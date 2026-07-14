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राजकारणात मराठा नेत्यांची संख्या मोठी असूनही मराठा समाज मागास कसा? सरकारने कोर्टात काय उत्तर दिलं?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर पूर्णपीठासमोर सुनावणीमध्ये सरकारने काय म्हटलं आहे?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:59 AM IST
राजकारणात मराठा नेत्यांची संख्या मोठी असूनही मराठा समाज मागास कसा? सरकारने कोर्टात काय उत्तर दिलं?
Image Credit: न्यायालयामध्ये नेमकं काय घडलं (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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राजकारणात मराठा नेत्यांची संख्या मोठी असूनही मराठा समाज मागास कसा? सरकारने कोर्टात काय उत्तर दिलं?
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