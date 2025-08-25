Manoj Jarange Mumbai Morcha: 'त्या' मराठ्यांनी आंदोलनात अजिबात सहभागी होऊ नये; जरांगेंनी खडवासून सांगितलं, सरकार एक...

Manoj Jarange on Maratha Reservation: मराठयांनी मुंबईत गर्दी केल्यास देश बंद पडू शकतो. या मोर्चात प्रत्येक मराठ्याने स्वयंसेवक म्हणून काम करावे. मुंबईत जी परिस्थिती उदभवेल त्या परिस्थितीत आंदोलन करा. पाऊस सुरु झाला की पावसातही आंदोलन करा असं आवाहन मनोज जरांगेंनी केलं आहे. मनोज जरांगे यांनी मुंबई मोर्चावर आपण ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच आम्हाला आरक्षण दिलं नाही तर सरकार उलथवून टाकू असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. दरम्यान त्यांनी आंदोलनात अजिबात हिंसाचार करायचा नाही, आणि करायचा असल्यास त्या मराठ्यांनी सहभागी होऊ नये असं स्पष्ट सांगितलं आहे.
"राज्यातील सर्व मराठ्यांनी काम धंदे बंद करावेत. आता मुंबई कडे जायची तयारी करा. आता जगाच्या पाठीवर पुन्हा असा सोहळा होणार नाही. त्यामुळे या विजयाच्या सोहळ्यात सहभागी व्हा. डॉक्टरांनी गोळ्या, अॅम्ब्युलन्स, औषधं सोबत घ्या. स्वतःच्या गाड्या सोबत घ्या. सर्व मराठ्यांनी आंदोलन शांततेत करावं. कोणी हिंसा करणार असेल तर त्याला सोबत नका घेऊ. सरकार या आंदोलनात एखादी टोळी पाठवू शकतो. एखाद्याने आपलं टी-शर्ट घातलं असेल, किंवा जोरजारोत घोषणा देत असेल ते पाहून आपल्यातलाच आहे असं वाटेल. अंगावर माझा टॅटू असेल. जर एखादा हिंसाचार करताना आढळला तर त्याला पोलिसांकडे सोपवा," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
"मी फडणवीस यांच्या आईवर काहीही बोललेलो नाही. पण काही बोललो असेल तर शब्द मागे घेतो. पण तुमच्या आईप्रमाणे आमच्याही आईला तोला. द्या आरक्षण, कोण प्रवक्ता आहे त्यांचा शेण खातो, कोण वाघीण हे ती. आमची आई रक्ताच्या थारोळ्यात मेली तेव्हा तुला नाही कळलं का? तू माझ्या नादाला लागू नको. नादाला लागली तर सगळं बाहेर काढीन," असा इशारा त्यांनी चित्रा वाघ यांनी दिला आहे.
"राजकीय पदावर बसलेल्या मराठ्यांनी यावेळी समाजाचे रक्षण करावे, समाजाच्या पाठीशी उभे राहा. मराठ्यांनी एक घर एक गाडी याप्रमाणे मुंबईत यावे. जातवाण मराठ्यांनी घरी न राहता मुंबईत यावे. फडणवीस साहेब मी आणि माझा समाज आडमुठा नाही, तुम्ही कुणाचंही ऐकू नका. माझ्या एकाही पोराला काठी लागली तर अख्ख सरकार उखडून फेकेन. फडणवीस तुम्ही ओबीसींसाठी लढणार असं म्हणायला नको होतं," असंही त्यांनी सांगितलं.
"मुंबईला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जाणं आवश्यक आहे. फडणवीस यांना सांगतो की, आझाद मैदानाला जाणारा कोणताही एक मार्ग आम्हाला द्या, आम्हाला कोणालाही त्रास द्यायला जायचं नाही. मराठा कुणबी एक आहे हा अध्यादेश काढा हैद्राबाद, सातारा, बॉम्बे गॅझेटीयर लागू करून अंमलबजावणी करा. ओबीसीच्या विरोधाचा फडणवीस यांनी विचार करू नये. आमच्या नोंदी असताना आम्हाला कुणाचाही विरोध असता कामा नये. सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा. ज्याची कुणबी नोंद सापडली त्यांच्या सगे सोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या. फडणवीस यांनी राज्य अस्थिर करू नये,हा राज्यकर्त्यांना अधिकार नाही," असंही ते म्हणाले आहेत.
"मराठ्यांची उपजात कुणबी आहे. ओबीसीमधील जातींच्या उपजाती जशा ओबीसीमध्ये घेतल्या, तशी आमची मराठा जात कुणबीची उपजात म्हणून ओबीसीमध्ये घ्या. मराठवाड्यातील सर्व मराठा हा कुणबी आहे. आमचा व्यवसाय एक आहे म्हणून मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या. मराठे आणि कुणबी यांची पोटजात एकच आहे. व्यवसाय शेती आहे .तत्सम जाती आहे म्हणून मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
"आमच्या भावनेशी मुख्यमंत्र्यांनी खेळू नये. फडणवीस साहेब तुम्ही वाकड्यात शिरू नये. फडणवीस मुद्दामून आरक्षण देत नाही. मराठयांना खुन्नस देतात. दोन दिवसांपूर्वी 29 जाती फडणवीस यांनी ओबीसीत घातल्या. मराठ्यांना का देत नाही? आमच्या आरक्षणाच्या मागणीची अंमलबजावणी करा. आमच्या मागण्या पूर्ण करा आम्ही मुंबईत येत नाहीत. आम्हाला आरक्षण दिलं नाही तर सरकार उलथवून टाकू," असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
FAQ
1) मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई मोर्चाचा उद्देश काय आहे?
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात आरक्षण मिळवून देण्यासाठी हा मोर्चा आहे. जरांगे यांनी हा मराठा आरक्षणासाठीचा "अंतिम लढा" असल्याचे म्हटले आहे.
2) मुंबई मोर्चा कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा मोर्चा २७ ऑगस्ट २०२५ पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून सुरू होईल आणि २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मुंबईत पोहोचेल. आंदोलन आझाद मैदानावर होईल, तसेच मंत्रालयाजवळ निदर्शने करण्याची योजना आहे.
3) मोर्चाच्या वेळेचे महत्त्व काय आहे?
हा मोर्चा गणेशोत्सवाच्या काळात (२७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५) होत आहे, ज्या काळात मुंबईत प्रचंड गर्दी असते. यामुळे वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांचा धोका आहे.
4) मोर्चाचा मार्ग कोणता आहे?
मोर्चा अंतरवाली सराटी येथून सुरू होऊन शहागड, पैठण, शेवगाव, पंढरी पूल, आळेफाटा, शिवनेरी दर्शन, कल्याण, वाशी आणि चेंबूर मार्गे आझाद मैदानापर्यंत जाईल.