्टेशनवर मराठा आंदोलक कवायती करताना देखील दिसलेत. यावेळी हलगीच्या तालावर मराठा आंदोलक हे कवायत करतांना पाहायला मिळालेत. सीएसएमटी स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवर काही आंदोलक हे कवायती करत होते. मुंबई महानगरपालिकेसमोर मराठा आंदोलकांनी खो खो चा डाव देखील मांडला होता. काही मराठा आंदोलक हे खो खो खेळताना दिसलेत. तर काही मराठा आंदोलक हे स्टेशनवर कब्बडी खेळताना पाहायला मिळाले आहेत.
सीएसएमटी स्थानकावर काही मराठा आंदोलक हे कांदा फोडीचा खेळ खेळताना देखील दिससेत. एका मराठा आंदोलकाला खाली वाकवून त्यांच्या अंगावर मराठा आंदोलक हे उड्या मारताना दिसतायत. मराठा आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीनंतर जरांगे पाटलांनी मराठा आंदोलकांना गोंधळ न करण्याचं आवाहन केलं. तसंच यावेळी त्यांनी सरकावर देखील जोरदार हल्लाबोल केलाय. आंदोलक हुल्लडबाज नसून सरकार हुल्लडबाज असल्याचं टीकास्त्र जरांगे पाटलांनी डागलं . मनोज जरांगेंचं आजपासून निर्जळी उपोषण सुरूय. तर दुसरीकडे मराठा आंदोलकांची हुल्लडबाजी पाहायला मिळते आहे. मराठा आंदोलकांच्या या हुल्लडबाजीचा प्रवाशांना मोठा त्रास होतोय. त्यामुळे यावर आता राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत. आंदोलन करताना लोकांना त्रास होतोय का? याचा विचार करण्याचा सल्ला पंकज भोयरांनी दिलाय. तर मुंबईकरांना त्रास का होतोय? हा प्रश्न सरकारला विचारा असं अमित ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील मराठा आंदोलकांना सल्ला दिलाय. आझाद मैदानात आंदोलन सुरू असल्यामुळे आंदोलकांनी तिकडेच राहावं अन्य ठिकाणी जाऊन इतरांना त्रास होईल असं वागू नये असा सल्ला विखे-पाटलांनी दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरातून आलेले आंदोलक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. दक्षिण मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी मराठा आंदोलकांकडून हुल्लडबाजी सुरूय त्यामुळे मुंबईकरांना याचा मोठा त्रास होतोय. लोकल उशिरानं आहेत. काही ठिकाणी सामान्य नागरिकांच्या गाड्या देखील अडवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी केलेल्या आवाहानाकडे मराठा आंदोलकांनी पाठ फिरवली का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे.