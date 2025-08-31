मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सर्वात मोठा पेच; HC आणि SC ने काय म्हटलंय पाहा...

Maratha Reservation: मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने सपशेल नकार दिला आहे. यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा पेच उभा राहिला आहे. दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर ठरत आहेत. अशात, महाअधिवक्त्यांनी ह्या पेचावर सल्लामसलत करण्यासाठी संध्याकाळी 5 वाजता बैठक बोलावली आहे. सरसकट कुणबी उल्लेख करता येणार नसल्याने कोर्टाचा अडसर ठरत आहेत.
- बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
- 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी निकाल दिला. या आदेशातील परिच्छेद 17 मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अॅब्सर्डिटी) ठरेल.
- उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तेथे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
- सुप्रीम कोर्टात न्या. बी. एन. अग्रवाल आणि न्या. पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल 2005 रोजी निकाल दिला आणि सांगितले की, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे, त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका खारीज करतो आहोत.
- दरम्यान आणखी एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. ते होते सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यावर निकाल आला, 6 ऑक्टोबर 2002 खंडपीठ होते: न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर या निकालातील परिच्छेद 46 म्हणतो की, जात पडताळणी समितीकडे जी भूमिका मांडण्यात आली, ती स्वीकारण्यात आली, तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल.
FAQ
1) मराठा आरक्षण उपसमिती म्हणजे काय?
मराठा आरक्षण उपसमिती ही महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी नेमलेली समिती आहे. ही उपसमिती मराठा आरक्षणाच्या मागणीला कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी काम करते.
2) मराठा आरक्षण उपसमितीची स्थापना कधी झाली?
मराठा आरक्षण उपसमितीची स्थापना वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या सरकारांनी केली आहे. उदाहरणार्थ, 2013 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. तसेच, 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समिती नेमली.
3) उपसमितीचे प्रमुख उद्दिष्ट काय आहे?
उपसमितीचे मुख्य उद्दिष्ट मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर आणि तथ्याधारित पुरावे गोळा करणे, सर्वेक्षण करणे आणि सरकारला शिफारशी करणे आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा सिद्ध करणे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 50% आरक्षण मर्यादेच्या चौकटीत योग्य उपाय शोधणे समाविष्ट आहे.