HC on Maratha Protest: 'तुम्ही काय मागणी करताय हे कळतंय का?', हायकोर्टाने जरांगेंच्या वकिलांना खडसावलं

High Court on Maratha Protest: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनावरुन मुंबई हायकोर्टाने खडेबोल सुनावले आहेत. जर मुंबईतील मुले शाळा आणि महाविद्यालयात जाऊ शकले नाहीत? उद्या भाजीपाला मुंबईत पोहोचला नाही तर? असे अनेक प्रश्न हायकोर्टाने मनोज जरांगेंच्या वकिलांना विचारले आहेत. तसंच कोर्टाने मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या आंदोलकांना ठाण्यातच थांबवा असा आदेश दिल आहे. दरम्यान आंदोलनासाठी वानखेडे, ब्रेबोर्न स्टेडिअम मागितलं असता कोर्टाने सुनावलं.
मनोज जरांगे यांच्या वकिलांनी आंदोलकांना वानखेडे, ब्रेबोर्न स्टेडिअम देण्याची मागणी केली. स्टेडिअम दिल्यास लोक बाहेर फिरणार नाहीत. लोकांना तिथे ठेवल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं जाऊ शकतं असं वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. यानंतर कोर्टाने स्टेडिअम ऐतिसहासिक ठिकाणं असून काय मागणी करताय हे समजतंय का? अशा शब्दांत सुनावलं. दरम्यान कोर्टाने 5 हजार आंदोलकांना ठेवून इतरांना परत पाठवू शकता का? अशी विचारणा केली. मुंबईबाहेरुन येणाऱ्यांना ठाण्यातच थांबवा असंही कोर्टाने सांगितलं.
'हुल्लडबाज पोरं....', मनोज जरांगे गोंधळ घालणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर स्पष्टच बोलले, 'एकाला जरी धक्का लागला...'
मुंबईत होऊ घातलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती, त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीकालीन कोर्टाने तातडीची सुनावणी घेतली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ कोर्टात हजर होते. गेल्या काही दिवसांपासून दक्षिण मुंबईत तीव्र आंदोलन सुरू असल्याची महाधिवक्ता यांच्याकडून कबूली देण्यात आली. परवानगी देताना नीट विचार करून द्या असं कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं.
राज्य सरकारनं कोर्टानं आखून दिलेल्या निर्देशांच्या अधीन राहूनच या आंदोलनाला सशर्त परवानगी दिली होती असं महाधिवक्तांनी सांगितलं. परवानगी देताना जर 9 ते 6 ची वेळ होती तर ती का पाळली गेली नाही? राज्य सरकारनं त्यांना परवानगी वाढवून का दिली? असा विचार याचिकाकर्त्यांकडून राज्य सरकारला करण्यात आला.
सणासुदिच्या दिवसात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. आधीच बंदोबस्ताचा ताण असलेल्या पोलीसांवर सध्या प्रचंड दबाव आहे.शनिवार-रविवारच्या आंदोलनासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नव्हती असं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं. आंदोलकांनी घालून दिलेल्या अनेक अटीशर्तींचा भंग केला असल्याचंही ते म्हणाले.