'नामुष्की टाळण्यासाठी आंदोलन संपवून..', BJP चं जरांगेंना आवाहन; म्हणाले, 'उद्धव ठाकरेंना यातले फारसे ज्ञान नसल्याने ते..'

BJP To Manoj Jarange On Maratha Reservation Morcha: मुंबई पोलिसांनी मागील पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनासंदर्भातील कारवाईला वेग दिला आहे. मुख्य आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी परवानगी नसल्याने आझाद मैदान खाली करावं असे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी आता मुंबई महानगरपालिका, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससारख्या ठिकाणावरुन आंदोलकांची गर्दी कमी केली असून वाहनेही हलवली आहेत. असं असतानाच आता भारतीय जनता पक्षाने मनोज जरांगेंना आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू आणि भाजपाचे प्रवक्ते केशव उदाध्ये यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन जरांगेंना आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली आहे. "बस… आता थांबा जरांगेजी!" या मथळ्याखाली उपाध्ये यांनी पोस्ट लिहून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. "ज्या समाजाने लाखोंचे यशस्वी मूक मोर्चे शांततेत काढले, तो हाच का मराठा समाज अशी शंका यावी असे चित्र गेले चार ते पाच दिवस मुंबईत सुरू आहे. छत्रपतींचा मावळा ही आपली ओळख पण आंदोलनातील हौशे गवश्यांनी जे केले ते प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. ‘ते आमचे नव्हेत’ असे म्हणून जबाबदारी झटकता येईल पण वस्तुस्थिती बदलणार नाही," असं उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.
"प्रत्येक आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी थोडे मागेपुढे करावे लागते. काही वेळा थांबावे लागते. महात्मा गांधीनी सुध्दा काही वेळा आंदोलन स्थगित केले. मराठा समाजाच्या वेदना आपण सगळ्यासमोर आणल्यावर मराठा समाजाला आता 10 टक्के आरक्षण सध्या लागू झाले आहे. आता वेळ आहे थांबण्याची!.. आपल्या बहुतांशी मागण्या महायुती सरकारने पूर्ण केल्या आहेत. राहिला प्रश्न, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण घेण्याचा. भाजपाची भूमिका तर स्पष्ट आहे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. पण यावर आपल्यासोबत असण्याचा दावा करणारे महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष, शरद पवार, व काँग्रेसची यावर काय भूमिका आहे ते स्पष्ट विचारा. उद्धव ठाकरेंना या प्रश्नातले फारसे ज्ञान नसल्याने ते मूग गिळून बसतील, पण मविआतील ही मंडळी केवळ गोल गोल करत आहेत," असंही उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.
"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा, दोन समाजसमूहांना झुंजत ठेवून मविआतील तीन पक्षांना राजकारण करायचे आहे, हे लक्षात घ्या, आणि आपल्या आंदोलनात आपल्या खांद्यावरून कुणी मतांची बेजमी करण्याचं स्वप्न पहातेय ही नामुष्की टाळण्यासाठी आंदोलन संपवून सरकारला सहकार्य करा!" असं आवाहन उपाध्ये यांनी केलं आहे.
मुंबई पोलिसांनी मराठा आंदोलनाबाबत कोणती कारवाई केली आहे?
मुंबई पोलिसांनी मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाला आळा घालण्यासाठी कारवाई तीव्र केली आहे. मुख्य आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना परवानगी नसल्याने आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मुंबई महानगरपालिका आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) परिसरातील आंदोलकांची गर्दी कमी केली असून, वाहनेही हलवण्यात आली आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) मनोज जरांगे यांना काय विनंती केली आहे?
भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मनोज जरांगे यांना आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर “बस… आता थांबा जरांगेजी!” अशी पोस्ट लिहून आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे.
महाविकास आघाडीवर कोणते आरोप केले आहेत?
> उपाध्ये यांनी मविआतील पक्ष (उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आणि काँग्रेस) यांना मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका नसल्याचा आरोप केला आहे.
> उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, मविआ मराठा आणि ओबीसी समाजांना एकमेकांविरुद्ध लढवून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
> उद्धव ठाकरेंना या प्रश्नाचे फारसे ज्ञान नसल्याने ते गप्प आहेत, तर मविआ गोलमटोल बोलून वेळ काढत आहे.