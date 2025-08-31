English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maratha Protest: दोन दिवसानंतरही मागण्या मान्य न झाल्याने मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा, सोमवारपासून मुंबईत....

Maratha Reservation Protest: दोन दिवस उलटूनही मागण्या मान्य न केल्यामुळे जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. उद्यापासून पाणीही घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे  

शिवराज यादव | Updated: Aug 31, 2025, 08:50 PM IST
Maratha Protest: दोन दिवसानंतरही मागण्या मान्य न झाल्याने मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा, सोमवारपासून मुंबईत....

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. ओबीसीतून आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तर दुसरीकडे जरांगे पाटलांच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या मागण्या पूर्ण होणार का? अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठीची लढाई आणखीन तीव्र केली आहे. आरक्षणासाठी जरांगेंचं आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. दोन दिवस उलटूनही मागण्या मान्य न केल्यामुळे जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. उद्यापासून पाणीही घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. सरकारनं लवकरात लवकर मागण्यांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही जरांगे पाटलांनी यावेळी केली आहे. 

'शरद पवारांनी वाटोळं केलं,' मराठा आंदोलकांची सुप्रिया सुळेंसमोर घोषणाबाजी; कार अडवली अन् बाटल्या फेकल्या

 

जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मैदान सोडणार नसल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जे करायचं ते करा ओबीसीमधून आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नसल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलंय. तर आरक्षणाबाबत गरज पडल्यास पुन्हा बैठक घेऊन जरांगेंना प्रस्ताव देणार असल्याचं मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितलं आहे. 

Exclusive: 'एखाद्याला खूश करण्यासाठी...', मराठा आंदोलनावर बोलताना CM फडणवीसांनी सगळंच काढलं, 'मला कितीही शिव्या दिल्या...'

 

जरांगे पाटलांनी मराठा समाजासाठी वेगवेगळ्या मागण्या  केल्या आहेत. दरम्यान कोणाला खुश करण्यासाठी निर्णय घेता येत नाही. घेतलेले निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकले पाहिजे असं मत फडणवीसांनी व्यक्त केलं आहे. मराठा आरक्षणावरून काहीजण पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हणत फडणवीसांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. 

जरांगे पाटलांच्या उपोणस्थळी राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी देखील सुरू आहेत. सुप्रिया सुळेंनी देखील जरांगे पाटलांची भेट त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली आहे. तसंच सर्वपक्षीय बैठक घेऊन चर्चा करा आणि एका दिवसाचं अधिवेशन घेऊन मागण्या पूर्ण करा असं आवाहन सुप्रिया सुळेंनी केलं आहे. तर ओबीसीतून आरक्षण देण्याची भूमिका विरोधकांची आहे का? हे त्यांनी स्पष्ट करावं असा पलटवार चित्रा वाघ यांच्याकडून करण्यात आला आहे. 

समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमींनी देखील जरांगे पाटलांची भेट घेतली आहे. राज्य सरकारनं दिलेला शब्द पाळावा असं म्हणत अबू आझमी यांनी देखील मराठा आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. 

मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील उद्यापासून कडक उपोषण करणार आहेत. ओबीसीमधून आरक्षण घेण्यावर जरांगे पाटील ठाम आहेत. तर दुसरीकडे जरांगेंच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सत्ताधा-यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या मागण्यांवर मार्ग कधी निघणार? अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत..

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
maratha reservationmaratha protestazad maidan

इतर बातम्या

'लग्नानंतर हनिमूनला नेलं आणि तिथेच...', पतीच्या आ...

मनोरंजन