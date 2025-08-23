English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठा वादळ मुंबईत धडकणार, सरकार अलर्ट मोडवर; मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना, तरीही जरांगे ठाम

Manoj Jarange Mumbai Morcha:  मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा चलो मुंबईची हाक दिली आहे. 29 ऑगस्टला जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेनं कूच करणार आहेत  

शिवराज यादव | Updated: Aug 23, 2025, 08:48 PM IST
Manoj Jarange Mumbai Morcha:  मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे. केलेल्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करा अन्यथा मुंबईत धडकणार असा इशारा जरांगे पाटलांकडून देण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळ उपसमितीचं अध्यक्षपद चंद्रकांत पाटलांकडून काढण्यात आलं आहे. 

मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा चलो मुंबईची हाक दिली आहे. 29 ऑगस्टला जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेनं कूच करणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात अशी मागणी देखील जरांगे पाटलांनी केली आहे. जरांगेंनी दिलेल्या इशा-यानंतर राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन करण्यात आली आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून अध्यक्षपद काढून राधाकृष्ण विखे पाटलांकडे देण्यात आलं आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. 

राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीवर मनोज जरांगे पाटलांनी टीका केली आहे. उपसमितीचा मुद्दा वेगळा आणि आमच्या मागण्या वेगळ्या असल्याचं जरांगेंनी म्हटलं आहे. तसंच 29 ऑगस्टपर्यंत मागण्या पूर्ण न केल्यास मुंबईत धडकणार
असल्याचा इशारा देखील जरांगे पाटलांकडून देण्यात आला आहे. 

मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा मुंबईची हाक दिल्यानंतर मराठा समन्वयांकडून बैठक घेण्यात आली आहे. जरांगे पाटलांच्या मोर्चाचं नियोजन आजच्या बैठकीत करण्यात आलं. काहीही झालं तरी मुंबईत मराठा समाजाचं आंदोलन होणार असल्याचा इशारा देखील मराठा समन्वयांकडून देण्यात आला आहे. 

मनोज जरांगे पाटलांनी दिलेल्या इशा-यानंतर सरकार देखील अलर्ट मोडवर आल्याचं दिसत आहे. राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळ उपसमितीची पूर्नररचना करण्यात आलीय. मात्र, तरीही मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईत जाण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे जरांगेंनी दिलेल्या अल्टिमेटमआधी सरकारवर तोडगा काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

