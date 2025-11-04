English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Arya Encounter Case: ...म्हणून अभिनेते गिरीश ओक यांची होणार चौकशी: 'ही' मराठी अभिनेत्रीही...

Marathi Actor Girish Inquiry: स्टुडिओमधील परिस्थिती काय होती का? याची शहानिशा करण्यासाठी आतमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचा जबाब नोंदविण्यात येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 4, 2025, 08:22 AM IST
स्वत: ओक यांनी दिली भेटीची माहिती

Marathi Actor Girish Inquiry:  पवई ओलिसनाट्य प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीचा फास आवळला असून रोहीत आर्याच्या संपर्कात असलेल्या प्रत्येकाचा जबाब नोंदविण्यात येणार आहे. चार ते पाच दिवसांमध्ये 'आर. ए. स्टुडिओ'ला भेट दिलेल्या आणि रोहितने बोलावलेल्या मराठी सिने-नाट्य क्षेत्रातील कलाकारांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. या रक्तरंजित नाट्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असल्याने प्रकरणाचे सर्व धागेदोरे बारकाईने तपासले जाणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

रोहित आर्याचा मृत्यू

पवईच्या महावीर क्लासिक इमारतीमधील आर. ए. स्टुडिओमध्ये रोहित आर्या याने 17 मुलांसह 20 जणांना ओलिस ठेवले होते. त्यांची सुटका करण्यासाठी स्टुडिओत शिरलेले साहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे यांनी रोहितवर गोळी झाडली. छातीत गोळी लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी अपमृत्यूची नोंद करण्यात आली असून तपास गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे.

या कलाकारांची होणार चौकशी

मुलांच्या मुलाखती सुरू असताना अभिनेते गिरीश ओक यांनी स्टुडिओला भेट दिली होती. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीनेही भेट दिल्याची माहिती आहे. तर रुचिता जाधव हिच्यासह आणखी काही कलाकारांना रोहितने स्टुडिओत येण्यासाठी संपर्क साधला होता. स्टुडिओला भेट देणाऱ्या, या कालावधीत रोहितने संपर्क साधलेल्या प्रत्येकाची चौकशी केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.

रोहितसोबतच्या भेटीबद्दल काय म्हणाले गिरीश ओक?

"माझ्यासोबत काही काळ काम केलेल्या एका व्यक्तीने आर्याच्या वतीने त्याच्या चित्रपटातील भूमिकेसाठी माझ्याशी संपर्क साधला," असं गिरीश ओक यांनी सांगितलं. ओक पुढे म्हणाले की २९ ऑक्टोबर रोजी आर्याशी झालेली त्याची भेट अगदी सामान्य होती. “मला सांगण्यात आले की आर्याने आधी चित्रपटांची निर्मिती केली होती, म्हणून मी त्याला भेटण्यास तयार झालो,” असंही गिरीश ओक म्हणाले. “आम्ही एका सामाजिक कारणावर आधारित प्रकल्पावर चर्चा केली. मला स्टुडिओमध्ये अनेक मुले दिसली आणि मी त्यांच्याबद्दल विचारले. त्याने मला सांगितले की ते एका कार्यशाळेत सहभागी होत आहेत. मुले माझ्यासोबत ग्रुप फोटोसाठीही जमली होती आणि काही पालकांनी सेल्फी काढले. मी दुपारी निघालो,” असं गिरीश ओक यांनी सांगितलं.

अभिनेत्रीशीही संपर्क

रोहित आर्यसोबत फक्त गिरीश ओक यांच्याच ओळखीतील होता असं नाही. मराठी अभिनेत्री रुचिता जाधवने सोशल मीडियावर खुलासा केला की, आर्यने काही आठवड्यांपूर्वीच तिच्याशी एका चित्रपटाच्या प्रकल्पाबद्दल संपर्क साधला होता. धक्कादायक म्हणजे, या प्रस्तावित चित्रपटाचा विषय योगायोगाने एका ओलिस नाट्य परिस्थितीबद्दल होता.

स्टुडिओमधील परिस्थिती काय होती का?

रोहित याच्यावर गोळी झाडणाऱ्या सहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे यांचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. त्यांनी दिलेल्या जबाबानुसार, स्टुडिओमधील परिस्थिती काय होती का? याची शहानिशा करण्यासाठी आतमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचा जबाब नोंदविण्यात येत असल्याचे एका
अधिकाऱ्याने सांगितले. पालकांचेही सविस्तर जबाब नोंदविणे बाकी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. स्टुडिओ मालक तसेच स्टुडिओतील इतर कर्मचारी, प्रत्यक्षदर्शी यांचे जबाब नोंदविण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.

रोहित आर्याप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश

पोलिस कारवाईत मृत्युमुखी पडलेल्या रोहित आर्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने या घटनेचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली आहे. मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना व न्यायदंडाधिकाऱ्यांना या प्रकरणी आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी दिले. पुढील सुनावणी आयोगाचे अध्यक्ष बदर त सदस्य संजयकुमार यांच्या खंडपीठासमोर 8 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबईचे पोलिस आयुक्त, मुंबईचे न्यायदंडाधिकारी यांना या प्रकरणातील सर्व संबंधित कागदपत्रे आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे अंतिम कारण प्रमाणपत्र, बॅलिस्टिक अहवाल आणि दंडाधिकारी चौकशीचा अहवाल यांचा यात समावेश आहे.

