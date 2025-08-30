मनोज जरांगे आणि शिंदे समितीमधील बैठक निष्फळ; मग आंदोलनाचं काय? जरांगेंनी केलं जाहीर, म्हणाले 'एक महिना....'

Manoj Jarange Shinde Committee Meeting: मनोज जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळ शिंदे समितीमध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. आझाद मैदानावरील झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि कोकण विभागीय आयुक्त चर्चेसाठी आझाद मैदानात पोहोचले होते. मनोज जरांगे यांनी यावेळी मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला. तसंच सरकारने यायला हवे होते, मात्र शिंदे समिती आली असं सांगत हा सरकारचा अपमान असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचं जाहीर केलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारच्या शिष्टमंडळात आज चर्चा झाली. दाखल केले गुन्हे मागे घेण्याबाबत विचारण्यात आलं असता सदरची कारवाई एका महिन्याच्या कालावधीत करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना मदत करण्यावर समितीने उत्तर दिलं की, 158 कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख मदत दिली आहे आणि उरलेल्या 96 लोकांना मदत द्यायची कारवाई सुरु आहे.
मृत्यू पावलेल्या आंदोलनात 53 जणांच्या कुटुंबांना महामंडळात नोकरी देण्यात आली असून त्यातील 7 लोकांनी नियुक्ती नाकारली असल्याचंही सांगण्यात आलं. शिंदे समितीला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. पुढेही आवश्यक असल्यास देण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं. 24- 20 -2023 पासून आजपर्यंत एकूण 10 लाख 25 हजार 479 इतकी जात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आली असल्याची माहिती शिंदे समितीने दिली आहे.
शिंदे यांनी प्रक्रियेला वेळ लागतो असं सांगितलं असता, जरांगे यांनी वेळ का लागतो? असा प्रश्न विचारला. मनोज जरांगे यांनी म्हटलं की, "हैदराबाद गॅझेटनुसार उद्यापासून प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा. ज्यांच्या नोंदी झाल्या आहेत त्यांना उद्यापासून प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा. त्यावेळी नोंदणी करत आलेल्या लोकांची फक्त नोंदणी आहे, नाव आडनाव नाही. आता तेच मराठा आहेत. त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावं. जे मराठे आहे तेच कुणबी आहे दुसरे कोणी नाही. गॅझेट आमचं आहे. बाकीच्या जातींना आरक्षण आहे. गॅझेट असं सांगते की मराठवाड्यातला मराठा कुणबी आहे".
"सरकारने यायला हवे होते मात्र शिंदे समिती आली. सातारा संस्थान गॅझेट, हैद्राबाद गॅझेट नुसार मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आहे, तो आम्हाला लागू करा असं म्हटले, यात आम्ही 1 तासही वेळ देणार नाही. केसेस हटवा, बलिदान झालेल्या लोकांना मदत करा म्हणालो. चर्चा करून परत येतो म्हणाले," अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
"मरावाड्यातील सर्व मराठा कुणबी आहे. राज्य सरकार सोबत बोलून कळवतो असं ते म्हणाले आहेत. राज्य सरकारने चर्चा करायची तर शिंदे समितीला पाठवतात आणि अपमान करतात. सरकार म्हणत असेल तुम्ही जावा आमचे तोंड काळे झाले आहे. गॅझेट लागू करण्यासाठी पुन्हा एक महिना वेळ मागत होते. केसेस मागे होणार, लोकांना नोकरी मिळेल त्यात तडजोड नाही. गॅझेट अभ्यास करायला वेळ मागितला तर देऊ, पण सातारा आणि हैद्राबाद गॅजेट तात्काळ लागू करा," अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली आहे.
"मराठा कुणबी एक आहे. 58 लाख नोंदी आहे;. तात्काळ आरक्षण द्या म्हणालो. 2 महिन्याचा वेळ मागत होते, 58 लाख नोंदी आणि सगे सोयरे कायद्याबाबत वेळ द्या म्हणे. पाहिले 6 महिने मग 2 महिने मागितले. वेळ दिला नाही, 1 मिनिटंही नाही म्हणालो. मराठा कुणबी कायद्यासाठी वेळ नाही. ते आलेले आंदोलन मागे घ्या म्हणाले. 6 मुद्दे त्यांनी मांडले," असंही त्यांनी सांगितलं.