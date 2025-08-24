English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'काय करायचं ते कर, मी...', मराठी अभिनेत्रीसोबत रिक्षाचालकाची मुजोरी; 'हवं तर 50 रुपये...'

Marathi Actress Fight With Auto Riksha Driver: अभिनेत्रीनेच तिच्यासोबत नेमकं काय झालं याबद्दलची माहिती दिली असून या चालकाची मुजोरी दाखवणारा व्हिडीओही शूट केलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 24, 2025, 01:56 PM IST
अभिनेत्रीने स्वत: सांगितला घटनाक्रम

Marathi Actress Fight With Auto Riksha Driver: रिक्षाचालकाने प्रवाशाला एखाद्या ठिकाणी सोडण्यास होकार देणं म्हणजेच रिक्षावाला 'हो' म्हणणे ही शहरी भागातील प्रवासादरम्यानची सर्वात कठीण गोष्ट असते असं मस्करीत म्हटलं जातं. खरं तर रिक्षाचालकांच्या मुजोरपणाचा अनुभव आपल्यापैकीही अनेकांनी घेतला आहे. मात्र एका मराठी अभिनेत्रीलाही नुकताच रिक्षाचालकाचा असा धक्कादायक अनुभव आला आहे. या अभिनेत्रीनेच हा अनुभव शेअर केला असून रिक्षाचालकाचा व्हिडीओही तिने शेअर केला आहे.

नेमकं कोणासोबत आणि काय घडलं?

प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री आदिती सारंगधरला रिक्षाचालकाच्या मुजोरीचा अनुभव आला आहे. शनिवारी घाटकोपर मेट्रो स्थानकावरून आदिती घरी जाण्यासाठी बराच वेळ रिक्षाची वाट बघत होती. तिने अॅप्लिकेशनवरुन रिक्षा बूक करण्याचा प्रयत्न केला मात्र रिक्षा उपलब्ध नव्हत्या. तिच्यासोबत इतरही अनेक जण रिक्षाची वाट बघत असताना तिच्या घराजवळच राहणाऱ्या एका महिलेला रिक्षा मिळाली. या महिलेने आदितीलाही सोबत घेतले. मात्र रिक्षाचालकाने याला विरोध दर्शवित आदितीला घेऊन जाण्यास नकार दिला आणि त्याने त्यांना रिक्षामधून उतरवले.

अतिरिक्त पैसे देण्याची तयारी

आदिती यांनी मीटरप्रमाणे जे होईल त्याशिवाय आणखी हवे तर वर 50 रुपये देण्याची तयारीही दर्शविली. मात्र रिक्षाचालकाने फक्त एकीलाच घेऊन जाणार दोघींना नेणार नाही असा पवित्र कायम ठेवला.

काय करायचं ते कर म्हणत दाखवला माज

एवढ्यावरच न थांबणा वर उर्मटपणा करत जाब विचारला असता, 'काय करायचं ते कर, मी जाणार नाही', अशी मग्रुरी केली. हा सर्व प्रकार आदितीने आपल्या मोबाईल मध्ये रेकॉर्ड केला आहे. अखेर दुसरी रिक्षा बऱ्याच वेळाने मिळली आणि अदिती घरी गेली. अखेरपर्यंत रिक्षाचालकाने तिला होकार दिलाच नाही. 

गर्दीच्या वेळी रिक्षाचालकांची मुजोरी

केवळ घाटकोपरच नाही तर ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर या सर्वाच स्थानकांजवळ गर्दीच्या वेळी रिक्षाचालक वाटेल तो भाव सांगत भाडी भरण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा अशा ठिकाणी पोलीस तैनात असतात. मात्र ते फारशी कठोर कारवाई करताना दिसत नसल्याने मुजोर रिक्षाचालकांचे फोफावते. अनेकदा रिक्षाचालक आणि प्रवाशांमध्ये बाचाबाची झाल्याचंही पाहायला मिळतं. मुजोर रिक्षाचालकांविरोधात अनेकदा अनेकांनी आवाज उठवूनही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. याच रिक्षाचालकांच्या मुजोरीची नवी शिकार ठरली ती अभिनेत्री अदिती सारंग! अनेकांनी अदितीचा व्हिडीओ पाहून संताप व्यक्त केला आहे. रिक्षाचालकांची मुजोरी उतरवली पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलं आहे.

FAQ

मराठी अभिनेत्री आदिती सारंगधर यांच्यासोबत काय प्रकार घडला?
मराठी अभिनेत्री आदिती सारंगधर यांना शनिवारी (23 ऑगस्ट 2025) घाटकोपर मेट्रो स्थानकावरून घरी जाण्यासाठी रिक्षाचालकाच्या मुजोरपणाचा अनुभव आला. रिक्षाचालकाने त्यांना आणि दुसऱ्या एका महिलेला रिक्षातून उतरवले आणि दोघींना घेऊन जाण्यास नकार दिला.

हा प्रकार कुठे आणि कधी घडला?
हा प्रकार 23 ऑगस्ट 2025 रोजी घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर घडला, जेव्हा आदिती सारंगधर घरी जाण्यासाठी रिक्षाची वाट पाहत होत्या.

आदिती यांनी रिक्षा कशी मिळवण्याचा प्रयत्न केला?
आदिती यांनी प्रथम अॅप्लिकेशनद्वारे रिक्षा बूक करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रिक्षा उपलब्ध नव्हत्या. त्यानंतर, त्यांच्या घराजवळ राहणाऱ्या एका महिलेला रिक्षा मिळाली, ज्यांनी आदितीला सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला, पण रिक्षाचालकाने याला विरोध केला.

रिक्षाचालकाने काय केले?
रिक्षाचालकाने आदिती आणि दुसऱ्या महिलेला रिक्षातून उतरवले आणि फक्त एकाच व्यक्तीला घेऊन जाणार असल्याचा पवित्रा घेतला. त्याने आदिती यांनी जाब विचारला असता “काय करायचं ते करा, मी जाणार नाही” असा उर्मटपणा दाखवला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

