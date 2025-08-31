'शरद पवारांनी वाटोळं केलं,' मराठा आंदोलकांची सुप्रिया सुळेंसमोर घोषणाबाजी; कार अडवली अन् बाटल्या फेकल्या

Supriya Sule Car Blocked by Maratha Activist: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आझाद मैदानात पोहोचल्या होत्या. मात्र यावेळी त्यांनी मराठा आंदोलकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. मनोज जरांगेंची भेट घेऊन निघत असताना मराठा आंदोलकांनी त्यांची कार अडवली. यावेळी त्यांनी 'शरद पवारांनी वाटोळं केलं' अशा घोषणा दिल्या. मात्र सुप्रिया सुळे यांनी संयम ठेवत परिस्थिती हाताळली. यावेळी त्यांनी उपस्थित आंदोलकांसह हसत हस्तांदोलन करत निरोप घेतला. दरम्यान त्यांची गाडी निघत असताना सुप्रिया सुळेंच्या कारवर बाटल्या फेकण्यात आल्या.
"त्यांचा निरोप मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याची नैतिक जबाबदारी आमची आहे. सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी किंवा एका दिवसाचं अधिवेशन बोलवावं अशी माझी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे. जर कोणाचाच विरोध नसताना मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यावा आणि हवा तो बदल करावा. 24 तास चर्चा करुन निर्णय घेऊन टाका," असं सुप्रिया सुळे यांनी भेटीनंतर सांगितलं.
निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या हातीच आहे. सरकारने याची उत्तरं दिली पाहिजेत. सगळे पक्ष, घरं फोडून मुख्यमंत्री झाले आहात तर मग आता निर्णय घ्यावे लागतील असं म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
पालिका आयुक्तांनी या भागातील स्वच्छता, टॉयलेट यासंदर्भातील काळजी घ्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. जेवणाचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटला आहे. तसंच येथे अंधार असल्याने रात्री चार लाईट्स देण्याची मागणी आहे. स्वच्छता हा मुख्य मुद्दा असून, मी यासंदर्भात पालिका आयुक्तांशी बोलणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यावर बोलताना सांगितलं की, "फार मनावर घ्यायचं काही कारण नसतं, वेगवेगळ्या भावना असतात एक तर ते आंदोलन चिडलेले आहेत. या सरकारने त्यांचे जे हाल केलेत पाणी नाही, जेवायला अन्न नाही, शौचालयाला जागा नाही. आंदोलन चिरडण्याचं काम सरकारने केलं आहे. आपल्या हक्काची बहीण घरी आलेली आहे तिला प्रश्न विचारण्याचा धारिष्ट त्यांनी दाखवला. बहिण गाडीतून उतरून जाऊन त्यांना माणुसकीच्या नात्याने भेटली. स्वतः जाऊन जरांगे पाटलांशी त्यांनी चर्चा केली त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. आम्हाला हे सर्व नवीन नाही".
"सुप्रिया ताईंना घेराव घातला याबद्दल मला काहीच वाईट वाटत नाही. काही जणांच्या भावना त्याला आवर घालायला पाहिजे आणि प्रत्येक गोष्ट काय आपल्या हातात नसते आणि त्याच्यावर नियंत्रण नसतं. लाखोंच्या मोर्चामध्ये एक दोन आगाव असतात, त्यात एवढे काही चर्चा करायची. काही जणांना काही माहीत नसतं ते अनावधाना घोषणा देतात त्यावर काही चर्चा करायची. या आंदोलनाची दिशा बदलण्याचं काम या सरकारने केलं आहे. आजपर्यंत त्यांनी काढलेले मोर्चे हे जगभरात प्रसिद्ध झाले. साधेपणा, शिस्तीत, कुठेही टिंगल टवाळी नाही कुठे गोंधळ नाही असे आंदोलन केले. ते मुंबईत येण्याआधीच त्यांच्याशी चर्चा करायला पाहिजे होती," असं मतही त्यांनी मांडलं.
"ते मुंबईत येण्याच्या आधीच का नाही हे केलं? ते काय अचानक मुंबईत आले का? त्यांनी आधीच सांगितलं होतं की मी या तारखेला मुंबईत जाणार आहे. तेव्हा सरकार झोपलं होतं का का? झोपी गेलेल्या सरकार आज जागं झालं का? तुम्ही मराठा समाजाला जो गुळ लावून ठेवला आणि जो वाशीला गुलाल उधळला. त्यांना सांगितलं झालं झालं काय झालं कुठे झालं आता काय झालं. गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून मराठा ओबीसी वाद निर्माण करून आपले राजकीय पोळी भाजण्याचं काम त्यांनी केलं. हे त्यांनी गुजरात हरियाणात केला. मोठ्या सत्ताधारी समाजाला आग लावायची, छोट्या समाजाला घाबरवायचं आणि आपल्या ताब्यात ठेवायचं हे भाजपाचं ठरलेलं राजकारण आहे," अशी टीकाही त्यांनी केली.