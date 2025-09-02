English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maratha Reservation: तुम्हाला आधी सुचलं नाही का?; हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावलं; 'मुंबईत 50 हजार लोक फिरत असताना...'

High Court on Maratha Protest: 50 हजारांपेक्षा जास्त लोक रस्त्यावर फिरत होते, तेव्हा तुम्ही नेमके काय करत होतात? योग्य पावलं वेळीच का उचलली नाहीत? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Sep 2, 2025, 04:06 PM IST
High Court on Maratha Protest: मुंबईत सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात सुनावणी सुरु असून, यादरम्यान कोर्टाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना फटकारलं आहे. 50 हजारांपेक्षा जास्त लोक रस्त्यावर फिरत होते, तेव्हा तुम्ही नेमके काय करत होतात? योग्य पावलं वेळीच का उचलली नाहीत? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.  मराठा आंदोलना विरोधात दाखल जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. दरम्यान याआधी कोर्टाने आंदोलकांना 3 वाजण्याच्या आत मुंबई सोडण्याचे आदेश दिले होते. 

दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारले दिले होते. सुनावणीदरम्यान सरकारकडून काय कारवाई करण्यात आली याबाबत सरकारकडून अहवाल सादर करम्यात आला. आज संध्याकाळपर्यंत वाहनं बाहेर काढण्यात येणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांनी दिली आहे. 

परवानगी नसताना तुम्ही मुंबईत आंदोलन करत आहात असं कोर्टाने यावेळी खडसावलं. तोडगा काढला पाहिजे प्रत्येक गोष्ट कोर्टासमोर येऊ नये असंही त्यांनी सांगितलं. तुम्ही सध्या जे आदेश देत आहात ते पुरेसे नाही असंही कोर्टाने सांगितलं. मुंबईत जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याला काही सगळे मागील चार दिवसांपासून तोंड देत आहोत. याचा परिणाम लोकांवर होत आहे असंही सांगण्यात आलं. 

Maratha Reservation: जीआरच्या अंतिम मसुद्यात नेमकं काय आहे? जरांगे मान्य करणार का?

 

आंदोलनकर्त्यांना केवळ आझाद मैदानात परवानगी होती. ते तिथे आणखीन थांबू शकत नाहीत. ते शहरात इतरत्र कुठेही थांबू शकतात असंही यावेळी सांगण्यात आलं. उद्या 11 वाजेपर्यंत आम्हाला थांबण्यासाठी वेळ द्या अशी विनंती मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी केली. 

जरांगे यांनी सांगताच सर्वजण हळूहळू बाहेर पडत आहेत अशी माहिती देण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा संदर्भातील याचिकेत तुम्ही प्रतिवादीसुध्दा नाहीत. तरीही तुम्ही सरकारकडे ही मागणी कशाच्या आधारावर करत आहात. कुठलीही वक्तव्यं करू नका  असं कोर्टाने यावेळी सुनावलं. राज्य सरकारवर विश्वास ठेवा असंही कोर्टाने म्हटवलं आहे. 

सरकारी वकिलांनी कोर्टात माहिती दिली की, सध्या पोलीस आंदोलकांना मुंबई बाहेर जाण्यासाठी सांगत आहे, गर्दी कमी होताना दिसत आहे. आम्ही आंदोलकांना सांगत आहोत मुंबई रिकामी करा जेणेकरून मुंबईतील जनजीवन पूर्वपदावर येईल असं सांगत सरकारकडून फोटो. व्हिडिओ दाखवण्यात आले. 

दरम्यान कोर्टाने यावेळी 50 हजारांपेक्षा जास्त लोक रस्त्यावर फिरत होते, तेव्हा तुम्ही नेमके काय करत होतात. योग्य पावलं वेळीच का उचलली नाहीत असं कोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं. महाधिक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं की, आम्ही कुठलीही कठोर कारवाई किंवा चार्ज केला नाही, कारण गणपतीचा उत्सव आहे. पोलीस सातत्याने रस्त्यावर काम करतात आणि आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

जेव्हा 5 हजारांपेक्षा जास्त लोक मुंबईत दाखल झाले तेव्हा तुम्ही  आमच्याकडे का आला नाहीत? सरकारने देखील नियमांचे उल्लंघन केले असं यावेळी सुनावण्यात आलं. जरांगे यांनी लिखित स्वरूपात किंवा लोकांना आवाहन करून आंदोलनकर्त्यांना मुंबई सोडण्यास सांगाव असं बिरेंद्र सराफ म्हणाले. 

31 मेला आम्ही पहिला आणि 25 जुलैला दुसरा अर्ज केला. त्यानंतर आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक केली. मात्र आम्हाला गाड्या पार्क करायला जगा दिली नाही. आता तुम्ही म्हणू शकत नाही की पूर्वकल्पना दिली नाही  अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.  ती जागा सत्याग्रहासाठी आहे का ? तर हो; 5000 लोकांना परवानगी होती का? तर हो अशी भूमिका जरांगेंच्या वकिलांनी मांडली. 

घातलेल्या अटी शर्तींवर तुम्ही जर 24 तासांनी संतुष्ट नव्हता तर तुम्हीदेखील कोर्टात यायला हवं होतं. उच्च न्यायालयाला आता का सांगत आहात? तेव्हाच यायला पाहिजे होत असं कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांना बजावलं. 

महाधिवक्त्यांना यावेळी सांगितलं की, "आम्ही मनोज जरांगे आणि इतर आयोजकांना विविध उल्लंघनांचा उल्लेख करणारी नोटीस देखील बजावली आहे. ते एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने, त्यांनी आपल्या समर्थकांना मुंबई सोडण्यासाठी लिखित आणि तोंडी आवाहन केल्यास, ते नक्कीच निघून जातील.  संपूर्ण रात्रभर पोलिसांनी निदर्शकांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आणि याचा काही परिणाम झाला.  परंतु जरंगे यांनी लोकांना आवाहन केल्यानंतरच मोठा परिणाम होईल.

यावर कोर्टाने म्हणजे तुम्ही त्यांच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून आहात?  तुम्ही आमचे आदेश का लागू करू शकत नाही? ही तुमची जबाबदारी आहे. अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 

सहभागींची संख्या 5000 वरून एक लाखाहून अधिक झाल्याचा मुद्दा तुम्ही न्यायालयात का मांडला नाही?  आम्हाला तुमच्याविरुद्धही आदेश पारित करावे लागतील. तुम्ही सर्व पावले उचलू शकला असता. तुम्ही बळजबरीने जागा रिकामी करू शकला असता.  हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे... आम्ही तुमच्या वर्तनावर  अत्यंत नाराज आहोत असं कोर्टाने म्हटलं. 

वकील सतीश मानशिंदे यांनी केलेल्या विनंतीचा स्वीकार करून, या प्रकरणांची सुनावणी उद्या दुपारी 1 वाजेपर्यंत तहकूब करत आहोत असं कोर्टाने यावेळी कोर्टाने म्हटलं. या न्यायालयाला कायद्याचे वैभव राखण्यासाठी कोणतेही आदेश पारित करण्यास कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊ. या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा कोणताही भंग सहन केला जाणार नाही. उल्लंघनकर्त्यांविरुद्ध योग्य कारवाई केली जाईल असं कोर्टाने बजावलं आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

