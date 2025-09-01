'हुल्लडबाज पोरं....', मनोज जरांगे गोंधळ घालणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर स्पष्टच बोलले, 'आम्ही कायदा...'

Manoj Jarange on Maratha Protestors: मनोज जरांगे यांनी मराठा आंदोलकांना शांत राहा, अन्यथा तुम्ही आमचे आहात का याचा विचार करावा लागेल अशा शब्दांत सुनावलं आहे. तसंच आपण अजून काही दिवस वाट पाहू असं सांगितलं आहे. पोरं हुल्लडबाजी करत नसून, सरकार करत आहे. आम्ही 4 महिन्यांपूर्वीच मुंबईला यायचं नाही, प्रश्न सोडवा असं सांगितलं होतं. हुल्लडबाजी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कुणाचे ऐकले नाही, ते मनमानी करतात अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
"आंदोलकांनी शांत राहावे, माझी विनंती आहे शांत राहा, आरक्षण आपल्याला आवश्यक आहे, सगळ्यांनी संयमाने घ्या. ऐकायचं नसेल तर तुम्ही आमचे अंदोलक नाहीत असं म्हणावं लागेल. अजून म्हटलेलं नाही, हात जोडून विनंती आहे. आपण आणखी वाट बघू, किती वेळ लावतात मुख्यमंत्री? का द्यायचं नाही बघू. त्यांना मराठ्यांचा राग का आहे बघू, वाट बघा शांत राहा," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
"पोरं हुल्लडबाजी करत नाही, सरकार हुल्लडबाजी करत आहे. आम्हाला मुंबईत यायचं नाही, आरक्षण द्या असं आम्ही म्हटलं होतं. मात्र हुल्लडबाजी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कुणाचे ऐकले नाही, ते मनमानी करतात," अशी टीका त्यांनी केली.
हायकोर्टात करण्यात आलेल्या याचिकेवर ते म्हणाले की, "आम्ही कायदा सोडून काहीही केलं नाही, हे जर बेकायदा आहे तर आम्ही 4 महिने झाले निवेदन दिले त्याचे काय? याचिकाकर्ता बोगस सरकार आहे असं का म्हणत नाही. आम्ही सरकारला 2 वर्ष वेळ दिला आहे. गोळ्या घातल्या तरी उठणार नाही. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही".
मुख्यमंत्री साहेब ऐकत असाल तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. महाराष्ट्र मुंबईकडे निघणार आहे. त्याच्या आत अमंलबजावणी करा. सगळे आले तर मुंबईत उभं राहायला जागा राहणार नाही असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
पुढे ते म्हणाले, "माझा समाज मला कधी एकटा सोडणार नाही. हैदराबाद गॅझेट लागू कराल तर कौतुक करु, पण आम्हाला सातारा संस्थान गॅझेटही पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस पोलिसांचा वापर कार्यकर्ता म्हणून करतात. पोलीससुद्धा जाणूनबुजून मराठ्यांना उचकवतात आणि काही पोलीस घडवून आणताय असे कळते. माझ्या एकही पोराला लागले तर महाराष्ट्र बंद पाडू, पुन्हा सुरू होऊ देणार नाही, दादागिरी करायची नाही. समीर शेख नावाचा डीसीपी आहे तो आंदोलकांची कॉलर पकडतो. उगाच गोंधळ करू नका".
"आमची लेकरं मारताय, फडणवीस खून करताय, तुमच्या मायबापाना याची लाज वाटते का? त्यांच्या आईला आमचे म्हणणे आहे आई जसे तुमचे लेकरू आहे, तसे एक लेकरू फडणवीस साहेबांनी हिरावून घेतले. हार्ट अटॅक म्हणजे हा खून आहे. पोराहो माझं ऐका मला त्रास देऊ नका, माझं पोरांना ऐकायचं नसेल तर मी उपोषण सोडून घरी जाईन. इथल्या पोरांनी सीएसएमटीच्या पोरांना जाऊन सांग शांतता ठेवा म्हणून. पाटलाला डाग लागेल त्रास होईल असे करू नका असे इथल्या लोकांनी जाऊन सांगावे," असंही ते म्हणाले.