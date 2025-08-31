'चंद्रकांत पाटलांना अक्कल आहे का? लय वचवच करु नको, नाहीतर..', मनोज जरांगे पाटलांची घणाघाती टीका

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रीया देताना ही सगळी राजकीय आरक्षणासाठी धडपड सुरू असल्याचा आरोप मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. त्यांच्या या वक्तव्याचा मनोज जरांगे पाटील यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. तर चंद्रकांत पाटलांनी शांत राहावं मध्ये बोलू नये असा सल्लाही जरांगे पाटलांनी दिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना 'मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही, ते सामाजिक मागास नाहीत', असे वक्तव्य करणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांना फटकारले.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आरपारची लढाई सुरू केली आहे. लाखो मराठा आंदोलक मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत. या आरक्षणावरून राज्याचं राजकारणही तापल्याचं पाहायला मिळालं. त्यातच या आंदोलनावरून उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक विधान केलं आहे. मनोज जरांगे यांची ही सगळी धडपड राजकीय आरक्षणासाठी आहे. काहींना गावचं सरपंच पद हवंय यासाठी ही धडपड सुरू असल्याचा गंभीर आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
आता चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगेच्या आंदोलनाच्या हेतूवरच शंका घेतल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी चंद्रकांत पाटील यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. "चंद्रकांत पाटील यांनी मधल्या काळात पोराचं चांगल काम केलं, त्यामुळे आम्ही त्यांना काही बोलत नव्हतो. पण तू नीट राहा, तूच मराठा उपसमितीचा अध्यक्ष होता. तू व्हॅलिटीडी रोखल्या होत्या, हे आम्हाला माहिती आहे. मराठ्यांच्या शिव्या खाऊ नको. इथून पुढे मराठा आरक्षणाच्याविरोधात बोलू नको. इथून पुढे वचवच नको, तू फार काही लांब नाही. कोल्हापूर म्हणजे तू आमच्या राजघराण्याच्या कचाट्यात आहे. चंद्रकांत पाटलाला काय अक्कल आहे, त्याला म्हणून काढून टाकलं," असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं. ओबीसीतून आरक्षण हवं त्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही. तुम्ही फक्त पुढच्या शनिवारी आणि रविवारी बघा मुंबईत किती गर्दी होते, असा इशारा यावेळी मनोज जरांगेंनी दिला आहे.
"आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी दिलेली असताना सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काम करीत आहेत . आपण महाराजांसोबत तुलना करीत नाही अन्यथा नवीन वाद तयार होईल," असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. कायदेशीरदृष्ट्या ज्याचा दाखला नाही अशा मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. आज वेळ मारून नेण्यासाठी जरी काही मागण्या तशाच मान्य केल्या तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या टिकणाऱ्या नसतील. हे राजकीय आरक्षण मिळवण्याची धडपड असून येणाऱ्या पंचायत राज निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण घेऊन राजकीय वापर करायचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जरी दाखला मिळाला तरी त्याची व्हॅलिडीटी झाल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही. पितृसत्ताक पद्धतीने अंमलबजावणी झाली आहे. EWS आरक्षण हे खरे मराठ्यांचे आरक्षण आहे. मराठे हे सामाजिक मागास नाहीत. मराठ्यांना दलितांसारखी अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
एकीकडे मराठा आरक्षणावरून राज्याचं राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करत निशाणा साधला होता. तर जरांगे पाटील यांनीही पाटलांवर पलटवार केला आहे.