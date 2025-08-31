English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maratha Protest: सोमवारी मुंबई ठप्प होणार? मराठा आंदोलक 'या' स्थानकांवर रेलरोको करणार - सूत्र

Maratha Reservation Protest: मुंबईतील आझाद मैदानातील आंदोलनाला तीन दिवसांनंतरही राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सोमवारपासून परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 31, 2025, 09:54 PM IST
(File Photo)

Maratha Reservation Protest: मुंबईतील आझाद मैदानावर मागील दोन दिवसांपासून मराठे आरक्षणासाठी आंदोलन करत असून, आज तिसरा दिवस आहे. मात्र अद्यापही आरक्षणावर कोणता निर्णय झाला नसल्याने सोमवारपासून आंदोलन आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. विकेंड असल्याने आणि गणपतीच्या सुट्ट्या असल्याने मराठा आंदोलनाचा मुंबईकरांवर फारसा परिणाम झाला नाही. मात्र आता सोमवारी अनेक मुंबईकर सुट्ट्या संपल्याने किंवा कामाचा दिवस असल्याने घराबाहेर पडतील आणि त्यांना आंदोलनाचा फटका बसू शकतो. 

मराठा आंदोलक रेलरोको करण्याची शक्यता

मराठा आऱक्षणासाठी आता आंदोलक मुंबईकरांना वेठीस धरण्याची शक्यता आहे. यासाठी ते मुंबईकरांची लाईफलाइन असणारी रेल्वे बंद कऱण्याचा प्रयत्न करतील अशी सूत्रांची माहिती आहे. रेल्वेच्या सूत्रांनुसार उद्या म्हणजेच सोमवारी (दिनांक 1-9-25) रोजी सकाळी 7 ते 10 वाजण्याच्या दरम्यान मध्य रेल्वेवरती मराठा क्रांती मोर्चा यांच्या कार्यकर्त्यांकडून रेल रोको करण्यात येणार आहे. बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली, दिवा, ठाणे आणि दादर स्थानकावर आंदोलक ट्रॅकवर उतरण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या नोकरदार वर्गाला मोठा फटका बसेल. 

Maratha Protest: दोन दिवसानंतरही मागण्या मान्य न झाल्याने मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा, सोमवारपासून मुंबईत....

 

मुंबईत रोज लाखोंच्या संख्येने लोक ट्रेनने प्रवास करतात. त्यातच रोज सकाळी कर्जत, कसारा, कल्याण, डोंबिवली, विरार, बोरिवली या स्थानकांमधून नोकरदार कामावर जाण्यासाठी निघतात. सकाळच्या वेळी ट्रेनला खूप गर्दीही असते आणि त्यातच प्रत्येकाला कामावर पोहोचण्याची घाई असते. अशात जर मराठ्यांनी लोकल बंद पाडली तर याचा मोठा फटका प्रवाशांना बसेल आणि एकच गोंधळ होईल. 

उद्यापासून पाणीही घेणार नाही - जरांगे

मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. ओबीसीतून आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तर दुसरीकडे जरांगे पाटलांच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या मागण्या पूर्ण होणार का? अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत.

जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठीची लढाई आणखीन तीव्र केली आहे. आरक्षणासाठी जरांगेंचं आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. दोन दिवस उलटूनही मागण्या मान्य न केल्यामुळे जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. उद्यापासून पाणीही घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. सरकारनं लवकरात लवकर मागण्यांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही जरांगे पाटलांनी यावेळी केली आहे. 

जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मैदान सोडणार नसल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जे करायचं ते करा ओबीसीमधून आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नसल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलंय. तर आरक्षणाबाबत गरज पडल्यास पुन्हा बैठक घेऊन जरांगेंना प्रस्ताव देणार असल्याचं मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितलं आहे. 

FAQ

1) आंदोलनाला कोणाचा पाठिंबा आहे?
राज्यभरातील मराठा समाज, काही मराठा आमदार, खासदार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांसारख्या पक्षांचे नेते यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख यांनीही मराठा समाजाला न्याय मिळावा अशी पोस्ट सोशल मीडियावर केली.

2) ओबीसी समाजाची प्रतिक्रिया काय आहे?
जरांगे यांच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण सुरू केले आहे, कारण त्यांना वाटते की मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी कोट्यावर परिणाम होऊ शकतो.

3) जरांगे यांनी सरकारला काय इशारा दिला आहे?
जरांगे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत ते मुंबई सोडणार नाहीत. त्यांनी सरकारला चेतावणी दिली आहे की, आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न केला तर ते उपोषण तुरुंगातही सुरू ठेवतील आणि गरज पडल्यास पाणी पिणेही बंद करतील.

महाराष्ट्र बातम्या