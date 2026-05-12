मराठीवरुन पाट्या टाकण्याचे प्रकार? पालिकेकडून अल्टिमेटम

मनश्री पाठक, झी २४ तास मुंबई : मुंबईत मराठी पाट्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दुकानांवरील मराठी पाट्या सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महापालिका आता अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. मराठी पाट्या नसलेल्या दुकानांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आलाय... नोटिसा, तपासणी मोहीम आणि दंडात्मक कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे.
मार्च २०२२ मध्ये म्हणजे ४ वर्षांपुर्वी मुंबइतल्या दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात हा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्यात आल्या. पण कायदा आणि नियम करुन सुद्धा जवळपास ५ हजार दुकानांनी अजुनही आपली पाटी मराठीत लावली नाहीये. त्यामुळे मराठी पाटी लावायला या दुकानदारांना लाज वाटते का हा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण मराठी पाटी सक्तीची असतानाही केवळ पाट्या टाकण्याचं काम या दुकानादारांकडून केलं जातंय. त्यामुळे आता पालिकाच अॅक्शन मोडवर आलीये आणि मराठी पाट्यांसाठी एक महिन्यांचा अल्टिमेटम दिलाय. याही मुदतीत पाटी न लावल्यास थेट दुकान बंद करण्याची कारवाई होणार आहे. पण इतके दिवस प्रशासनाला या पाट्या दिसल्या नाहीत का असा सवाल भाजपच्या तेजींदर सिंह तिवानांनी केला आहे.
वास्तविक नियमानुसार प्रत्येक दुकानाच्या दर्शनी भागावर नावाची मराठी पाटी अनिवार्य तरिही दुकानदारांकडून इंग्रजी पाट्यांनाच प्राधान्य दिलं जातंय. त्यामुळे आता महापालिका अश्या दुकानदारांना नोटिस बजावणार आहे. आणि नियमांचं पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईही केली जाणार आहे. असं मंत्री संजय शिरसाटांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रात राहायचं, मराठी माणसाच्या जिवावर व्यवसाय करायचा, पण जेव्हा मराठी भाषेचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र मराठीपासून लांब राहायचं ही वृत्ती मुंबईतल्या काही दुकानदारांची दिसतेय. यापुर्वी अनेकदा आवाहन केलं, आंदोलनं झाली, कायदा केला, तरिही मराठी पाटी मात्र काही दुकानदार अजूनही लावायला तयार नाहीत. त्यामुळे या पाटी टाकणाऱ्या दुकानदारांवर आता थेट कारवाईचीच मागणी होतेय. पालिकेने महिनाभराचा अल्टिमेटम दिलाय. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत तरी दुकानदार नियमांचं पालन करतात का हे बघावं लागेल.