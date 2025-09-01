English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठा आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाचा सर्वात मोठा आदेश; मुंबईच्या रस्त्यांवरुन उद्यापर्यंत...

High Court on Maratha Protestors: मुंबईतले रस्ते मोकळे करा, आंदोलकांना रस्त्यांवरून हटवा असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 1, 2025, 04:49 PM IST
High Court on Maratha Protestors: मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनात नियमांचं पालन न केल्याने मुंबई हायकोर्टाने आंदोलकांना फटकारलं आहे. तसंच मुंबईत अजूनही बाहेरून आंदोलक लाखोंच्या संख्येने येत असतील तर अशा सर्व आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरच थांबवा असा आदेश दिला आहे. दरम्यान कोर्टाने उद्या म्हणजेच मंगळवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत सर्व आंदोलकांना हटवण्याचा आदेश दिला आहे. 

"गणेशोत्सवात मुंबईत कोंडी व्हायला नको. मुंबईतले रस्ते मोकळे करा, आंदोलकांना रस्त्यांवरून हटवा. मुंबईतल्या ज्या ज्या ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले आहेत, रस्ते ब्लॉक करण्यात आले आहेत त्या सर्व ठिकाणाहून आंदोलांना उद्यापर्यंत हटवा. उद्या संध्याकाळी ४ पर्यंत ही कारवाई करा," असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

HC on Maratha Protest: 'तुम्ही काय मागणी करताय हे कळतंय का?', हायकोर्टाने जरांगेंच्या वकिलांना खडसावलं 

मुंबईकरांना, महाराष्ट्रवासीयांना उगाच त्रास होता कामा नये. आम्ही जे नियम अटी यांच्या आधारे परवानगी देण्याचे आदेश दिले होते त्याच पालन सरकारने करावे. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही पण नियमांचे पालन व्हायला हवं. उद्या शाळा महाविद्यालयांवर परिणाम व्हायला नको, लोकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम व्हायला नको असं कोर्टाने खडसावून सांगितलं. लोकांना मूलभूत गरजा मिळायला आणि मुंबईतल साहित्य बाहेर जायला अडचण व्हायला नको असंही सांगण्यात आलं. 

या सर्व वकिलांनाच कोर्टाने आंदोलनादरम्यान सर्व नियमांचे पालन होईल याची तुम्ही शाश्वती देऊ शकता का ? असा प्रश्न विचारला. ५ हजारांची परवानगी होती पण आता संख्या वाढलेली आहे असं आदोलकांच्या वकिलांनी सांगितलं. यावर कोर्टाने तुम्ही ५ हजार आंदोलक वगळून उर्वरीत सर्व आंदोलकांना पुन्हा माघारी जाण्याचे तातडीने सांगून त्याची जबाबदारी घेऊ शकता का? असं विचारलं. 

आझाद मैदानावर सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9 पर्यंत आंदोलन करण्याची परवानगी होती. आंदोलनाला एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती. नंतर या आंदोलनाला पारानगी दिली नाही असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं.  मराठा आंदोलकांना रस्ता रोको करण्याचा अधिकार आहे का? रोड स्वच्छ करणार का? रस्ता सोडून आंदोलन करणार का? नियमांचे पालन करणार का? या प्रश्नांची उत्तर कोर्टाने आंदोलकांच्या वकिलांना विचारले

दरम्यान मनोज जरांगे यांच्या वकिलांनी आंदोलकांना वानखेडे, ब्रेबोर्न स्टेडिअम देण्याची मागणी केली. "स्टेडिअम दिल्यास लोक बाहेर फिरणार नाहीत. लोकांना तिथे ठेवल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं जाऊ शकतं असं वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. यानंतर कोर्टाने स्टेडिअम ऐतिसहासिक ठिकाणं असून काय मागणी करताय हे समजतंय का? अशा शब्दांत सुनावलं. दरम्यान कोर्टाने 5 हजार आंदोलकांना ठेवून इतरांना परत पाठवू शकता का? अशी विचारणा केली. मुंबईबाहेरुन येणाऱ्यांना ठाण्यातच थांबवा," असंही कोर्टाने सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

HC on Maratha Protest: 'तुम्ही काय मागणी करताय हे कळतं...

