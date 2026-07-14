राजकारणात मराठा नेत्यांची संख्या मोठी असूनही मराठा समाज मागास कसा? सरकारने कोर्टात काय उत्तर दिलं?

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना, राज्याच्या राजकारणात मराठा समाजातील नेत्यांची संख्या अधिक असली तरी मराठा समाज मागास आहे, असं म्हटलंय. तसेच, सार्वजनिक क्षेत्रात सहभाग म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचा असलेला सहभाग असा होत असल्याचाही युक्तीवाद सरकारकडून करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रभारी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी होती. कितीतरी मंत्री आणि राष्ट्रपती अनुसूचित जाती-जमातीमधील झाले म्हणून ते मागास प्रवर्गातील नाही, असे म्हणता येणार नाही. मराठा समाजाचा सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग हा राजकीय क्षेत्रातील सहभागावरून निश्चित करू शकत नाही, असे राज्य सरकार आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडताना म्हटले आहे.
यापूर्वी अनेक आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे म्हटले असले तरी त्यांचा निष्कर्ष निर्णायक आणि परिपूर्ण सर्वेक्षणाच्या आधारावर नव्हता, असं सरकारने म्हटलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमधील त्यांचा सहभाग. बहुसंख्य समाज मागास आहे की नाही, यासाठी कायदेशीर निकष लावण्यात आले. परंतु, शुक्रे आयोगाने सर्वांगाने विचार करून पहिल्यांदाच शास्त्रोक्त आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आणि त्याचाच आधार घेत सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, असे साठे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास समाज) श्रेणी तयार करून 10 ते 16% आरक्षण देण्यात आलं. 2018 आणि 2024 मध्ये तसे केले. त्यानंतर 2025 च्या शासन निर्णयाद्वारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्या. एम. सी. गायकवाड कमिशनच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. शेतकरी आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा आणि उत्पन्न घटल्यामुळे मराठा कुटुंबांमध्ये मोठी आर्थिक संकटे आहेत. तसेच, मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे 30 ते 35 टक्के इतकी मोठी असून त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. राज्य सरकारला कलम 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत मागासवर्ग ओळखण्याचा आणि आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. गरज पडल्यास यासाठी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडणे अपवादात्मक परिस्थितीत शक्य आहे.