English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या जरांगेंचं अजित पवारांच्या आमदाराकडून स्वागत पण त्यांना कारमध्ये झोपलेलं पाहून...

Maratha Reservation Morcha Ajit Pawar NCP MLA Welcome Manoj Jarange: सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या जरांगेंचं स्वागत करण्यासाठी सरकारमध्ये सहभागी पक्षाच्या आमदाराने उपस्थिती लावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 29, 2025, 12:44 PM IST
सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या जरांगेंचं अजित पवारांच्या आमदाराकडून स्वागत पण त्यांना कारमध्ये झोपलेलं पाहून...
सरकारविरोधातील आंदोलन करणाऱ्या जरांगेंचं सरकारमधील पक्षाच्या आमदाराकडून स्वागत

Maratha Reservation Morcha Ajit Pawar NCP MLA Welcome Manoj Jarange: राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी लाखो मराठा आंदोलकांसहीत मनोज जरांगे पाटील आज पहाटे मुंबईत दाखल झाले आहेत. मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या आझाद मैदानामध्ये जरांगे आणि त्यांचे समर्थक आंदोलनाला बसले आहेत. जरांगेंनी आमरण उपोषणाची हाक दिली आहे. एकीकडे जरांगेंनी सरकारविरोधात दंड थोपटलेले असतानाच मुंबईच्या वेशीवर चक्क सत्तेत असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाच्या महिला आमदारानेच जरांगेंचं स्वागत केल्याचं विरोधाभासी चित्र पाहायला मिळालं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला आमदाराने केलं स्वागत

गुरुवारी सकाळी जुन्नरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांंचं जन्मस्थान असलेल्या किल्ले शिवनेरीवरील माती कपाळाला लावून मुंबईच्या दिशेने कूच केलेल्या जरांगेच्या ताफ्याने जागोजागी सत्कार स्वीकारत जवळपास 20 तास प्रवास केला. यामध्ये त्यांनी नारायणगाव, मंचर, राजगुरु नगर, तळेगाव, लोणावळामार्गे प्रवास करत पहाटेच्या सुमारास वाशी टोलनाक्यापर्यंतचा टप्पा पूर्ण केला. पहाटेच्या सुमारास जरांगेंचा ताफा मुंबईत दाखल झाला. अणुशक्ती नगर विधानसभा मतदारसंघातून हा ताफा जात असतानाच या मतदारसंघाच्या महिला आमदार जरांगेंच्या ताफ्याचं स्वागत करण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला उभ्या होत्या. अजित पवारांच्या पक्षाच्या या महिला आमदाराने त्या जरांगेंच्या समर्थनार्थ का आल्या याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी चर्चाही केली. 

...म्हणून जरांगेंचं स्वागत केलं

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील ज्या आमदाराने जरांगेंचं स्वागत केलं त्या आमदाराचं नाव आहे सना मलिक! अजित पवारांच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांच्या कन्या असलेल्या सना मलिक या अणुशक्ती नगर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार आहे. आमदार सना मलिक यांनी जरांगे पाटील यांचे स्वागत केले. सरकारविरोधात दंड थोपटणाऱ्या जरांगेंचं स्वागत करण्यासंदर्भात सना यांनी, "अतिथी देवो भवः ही माझी भूमिका आहे. ते माझ्या मतदारसंघात येत आहेत, त्यामुळे मी त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित आहे," असं सांगितलं.

जरांगे झोपलेलं पाहून....

ताफा सना यांच्या मतदारसंघातील चेंबूरमध्ये पोहोचला तेव्हा मनोज जरांगे हे रात्री उशीरापर्यंत सभा आणि भाषणं झाल्याने चालकाच्या सीटच्या बाजूच्या सीटवर झोपले होते. जरांगेना झोपलेलं पाहून त्यांची झोपमोड होणार नाही याची खबरदारी घेत त्यांच्या स्वागतासाठी आणलेला पुष्पगुच्छ सना यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे सोपवला.

FAQ

मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत कोणत्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे.

जरांगे यांचा मोर्चा मुंबईत कसा पोहोचला?
27 ऑगस्ट 2025 रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून साडेसहा हजार गाड्यांचा ताफा घेऊन जरांगे यांनी मोर्चा सुरू केला. 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी जुन्नर येथील शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थानावरील माती कपाळी लावून त्यांनी प्रवासाला सुरुवात केली. नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, तळेगाव, लोणावळा मार्गे पहाटे वाशी टोलनाक्यावर आणि नंतर सकाळी साडेनऊ वाजता आझाद मैदानात ते पोहोचले.

जरांगे यांनी सरकारवर कोणता आरोप केला आहे?
जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर टाळाटाळ करत असल्याचा आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Manoj JarangeManoj jarange patilmaratha reservationMumbaiमनोज जरांगे

इतर बातम्या

तलावाचं खोदकाम करताना दिसला सापळा; हेच ते डायनासोरचे अवशेष,...

भारत